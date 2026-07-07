Puls GPW: Byki robią przerwę. Rynek schodzi z gazu przed RPP

Po ostatnich dniach wzrostów na krajowym rynku akcji dzisiejsza sesja przynosi wyraźną korektę nastrojów. Wszystkie główne indeksy GPW notują spadki. Na chwilę przed godziną 11:00 WIG20 traci ponad 0,7%, mWIG40 zniżkuje o ponad 0,4%, natomiast sWIG80 pozostaje relatywnie odporny na przecenę, spadając o około 0,1% względem kursu odniesienia. Ostatni pozytywny sentyment, który wspierał notowania w poprzednich dniach, wyraźnie osłabł.

Uwaga inwestorów koncentruje się dziś również na rozpoczynającym się posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Nie spodziewamy się, aby podczas lipcowego posiedzenia RPP zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych. W naszej ocenie Rada utrzyma dotychczasowe stanowisko, podkreślając, że na bieżąco monitoruje sytuację inflacyjną oraz napływające dane z gospodarki i będzie dostosowywać swoje decyzje do zmieniających się warunków makroekonomicznych.

Naszym zdaniem przestrzeń do rozpoczęcia nowego cyklu obniżek stóp procentowych może pojawić się dopiero na przełomie roku. Będzie to jednak uzależnione od dalszego przebiegu procesów inflacyjnych oraz napływających danych makroekonomicznych.

Wykres 1 prezentuje ruch jaki notują największe spółki notowane na GPW

🟢 Kto dzisiaj zyskuje?

Żabka Group liderem wzrostów: Najwyższy, choć umiarkowany wzrost w głównym indeksie notuje sieć Żabka (+0,94%).

CD Projekt i Pepco nad kreską: Lekkie plusy notują również producent gier CD Projekt (+0,26%) oraz Pepco Group (+0,08%).

🔴 Kto dzisiaj traci?

Sektor bankowy pod silną presją: Najsłabiej radzi sobie mBank, który traci aż -2,39%. Znaczne spadki dotykają też inne instytucje finansowe, w tym Erste Bank (-1,47%), PKO BP (-0,85%) oraz Pekao (-0,77%).

Miedziowy gigant mocno w dół: KGHM Polska Miedź zanotował jeden z najgorszych wyników dnia, i spada o -2%.

Słabszy dzień Dino i Orlenu: Dino Polska (-0,69%) oraz paliwowy ORLEN (-0,65%) również pogłębiły minusy rynkowe.

Wiadomości ze spółek:

KGHM(KHM.PL) zaprezentował strategię 2055+, której celem jest zapewnienie długoterminowego rozwoju oraz utrzymanie rentownego wydobycia surowców. W latach 2026–2030 spółka zakłada osiąganie średniorocznej skorygowanej EBITDA na poziomie 12 mld zł oraz realizację inwestycji o wartości przekraczającej 32 mld zł, koncentrując się przede wszystkim na rozwoju krajowych aktywów. Jednocześnie zarząd deklaruje chęć utrzymania statusu spółki dywidendowej, nie wykluczając jednocześnie przejęć zagranicznych, między innymi w Maroku, Argentynie, Kanadzie i USA. Strategię oceniamy umiarkowanie pozytywnie, ponieważ z jednej strony ambitny program inwestycyjny może zwiększyć potencjał wzrostu spółki w długim terminie, a z drugiej utrzymanie deklaracji dotyczącej wypłaty dywidendy powinno zostać dobrze odebrane przez inwestorów. Kluczowym wyzwaniem będzie jednak realizacja tych planów przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznej sytuacji finansowej i atrakcyjnej polityki dywidendowej.

MLP Group(MLG.PL) ujawniła opóźnioną informację o planowanej emisji zielonych obligacji o łącznej wartości do 100 mln euro z terminem zapadalności w 2029 roku. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie projektów spełniających kryteria Green Financing Framework, a do czasu ich pełnego wykorzystania będą mogły wspierać nowe inwestycje, zakup gruntów oraz pokrycie kosztów emisji.

Feerum(FEE.PL) zawarło umowę o limit na gwarancje z Erste Bank Polska, która ma umożliwić spółce korzystanie z instrumentów gwarancyjnych wspierających realizację kontraktów. Pozyskany limit zwiększa możliwości finansowania działalności operacyjnej oraz zabezpieczania zobowiązań wynikających z realizowanych projektów, w szczególności na rynkach zagranicznych. Jest to kolejny element działań spółki mających na celu wsparcie ekspansji i realizacji kontraktów eksportowych.

Ice Code Games(ICG.PL) podpisało niewiążący list intencyjny z AMIHAN Innovations Limited w sprawie przejęcia 100% udziałów spółki w zamian za emisję nowych akcji. Zgodnie z wstępnymi założeniami po finalizacji transakcji udziałowcy AMIHAN posiadaliby około 60% akcji połączonego podmiotu, a obecni akcjonariusze Ice Code Games około 40%. Strony planują uzgodnić warunki transakcji do końca lipca 2026 roku.

Najważniejsze wydarzenia z krajowego rynku:

Uwaga inwestorów koncentruje się dziś również na rozpoczynającym się posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Konsensus rynkowy zakłada utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie w okresie wakacyjnym, a inwestorzy nie oczekują obecnie żadnych gwałtownych ruchów ze strony RPP. W naszej ocenie Rada pozostanie ostrożna i będzie kontynuować podejście oparte na obserwacji napływających danych dotyczących inflacji oraz aktywności gospodarczej. Komunikacja po posiedzeniu najprawdopodobniej skupi się na podkreśleniu uzależnienia przyszłych decyzji od dalszego przebiegu procesów inflacyjnych oraz sytuacji makroekonomicznej.

Po stronie krajowych danych uwagę zwracają informacje dotyczące realizacji środków z Krajowego Planu Odbudowy. W maju wydatki związane z dotacjami z KPO zwiększyły się o około 4,2 mld zł, co wskazuje na postępującą realizację programu i potencjalne wsparcie dla inwestycji w gospodarce. Jednocześnie dane za pierwszy kwartał wskazały na słabszą dynamikę konsumpcji prywatnej, co było związane z niższym tempem wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Taki obraz sugeruje, że odbudowa popytu konsumpcyjnego pozostaje umiarkowana i nadal będzie jednym z kluczowych czynników wpływających na tempo wzrostu gospodarczego.

Na uwagę zasługują również dane dotyczące rachunku bieżącego, które wskazują na niewielkie pogorszenie równowagi zewnętrznej polskiej gospodarki. W ujęciu 12-miesięcznym deficyt rachunku bieżącego zwiększył się, co odzwierciedla między innymi sytuację w handlu zagranicznym oraz relację między eksportem i importem. Z perspektywy polityki pieniężnej dane te nie powinny jednak mieć istotnego wpływu na najbliższą decyzję RPP, która pozostanie przede wszystkim uzależniona od perspektyw inflacji i krajowej aktywności gospodarczej.

Wykres 2 Analiza Techniczna W20 w interwale dziennym

Kontrakty terminowe na WIG20 (W20) są dziś notowane nieco poniżej poziomu odniesienia, co wskazuje na umiarkowanie słabsze nastroje na krajowym rynku. Inwestorzy pozostają jednak ostrożni i wyczekują przede wszystkim decyzji Rady Polityki Pieniężnej, przez co rynek nie wykazuje obecnie większej skłonności do zajmowania zdecydowanej pozycji po żadnej ze stron.

Źródło: xStation5