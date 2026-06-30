Puls GPW: Inflacyjne zaskoczenie napędza kupujących

GPW w dzisiejszej sesji handluje w wyraźnie pozytywnych nastrojach, a na rynku widoczna jest poprawa sentymentu inwestorów. Wsparciem dla takiego obrazu pozostaje niższy odczyt inflacji CPI, który został odebrany jako czynnik zwiększający szanse na bardziej stabilne otoczenie makroekonomiczne i potencjalnie łagodniejszą ścieżkę polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach. To z kolei sprzyja aktywom ryzykownym i poprawia apetyt na akcje na warszawskim parkiecie.

Inflacja CPI w czerwcu wyniosła 2,5% rok do roku oraz 0,5% miesiąc do miesiąca, co można uznać za relatywnie niski i jednocześnie zaskakujący odczyt na tle wcześniejszych obaw o utrzymywanie się presji cenowej. Jednocześnie należy pamiętać, że mimo poprawy danych inflacyjnych sytuacja globalna pozostaje zmienna, a zawirowania w rejonie Zatoki Perskiej nadal się utrzymują, co oznacza, że ryzyko wzrostu inflacji poprzez ewentualne podbicie cen ropy wciąż jest obecne i może w kolejnych miesiącach wpływać na nastroje rynkowe.

MOVERS WIG20

Akcje Kruka(KRU.PL) rosną w reakcji na podniesienie przez Citi rekomendacji dla spółki do poziomu „kupuj”. Taka zmiana oceny przez dużą instytucję finansową jest dla rynku istotnym sygnałem, ponieważ sugeruje poprawę postrzegania perspektyw spółki oraz atrakcyjności jej wyceny na tle sektora

Akcje KGHM(KGH.PL) rosną głównie w związku z dniem dywidendy, ponieważ część inwestorów zwiększała zakupy przed odcięciem prawa do wypłaty 1,50 zł na akcję, co przełożyło się na wyższy popyt i wsparcie notowań w ostatnich sesjach.

Wykres pokazuje szerokie wzrosty wśród sektorów WIG20, z najmocniejszym wsparciem ze strony materiałów i przemysłu, co wpisuje się w dzisiejszy risk-on po niższym odczycie inflacji CPI. Słabsze zachowanie sektorów defensywnych, takich jak consumer staples, sugeruje rotację w stronę bardziej cyklicznych segmentów rynku.

Wiadomości ze spółek:

Mo-Bruk(MBR.PL) pozytywnie reaguje na informacje dotyczące dywidendy w 2026 roku oraz jej stabilnego harmonogramu wypłat. Rynek odbiera to jako potwierdzenie utrzymania polityki dzielenia się zyskiem, co wspiera popyt na akcje mimo braku nowych impulsów operacyjnych.

Creotech Quantum(CRQ.PL) zyskuje na rosnącym zainteresowaniu tematyką technologii kwantowych i postępami w pracach nad rozwiązaniami QKD. Narracja o potencjalnej komercjalizacji w 2026 roku podbija oczekiwania co do przyszłej skali biznesu i zwiększa zainteresowanie inwestorów.

Scanway(SCW.PL) rośnie w reakcji na informację o planowanej emisji akcji o wartości około 60 mln zł oraz zaangażowaniu ABB. Rynek interpretuje to jako możliwość przyspieszenia rozwoju i ekspansji spółki, mimo że emisja może oznaczać potencjalne rozwodnienie kapitału.

PKP Cargo(PKP.PL) pozostaje w centrum uwagi ze względu na proces restrukturyzacji i przedstawiane propozycje układowe w ramach sanacji. Notowania są pod wpływem wysokiej niepewności, a każda informacja dotycząca procesu naprawczego wywołuje zwiększoną zmienność.

Trans Polonia(TRN.PL) wspierana jest informacją o dywidendzie - 0,21 zł na akcje - planowanej na 2026 rok, co podtrzymuje zainteresowanie inwestorów nastawionych na regularny dochód. Spółka pozostaje w gronie podmiotów postrzeganych jako dywidendowe, co stabilizuje popyt na akcje.

Wiadomości z gospodarki:

Inflacja CPI w czerwcu okazała się wyraźnie niższa od wcześniejszych obaw rynkowych i wyniosła 2,5% rok do roku oraz 0,5% miesiąc do miesiąca, co wskazuje na dalsze stopniowe wygaszanie presji cenowej w gospodarce. Taki odczyt sugeruje, że proces dezinflacji pozostaje relatywnie stabilny, a dynamika cen nie przyspiesza mimo wcześniejszych ryzyk związanych z kosztami energii i usług. W konsekwencji dane te są odbierane jako argument wzmacniający scenariusz stabilizacji polityki pieniężnej, a nawet potencjalnego otwarcia przestrzeni do łagodniejszych decyzji ze strony Rady Polityki Pieniężnej w kolejnych miesiącach, o ile trend ten zostanie utrzymany.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na sytuację w sektorze bankowym, gdzie zysk netto w okresie styczeń–maj 2026 wyniósł 17,6 mld zł, co oznacza spadek o 15,6% rok do roku według danych NBP. Oznacza to, że mimo wciąż relatywnie wysokiej rentowności, dynamika wyników banków wyraźnie słabnie, co może być konsekwencją m.in. niższych marż odsetkowych oraz stopniowej normalizacji otoczenia stóp procentowych. W połączeniu z niższą inflacją tworzy to mieszany obraz dla sektora finansowego, gdzie poprawa makroekonomiczna może wspierać wyceny, ale jednocześnie ogranicza tempo wzrostu wyników.

Podczas dzisiejszej sesji notowania kontraktów terminowych na WIG20 wyraźnie przesuwają się w stronę umiarkowanych wzrostów, co można wiązać z reakcją rynku na niższy odczyt inflacji w Polsce. Dane CPI wzmocniły oczekiwania, że presja cenowa w gospodarce stopniowo zwalnia, co wspiera scenariusz bardziej przyjaznego otoczenia dla aktywów ryzykownych i zwiększa skłonność inwestorów do kupna.

W efekcie przewagę zaczyna przejmować strona popytowa, a wcześniejsza równowaga między kupującymi i sprzedającymi ustępuje lekkiej dominacji byków. Jednocześnie mimo poprawy nastrojów rynek pozostaje ostrożny ze względu na czynniki zewnętrzne, w tym napięcia geopolityczne, które ograniczają dynamikę wzrostów i utrzymują kontrakty w relatywnie wąskim zakresie wahań.

Źródło: xStation5