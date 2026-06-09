PULS GPW: Konsolidacja po spadkach i dalsze wzrosty?

Rynek europejski wydaje się powoli odzyskiwać pewność, odrabiając straty z zeszłego tygodnia. Poprawa sentymentu jest pokłosiem deeskalacji na linii USA/Izrael-Iran oraz danych gospodarczych z Europy i Chin. Kontrakty śledzące indeks WIG20 rosną o ok. 0,2%. W indeksie WIG20 najaktywniejszy jest KGHM, który odrabia wczorajsze straty.

Polska spełnia kryteria wejścia do MSCI DM. Przekwalifikowanie Polski na „rynek rozwinięty” oznacza znaczny rebalans portfela oraz zmianę struktury przepływu kapitału, co jednak w długim terminie powinno być korzystne dla polskiego rynku.

Liczba danych gospodarczych z samej Polski oraz wiadomości z polskich spółek pozostaje poniżej średniej, co może skłonić inwestorów do poświęcenia większej uwagi danym i sentymentowi z zagranicy.

OECD opublikowało prognozy dla polskiego PKB. Organizacja przewiduje, że PKB Polski w 2026 roku wzrośnie o 3%, a w 2027 roku – o 2,6 proc. Co istotne, organizacja widzi również deficyt sektora finansów publicznych pozostający powyżej 6% w 2026 roku.

W okolicach północy czasu polskiego o swoim IPO poinformowało OpenAI. To jeden z najbardziej oczekiwanych debiutów giełdowych ostatnich lat – liczba informacji pozostaje jednak szczątkowa. Dane makroekonomiczne Chińska Republika Ludowa opublikowała dane dot. handlu zagranicznego. Zarówno eksport, jak i import wzrosły powyżej oczekiwań względem zeszłego roku, jednak wzrost eksportu jest wyraźnie większy i wynosi aż 19,4%. Przy tym bilans handlowy poprawił się na korzyść Chin do 105 miliardów dolarów nadwyżki. Jest to informacja, którą większość rynków będzie traktować pozytywnie z uwagi na dezinflacyjny wpływ chińskiego eksportu.

Poprawiły się dane z Niemiec. Eksport wzrósł w kwietniu o 0,9%, a import o 1,2%, co wskazuje na większą aktywność gospodarczą.

W okolicy godz. 14:00 czasu polskiego rynek pozna również dane o handlu USA; deficyt ma zmniejszyć się do 56 miliardów dolarów. W20 (D1) Kurs obronił dolną granicę trendu długoterminowego (czerwona). Obecnie strona popytowa podejmuje próbę odzyskania inicjatywy oraz testuje poziom oporu w okolicy 3580–3600 punktów. Pokonanie (lub nie) tego poziomu będzie kluczowe w kontekście dalszej sytuacji technicznej na indeksie. Wybicie górą otworzy drogę do trzeciego testu lokalnego szczytu, natomiast spadek poniżej zmusi do kolejnej próby obrony linii trendu. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek Creotech Instruments (CRI.PL) - Spółka ustaliła cenę nowej emisji akcji na 740 zł, i zdecydowała się zaoferować inwestorom 650 tys. akcji. Spółka traci ponad 1%.

Grupa AB osiągnęła rekordowy wynik EBITDA w II kwartale 2026 roku, który wzrósł o 28% r/r, oraz wzrost zysku netto na poziomie 33%, do 40,7 miliona złotych. Spółce udało się podnieść przychody o 9% przy wzroście marży netto do 1,5%. Mimo tych wyników cena akcji spada o ok. 4%. Może to wynikać z wyższych oczekiwań rynku oraz listu do akcjonariuszy, w którym prezes porusza problem stabilności łańcuchów dostaw.

Celon Pharma (CLN.PL): Spółka zawarła umowę z Pharmalink, nadając partnerowi wyłączne prawa do komercjalizacji leku Reduzek w krajach Zatoki Perskiej. Akcje spółki rosną o ponad 4%.



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