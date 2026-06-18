Przegląd rynkowy: Dolar najmocniejszy od maja 2025, motoryzacja ciąży indeksom w Europie (18.06.2026)

📈 Rynki (Indeksy, FX, Surowce) Kontrakty na europejskie indeksy odbijają, pogłębia się regionalna dywergencja: Kontrakty terminowe na szeroki europejski rynek notują mieszane odbicie. Liderem wzrostów jest Euro Stoxx 50 (EU50: +0,82%), solidne zyski notują też Francja (FRA40: +0,63%) oraz Niemcy (DE40: +0,52%). W tym samym czasie hiszpański IBEX 35 (SPA35: -0,66%) oraz polski WIG20 (W20: -1,30%) odnotowują wyraźne spadki.

Euro Stoxx 50 podzielony przez silną rozbieżność sektorową: Sektory przemysłowy i technologiczny przewodzą zielonej stronie rynku, napędzane przez wyraźne wzrosty Airbusa (AIR.FR: +2,43%), Schneider Electric (SU.FR: +2,18%) oraz producenta chipów Infineon (IFX.DE: +3,57%). Z drugiej strony, silna presja sprzedażowa ciąży na sektorze dóbr luksusowych/konsumpcyjnych oraz surowcowym, co jest efektem głębokiej wyprzedaży w branży motoryzacyjnej i tąpnięcia giganta chemicznego BASF (BAS.DE: -3,29%).

FX – Dolar wystrzelił po jastrzębim zwrocie FOMC: Indeks dolara amerykańskiego gwałtownie wzrósł (USDIDX: +0,3%) do najwyższego poziomu od maja 2025 roku. To reakcja na wczorajszy, nieoczekiwanie jastrzębi wykres kropkowy (dot plot) Fed oraz „zielone światło” od Donalda Trumpa dla potencjalnych podwyżek stóp. Waluty skandynawskie (USDSEK, USDNOK: +1,0%) oraz frank szwajcarski (USDCHF: +0,7%) radzą sobie dziś najgorzej. Funt pogłębił spadki po decyzji BoE (GBPUSD: -0,5%), a kurs EURUSD spadł o 0,35% do poziomu 1,1460.

Energetyka – Ropa stabilna, gaz ziemny zyskuje: Ropa naftowa nieznacznie pogłębiła ostatnie spadki – kontrakty na ropę typu Brent (OIL) tanieją o 0,35% do 74,70 USD za baryłkę w miarę wygasania premii geopolitycznej. Z kolei kontrakty na gaz ziemny (NATGAS) zyskują 1,4%.

Metale szlachetne – Silny dolar uderza w złoto i srebro: Metale szlachetne tracą na wartości, mierząc się z silnym oporem w postaci rosnących realnych rentowności oraz dominującego zielonego banknotu. Złoto (GOLD) tanieje o 0,3% do 4244 USD/oz, natomiast srebro (SILVER) nurkuje o 1,5% do poziomu 66,91 USD/oz. USDIDX (interwał tygodniowy) handlowany jest na najwyższych poziomach od maja 2025 roku, wspierany przez jastrzębi wykres kropkowy Fed – prawie połowa decydentów widzi podwyżkę stóp przed końcem 2026 roku. Silny dolar wywiera presję spadkową na ZŁOTO (żółty wykres, odwrócony). Źródło: xStation5 🏢 Wiadomości ze spółek Airbus opiera się rynkowym spadkom po podniesieniu rekomendacji przez Kepler: Akcje Airbusa (AIR.FR) wzrosły o 2,8% do poziomu 192,24 euro, po tym jak Kepler Cheuvreux podniósł rekomendację do „Kupuj” (cena docelowa: 212 euro). Analitycy wskazują, że deeskalacja napięć geopolitycznych i niższe koszty paliwa będą silnym wsparciem dla sektora lotniczego. Długoterminowy sentyment poprawiła też decyzja linii Qantas o wykorzystaniu maszyn A350 do ultra-długich lotów oraz zastrzyk 1,4 miliarda dolarów od KKR na leasing samolotów.

Spółki motoryzacyjne lecą w dół po ostrzeżeniu BMW: Szokujące ostrzeżenie o niższych zyskach od BMW (BMW.DE: -4,23% do 59,61 euro), uzasadnione załamaniem rynku w Chinach, nadal ciąży całemu sektorowi. Bezpośrednia fala wyprzedaży uderzyła w Mercedes-Benz Group (MBG.DE: -4,56% do 44,62 euro) oraz Stellantis NV (STLAM.IT: -3,65% do 5,57 euro). Tracił również Volkswagen (VOW3.DE: -2,45% do 84,42 euro), którego wirtualne WZZA nie zdołało uspokoić inwestorów.

Carrefour tąpnął po ostrzeżeniu od JPMorgan: Akcje Carrefour (CA.FR) spadły o 6,5% do poziomu 15,38 euro po umieszczeniu francuskiej sieci na liście „negatywnych katalizatorów” (Negative Catalyst Watch) przez JPMorgan przed lipcowymi wynikami, przy jednoczesnym utrzymaniu rekomendacji „Sprzedaj”. Analitycy z Wall Street wskazują na ryzyko obniżenia prognoz zysków za pierwsze półrocze, ostrą konkurencję na rodzimym rynku oraz ogólny odwrót od ryzyka na globalnych giełdach.

