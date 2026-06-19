Puls GPW: W20 spada do 3650 punktów 📉 Akcje Allegro najwyżej od jesieni 2024 roku

Najważniejsze wnioski WIG20 traci około 0,4%, podczas gdy sWIG80 spada o 0,2%, potwierdzając relatywnie większy spokój wśród akcji mniejszych spółek.

KGHM należy do najsłabszych komponentów indeksu po wcześniejszym dojściu kursu do historycznych maksimów i przy spadających cenach miedzi.

Allegro notuje najwyższe obroty na rynku trzecią sesję z rzędu, a kurs spółki rośnie już piąty dzień z kolei.

Grupa Kęty ustanawia nowe rekordy wsparte decyzją o wypłacie niemal 49 zł dywidendy na akcję za 2025 rok.

Warszawska giełda rozpoczęła czwartkową sesję spokojnie, a główne indeksy poruszają się nieco poniżej poziomów odniesienia mimo utrzymującej się niepewności wokół sytuacji geopolitycznej i wygasania czerwcowej serii instrumentów pochodnych. Inwestorzy koncentrują się dziś przede wszystkim na rotacji kapitału pomiędzy sektorami, gdzie słabość banków i KGHM równoważona jest przez siłę wybranych spółek przemysłowych oraz e-commerce. Po wczorajszych spadkach akcje Orlenu stabilizują się przy 125 PLN, a szczególną uwagę zwraca Allegro, które już trzecią sesję z rzędu generuje najwyższe obroty na całym rynku, potwierdzając utrzymujące się zainteresowanie inwestorów. Jednocześnie presję na indeks WIG20 wywierają banki, a dodatkowym obciążeniem dla KGHM pozostaje spadek cen miedzi i obawy o nowe amerykańskie cła na ten surowiec. Pozytywnie wyróżniają się natomiast akcje Grupy Kęty, które ustanawiają kolejne historyczne szczyty wspierane przez mocne fundamenty i atrakcyjną politykę dywidendową. W drugiej części dnia zmienność może wyraźnie wzrosnąć wraz z wygasaniem kontraktów terminowych i opcji na WIG20. Wykres W20 (interwał D1) Patrząc na wykres kontraktów na WIG20 widzimy, że cofnęły się do 3650 punktów, nieco powyżej EMA50 (pomarańczowa linia) i testują środkowy zakres wzrostowego kanału cenowego, który formuje się od lata 2025 roku. Źródło: xStation5 Wiadomości z GPW Dzisiejsza sesja może przynieść większą zmienność pod koniec handlu, ponieważ wygasają czerwcowe kontrakty terminowe i opcje na WIG20.

KGHM jest najsłabszą spółką w WIG20, tracąc ok. 1,6% po wcześniejszym ustanowieniu historycznego maksimum na poziomie 396,4 zł.

Banki należą do najsłabszych sektorów na rynku, a BNP Paribas spada o niemal 5% po ABB akcji po cenie 155 zł.

Grupa Kęty rośnie o 2,4% i ustanawia nowe historyczne maksimum po decyzji o wypłacie 48,97 zł dywidendy na akcję.

Allegro zyskuje piątą sesję z rzędu i trzeci dzień z rzędu notuje najwyższe obroty na rynku.

Allegro i InPost podpisały niewiążący list intencyjny dotyczący nowej umowy ramowej w zakresie dostaw out-of-home.

GPW spada o ok. 1% po przesunięciu produkcyjnego uruchomienia systemu GPW WATS na 5 października 2026 roku. Źródło: xStation5 Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

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