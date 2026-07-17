Przegląd rynkowy 🚩 Europejskie indeksy spadają przez obawy o Bliski Wschód i ropę

- Na europejskiej giełdzie przeważa sentyment spadkowy
- Inwestorzy obawiają się, że wyższe ceny ropy obciążą nastroje na Starym Kontynencie
- Słabnące momentum spółek AI ciąży notowaniom ASML i STMicroelectronics
- Akcje Danske Banku spadają mimo mocnych wyników
- Na europejskiej giełdzie przeważa sentyment spadkowy
- Inwestorzy obawiają się, że wyższe ceny ropy obciążą nastroje na Starym Kontynencie
- Słabnące momentum spółek AI ciąży notowaniom ASML i STMicroelectronics
- Akcje Danske Banku spadają mimo mocnych wyników
Europejskie giełdy rozpoczęły piątkową sesję od spadków, ponieważ eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie ponownie podbiła ceny ropy i zwiększyła obawy o inflację. Skala przeceny pozostaje jednak umiarkowana, a dobry początek sezonu wyników spółek ogranicza presję na indeksy. Paneuropejski indeks STOXX 600 tracił rano około 0,6%, ale nadal zmierzał w kierunku niewielkiego tygodniowego wzrostu.
USA i Iran wymieniają uderzenia militarne już szósty dzień z rzędu, zwiększając ryzyko dalszych zakłóceń na światowym rynku energii, a Stany Zjednoczone wskazały, że militarna blokada Cieśniny Ormuz znów działa z pełną mocą. Wzrost cen ropy rozbudził obawy, że inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas, utrudniając bankom centralnym dalsze łagodzenie polityki pieniężnej.
- Europejskie giełdy radzą sobie wyraźnie lepiej niż rynki azjatyckie, głównie dlatego, że mają znacznie mniejszą ekspozycję na największe spółki technologiczne.
- Pod presją znalazł się sektor półprzewodników. Akcje STMicroelectronics spadały o około 5%, a ASML traciły około 3,5%.
- Inwestorzy częściowo ignorują napięcia geopolityczne dzięki mocnemu rozpoczęciu sezonu wyników, szczególnie przez największe europejskie banki, które wspierały indeksy na początku tygodnia.
- Jednocześnie czołowi stratedzy stają się coraz bardziej optymistyczni wobec europejskich akcji. Według ankiety Bloomberga UBS i Deutsche Bank podniosły swoje prognozy dla indeksu STOXX 600, wskazując na przyspieszający wzrost zysków spółek oraz odporność rynku na napięcia geopolityczne.
- UBS należy obecnie do największych optymistów na rynku i oczekuje, że STOXX 600 może wzrosnąć o około 8% do końca roku.
- Lepsze od oczekiwań dane o inflacji z USA ograniczyły obawy o szybkie podwyżki stóp procentowych, choć wyższe ceny ropy ponownie komplikują perspektywy inflacyjne.
- Uwaga inwestorów przesuwa się teraz na przyszłotygodniowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego.
- Większość ekonomistów oczekuje, że EBC pozostawi stopy procentowe bez zmian, choć rynki pieniężne zaczynają wyceniać większe prawdopodobieństwo podwyżki stóp w późniejszym terminie.
- Londyński FTSE 100 tracił około 0,3%, francuski CAC 40 około 0,6%, a niemiecki DAX około 0,5%.
- W południowej Europie włoski FTSE MIB spadał o około 1%, natomiast hiszpański IBEX 35 tracił około 0,3%.
Wykresy EU50 i DE40
Patrząc na wykres kontraktów futures na Euro Stoxx 50 (EU50), wyraźnie widać, że średnia EMA50 pełni obecnie rolę wsparcia. Przełamanie poziomu 6216 punktów mogłoby otworzyć drogę do głębszej korekty nawet w kierunku 5925 punktów, gdzie przebiega średnia EMA200 (czerwona linia). Obawy o inflację oraz wzrost cen ropy mogą sprzyjać takiemu scenariuszowi.
Źródło: xStation5
Kontrakty na niemiecki indeks DAX również znajdują się dziś pod presją i utrzymują się jedynie nieznacznie powyżej średniej EMA200 (czerwona linia), w okolicach 24 500 punktów. Wskaźnik RSI pozostaje blisko neutralnego poziomu 44, jednak analiza wolumenu wskazuje na przewagę strony podażowej.
Źródło: xStation5
Danske Bank podnosi prognozy po lepszych wynikach
Danske Bank opublikował lepszy od oczekiwań zysk za drugi kwartał i podniósł prognozę na cały 2026 rok. Zysk netto wzrósł do 6,02 mld DKK z 5,45 mld DKK rok wcześniej, przekraczając konsensus na poziomie 5,92 mld DKK. Wyniki wsparły wysoka aktywność klientów, rosnące wolumeny oraz wzrost przychodów w różnych obszarach działalności.
Bank oczekuje obecnie całorocznego zysku netto w przedziale 23–25 mld DKK, wobec wcześniejszej prognozy 22–24 mld DKK. Łączne przychody mają nieznacznie przekroczyć 59 mld DKK. Zarząd podkreślił również, że perspektywy gospodarcze Danii i większości krajów nordyckich pozostają korzystne mimo wyższych cen energii.
Słabszym elementem raportu był dochód odsetkowy netto. Ten wzrósł do 9,33 mld DKK z 9,06 mld DKK, ale nie osiągnął oczekiwanych 9,47 mld DKK. Ogólny wydźwięk wyników pozostaje jednak pozytywny, ponieważ wyższa prognoza zysku wskazuje na utrzymującą się odporność biznesu banku. Akcje spadły o blisko 2% po wynikach, ale odrabiają straty.
Wykres cen akcji Danske Bank (interwał D1)
Akcje banku notowane są w silny trendzie wzrostowym i dopóki walor utrzymuje się powyżej obu kluczowych wykładniczych średnich kroczących EMA200 i EMA50 (czerwona i pomarańczowa linia) - bazowym scenariuszem pozostają dalsze wzrosty w kierunku historycznych szczytów. Ważne wsparcie stanowi EMA200, przy poziomie 320 - bank testował średnią na przełomie marca i kwietnia tego roku.
Źródło: xStation5
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