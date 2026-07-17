Przegląd rynkowy 🚩 Europejskie indeksy spadają przez obawy o Bliski Wschód i ropę

Europejskie giełdy rozpoczęły piątkową sesję od spadków, ponieważ eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie ponownie podbiła ceny ropy i zwiększyła obawy o inflację. Skala przeceny pozostaje jednak umiarkowana, a dobry początek sezonu wyników spółek ogranicza presję na indeksy. Paneuropejski indeks STOXX 600 tracił rano około 0,6%, ale nadal zmierzał w kierunku niewielkiego tygodniowego wzrostu.

USA i Iran wymieniają uderzenia militarne już szósty dzień z rzędu, zwiększając ryzyko dalszych zakłóceń na światowym rynku energii, a Stany Zjednoczone wskazały, że militarna blokada Cieśniny Ormuz znów działa z pełną mocą. Wzrost cen ropy rozbudził obawy, że inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas, utrudniając bankom centralnym dalsze łagodzenie polityki pieniężnej.

Europejskie giełdy radzą sobie wyraźnie lepiej niż rynki azjatyckie, głównie dlatego, że mają znacznie mniejszą ekspozycję na największe spółki technologiczne.

Pod presją znalazł się sektor półprzewodników. Akcje STMicroelectronics spadały o około 5%, a ASML traciły około 3,5%.

Inwestorzy częściowo ignorują napięcia geopolityczne dzięki mocnemu rozpoczęciu sezonu wyników, szczególnie przez największe europejskie banki, które wspierały indeksy na początku tygodnia.

Jednocześnie czołowi stratedzy stają się coraz bardziej optymistyczni wobec europejskich akcji. Według ankiety Bloomberga UBS i Deutsche Bank podniosły swoje prognozy dla indeksu STOXX 600, wskazując na przyspieszający wzrost zysków spółek oraz odporność rynku na napięcia geopolityczne.

UBS należy obecnie do największych optymistów na rynku i oczekuje, że STOXX 600 może wzrosnąć o około 8% do końca roku.

Lepsze od oczekiwań dane o inflacji z USA ograniczyły obawy o szybkie podwyżki stóp procentowych, choć wyższe ceny ropy ponownie komplikują perspektywy inflacyjne.

Uwaga inwestorów przesuwa się teraz na przyszłotygodniowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego.

Większość ekonomistów oczekuje, że EBC pozostawi stopy procentowe bez zmian, choć rynki pieniężne zaczynają wyceniać większe prawdopodobieństwo podwyżki stóp w późniejszym terminie.

Londyński FTSE 100 tracił około 0,3%, francuski CAC 40 około 0,6%, a niemiecki DAX około 0,5%.

W południowej Europie włoski FTSE MIB spadał o około 1%, natomiast hiszpański IBEX 35 tracił około 0,3%.

Wykresy EU50 i DE40

Patrząc na wykres kontraktów futures na Euro Stoxx 50 (EU50), wyraźnie widać, że średnia EMA50 pełni obecnie rolę wsparcia. Przełamanie poziomu 6216 punktów mogłoby otworzyć drogę do głębszej korekty nawet w kierunku 5925 punktów, gdzie przebiega średnia EMA200 (czerwona linia). Obawy o inflację oraz wzrost cen ropy mogą sprzyjać takiemu scenariuszowi.

Źródło: xStation5

Kontrakty na niemiecki indeks DAX również znajdują się dziś pod presją i utrzymują się jedynie nieznacznie powyżej średniej EMA200 (czerwona linia), w okolicach 24 500 punktów. Wskaźnik RSI pozostaje blisko neutralnego poziomu 44, jednak analiza wolumenu wskazuje na przewagę strony podażowej.

Źródło: xStation5