Edenred wystrzelił po plotkach o przejęciu: Notowania francuskiego dostawcy świadczeń pracowniczych wzrosły w Paryżu o ponad 16% do 24,07 euro. To reakcja na doniesienia, że brytyjski fundusz private equity BC Partners rozważa złożenie oferty przejęcia spółki. Silne przepływy pieniężne i niskie zadłużenie Edenred czynią firmę bardzo atrakcyjnym celem, mimo ryzyk regulacyjnych.

L'Oreal umacnia pozycję w Indiach poprzez przejęcie Innovist: Francuski gigant kosmetyczny L'Oreal (OR.FR) sfinalizował umowę zakupu większościowego pakietu udziałów w indyjskiej spółce Innovist – cyfrowym producencie popularnych marek opartych na badaniach naukowych, takich jak Bare Anatomy i Chemist at Play. Innovist zasili dywizję produktów konsumenckich L'Oreal, dając koncernowi bezpośredni dostęp do dynamicznie rosnącego, wartego 20 miliardów dolarów indyjskiego rynku beauty.

Tesco traci po słabszej sprzedaży w Wielkiej Brytanii w Q1: Akcje Tesco Plc (TSCO.UK) spadły o ponad 2,5% do poziomu 445,00 pensów po raporcie wskazującym na gorszy od oczekiwań wzrost sprzedaży porównywalnej (LFL) w Wielkiej Brytanii o 1,8%. Spadek inflacji cen żywności oraz słaba pogoda uderzyły w hurtową jednostkę Booker (-3,2%). Mimo to, zarząd utrzymał prognozę skorygowanego zysku operacyjnego na rok finansowy 26/27 na poziomie 3,0–3,3 mld funtów, wspieraną silną sprzedażą w Irlandii (+3,3%) oraz skokiem zamówień online (+17,4%). Dzisiejsza zmienność w sektorach indeksu Stoxx 50 (EU50). Źródło: XTB Research 🌍 Gospodarka i Polityka USA i Iran podpisują historyczne, wstępne porozumienie pokojowe: Prezydent USA Donald Trump oraz prezydent Iranu Masud Pezeshkian podpisali 14-punktowe memorandum (MoU), wstrzymujące operacje wojskowe i otwierające 60-dniowe okno na negocjacje ostatecznego traktatu. Iran zobowiązał się do natychmiastowego, bezpłatnego odblokowania tranzytu statków handlowych przez Cieśninę Ormuz na okres 60 dni. W zamian USA natychmiast zawieszą sankcje Departamentu Skarbu na eksport irańskiej ropy.

BoE utrzymuje stopy na poziomie 3,75% w obliczu zmienności na Bliskim Wschodzie: Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) Banku Anglii (BoE) zagłosował większością 7–2 za pozostawieniem stóp procentowych na poziomie 3,75%. Dwóch jastrzębich członków opowiedziało się za podwyżką o 25 pb. Choć główny wskaźnik CPI spadł do 2,8%, Bank ostrzegł, że inflacja prawdopodobnie odbije w dalszej części roku przez zmienne ceny energii i ryzyko efektów drugiej rundy w ustalaniu płac.

SNB pozostawia stopy na poziomie 0% i rewiduje prognozy inflacji: Szwajcarski Bank Narodowy utrzymał swoją kwartalną stopę procentową na poziomie 0,0%, co oznacza pełny rok bez zmian w polityce monetarnej. Mimo że bliskowschodni szok energetyczny podbił majowy wskaźnik CPI do 0,6%, inflacja pozostaje bezpiecznie w dolnej granicy celu (0-2%). SNB nieznacznie podniósł prognozy inflacji do 0,6% na lata 2026/2027 i do 0,7% na rok 2028, utrzymując prognozę wzrostu PKB na 2026 rok na poziomie 1,0%.

Schlegel zapowiada interwencje walutowe przeciwko silnemu frankowi: Prezes SNB Martin Schlegel zbagatelizował ryzyko efektów drugiej rundy inflacji, ale zadeklarował pełną gotowość do interwencji na rynku walutowym, aby powstrzymać zbyt gwałtowne umocnienie franka szwajcarskiego. Członkowie zarządu ocenili, że krajowe ożywienie jest stabilne i odporne na szoki energetyczne dzięki rozbudowanej infrastrukturze hydroenergetycznej i jądrowej, choć słabnący wzrost globalny i napięcia geopolityczne pozostają ryzykiem.

Norges Bank jastrzębio utrzymuje stopy na poziomie 4,25%: Bank centralny Norwegii pozostawił główną stopę procentową bez zmian na poziomie 4,25%, ale jednocześnie wzmocnił swój jastrzębi przekaz, zapowiadając kolejną podwyżkę na jednym z najbliższych posiedzeń. Zaktualizowana ścieżka stóp została podniesiona i zakłada obecnie szczyt na poziomie 4,55% pod koniec roku (wobec 4,35% prognozowanych w marcu), co ma pomóc sprowadzić inflację do celu.

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