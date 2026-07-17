Puls GPW: KGHM najniżej od maja; Żabka wciąż na fali (17.07.2026)

Warszawski parkiet idzie śladem szerokich spadków w Europie, napędzanych przede wszystkim przez kolejną wyprzedaż na spółkach technologicznych. Za pesymizmem stoją m.in. rozczarowanie inwestorów wynikami Netflixa, obawy o dalszą eskalację na Bliskim Wschodzie i niepewność wobec kolejnych ruchów Fed. Spadki na GPW dotykają spółki niezależnie od kapitalizacji. Traci indeks szerokiego rynku WIG (-0,6%), indeks bluechipów WIG20 (-0,55%), średnie spółki mWIG40 (-0,8%) oraz małe spółki sWIG80 (-0,85%). Wśród największych spółek najgorzej radzi sobie sektor bankowy (PKO BP: -0,6%, mBank: -2,5%) oraz materiałowy (KGHM: -2,6%; spółka handluje najniżej od początku maja 2026). Optymizm nie opuszcza z kolei walorów Żabki (+2,7%), wspartych wczorajszymi raportami na temat zainteresowania japońskiego konglomeratu Seven & i Holdings udziałami w polskiej spółce. Na zielono handlują również detaliści (LPP: +0,3%, Pepco: 1,55%) oraz spółki energetyczne (Orlen: +0,2%, Tauron: +0,5%, PGE: +1,5%). Źródło: XTB Research Wiadomości ze spółek: Airway Medix S.A.: Spółka przeszła pierwszy audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością i utrzymała certyfikat ISO 13485. Sukces ten potwierdza spełnianie globalnych norm dla branży wyrobów medycznych, co jest kluczowe dla dalszej sprzedaży produktów Airway Medix na rynku europejskim i amerykańskim. Akcje zyskują 10%.

BTC Studios S.A.: Spółka zawarła umowę z amerykańskim kontrahentem na sprzedaż i licencjonowanie oprogramowania graficznego oraz komponentów do tworzenia gier za kwotę 495 tys. USD netto (ok. 1,8 mln PLN). Transakcja, której finalizacja zależy od pomyślnego zakończenia testów, wpłynie na wyniki finansowe spółki za II kwartał 2026 roku. W20: analiza techniczna (D1) Kontrakty na WIG20 utrzymują wyraźny trend wzrostowy, a dzisiejsza korekta zatrzymała się na 10-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA10; żółty). Kluczowe wsparcia: Poziom obrony na wysokości EMA10 zbiega się z psychologiczną barierą oraz historycznymi szczytami w rejonie 3750 pkt. Niżej, silne wsparcie strukturalne wyznacza zniesienie 23,6% Fibonacciego (3684 pkt) oraz średnia EMA30 (fioletowa), przebiegająca obecnie w okolicach 3664 pkt. Dopóki kurs utrzymuje się powyżej tych poziomów, struktura trendu byka pozostaje nienaruszona.

Opory i cele dla popytu: Najbliższym celem dla kupujących jest powrót nad ostatnie lokalne maksimum na poziomie 3812 pkt. Trwałe wyjście górą otwiera drogę do dalszych historycznych wzrostów.

Wskaźniki: Oscylator RSI (14) schłodził się po ostatnich wzrostach i porusza się na poziomie 61,2 pkt. Oznacza to, że rynek oddalił się od strefy wykupienia (70 pkt), co pozostawia bykom spore miejsce na wygenerowanie kolejnej fali wzrostowej w przypadku poprawy globalnych nastrojów wokół geopolityki. Źródło: xStation5

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