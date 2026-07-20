Przegląd Rynkowy: Linie lotnicze pod presją, Europa opiera się drogiej ropie

Europejski rynek znacznie ogranicza zmienność na początku tygodnia. Można oczekiwać, że inwestorzy w Europie będą ograniczać decyzje rynkowe do czasu otrzymania wyraźniejszych impulsów odnośnie dalszej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Absolutnie kluczowa okaże się też konferencja ECB w czwartek.

Liderami wzrostów są kontrakty W20 oraz NED25. Najsłabiej radzi sobie UK.

Mimo kolejnej, dość dużej wymiany ognia między USA i Iranem, na europejskim rynku przeważają niewielkie, ale jednak wzrosty.

W ujęciu sektorowym poprawa sentymentu wobec technologii wspiera europejskie spółki półprzewodnikowe, natomiast wyniki Ryanaira i obawy o żeglugę powietrzną na Bliskim Wschodzie wywierają presję na europejskie linie lotnicze.

Wiadomości ze spółek:

Ryanair (RAYAY.US): Linie lotnicze opublikowały swoje wyniki za Q2 2026. Oczekiwania były niskie, więc spadek zysku o prawie ⅓ oraz przychody poniżej celu były już w dużej mierze w cenach. Jednak słabe wyniki potwierdzają, że negatywny scenariusz dla linii lotniczych realizuje się. Sam Ryanair traci kolejne 5%, a za nim spadają Air France, Wizz oraz Lufthansa ze spadkami sięgającymi 1-3%.

Thales (HO.FR): Tuż przed wynikami spółka potwierdziła zamówienia na nowe helikoptery wojskowe oraz radary. Zamówienie ma mieć wartość ok. miliarda euro. Akcje spółki reagują niewielkim wzrostem.

Thule (THULE.SE): Firma dostarczająca sprzęt outdoorowy opublikowała wyniki. Mimo solidnych wzrostów sprzedaży oraz rekordowej marży, akcje spółki straciły ok. 3%. Można to interpretować jako prawdopodobną realizację zysku po dobrych wynikach.

CraneWare: Brytyjska spółka dostarczająca oprogramowanie dla amerykańskiej służby zdrowia padła ofiarą ataku hakerskiego oraz wycieku danych. Akcje tracą ok. 8%.

Macro

Wskaźnik PPI w Niemczech okazał się niższy od oczekiwań, co może wskazywać na słabnącą presję inflacyjną, ale także na wolniejszy wzrost gospodarczy.

Forex

Silne wzrosty kontynuują waluty antypodów względem dolara amerykańskiego. AUD i NZD zyskują ponad 0,5% do USD na fali zmian oczekiwań stóp procentowych.

Towary

Wśród towarów rolnych w oczy rzuca się spadek kakao o ponad 3%. Jest to prawdopodobnie korekta wywołana realizacją zysku po gwałtownych wzrostach cen.

Ropa Brent przez chwilę wraca powyżej 90 USD; surowce energetyczne drożeją na fali trwającej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz oddalających się perspektyw na szybkie zakończenie konfliktu.

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