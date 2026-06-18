PULS GPW: Mocny dolar schładza wzrosty na WIG20

Sentyment w Europie jest wyraźnie pozytywny, większość indeksów starego kontynentu rośnie. Sentyment ten jednak nie udziela się GPW, WIG20 otwiera się 0,7% niżej. Rynki wschodzące radzą sobie wyraźnie gorzej w świetle wzrostów USD pod koniec sesji w USA.

Pozytywnych nastrojów dostarcza, już podpisana umowa pokojowa między Iranem a USA. Rynki obecnie nastawiają się na szybką normalizację sytuacji na rynku ropy, mimo że EIA oraz IEA pozostają ostrożne w formułowaniu optymistycznych prognoz dla podaży ropy.

Wczorajsza decyzja oraz konferencja nowego prezesa Fedu wciąż jest interpretowana przez rynki. Prognozy dają nacisk na słabszy wzrost gospodarczy, wyższą inflację oraz utrzymanie “wyższych” stóp procentowych dłużej.

Dane makroekonomiczne:

Liczba danych gospodarczych z kraju jest dziś ograniczona. Rynek będzie skupiał swoją uwagę na publikacji dot. bezrobocia w USA. Oczekiwania wobec zasiłków dla bezrobotnych to 225 tyś.

Duży spadek wniosków może sprowokować rynek do wyceny bardziej jastrzębiego FEDu, co może wywołać korekty na rynkach, szczególnie rynkach wschodzących takich jak GPW.

W20 (D1)

Mimo spadków, kupujący wciąż bronią oporu na poziomie ~3680 punktów, a korekty spadkowe są coraz płytsze, co może wskazywać na słabnące próby odzyskania inicjatywy przez sprzedających. Dla strony podażowej imperatywem pozostaje sprowadzenie kursu poniżej ok. 3650 punktów, co otworzy drogę do korekty w zasięgu FIBO 76,6-61,8. Dla kupujących następnym celem jest potencjalny opór na poziomie FIBO 161,8 (ok. 3840 punktów).Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: