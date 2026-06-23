Puls GPW: Warszawa podąża śladem Europy. Słabsze PMI z Niemiec i realizacja zysków ciążą indeksom.

Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przebiega pod wyrażne dyktando sprzedających. Wszystkie główne indeksy notują spadki, a nastroje inwestorów pozostają pod presją mieszanych danych makroekonomicznych napływających z Europy Zachodniej. Na godzinę 11:30 szeroki WIG zniżkuje ponad 1,5%, a indeks blue chipów traci około 1,3%.

Uwagę rynku zwróciły przede wszystkim wstępne odczyty indeksów PMI z Niemiec. Wskaźnik dla przemysłu wyniósł w czerwcu 50 pkt., wobec oczekiwanych 50,5 pkt., natomiast PMI dla usług spadł do 46,8 pkt. z 48,1 pkt. miesiąc wcześniej, wyraźnie rozczarowując względem prognoz. Dane te stanowią kolejny sygnał wskazujący na słabość największej gospodarki Europy.

Nieco lepiej prezentował się obraz całej strefy euro. PMI dla przemysłu ukształtował się na poziomie 51,3 pkt., pozostając powyżej granicy oddzielającej rozwój od kurczenia się aktywności gospodarczej, choć jednocześnie nieznacznie poniżej rynkowego konsensusu. Pozytywnie zaskoczył natomiast sektor usług, gdzie wskaźnik wzrósł do 48,9 pkt. z 47,7 pkt. miesiąc wcześniej i okazał się lepszy od oczekiwań ekonomistów.

Na dalszy plan zeszły krajowe dane makroekonomiczne. Informacja o wzroście obrotów w przemyśle o 9,6 proc. rok do roku nie była dziś w stanie poprawić sentymentu na warszawskim parkiecie, gdzie inwestorzy większą wagę przywiązują do sygnałów płynących z gospodarek Europy Zachodniej.

Dzisiejsze cofnięcie na GPW znajduje jednocześnie potwierdzenie w zachowaniu innych europejskich parkietów, które również oddają część zysków wypracowanych w ostatnich dniach. Wśród uczestników rynku widoczna jest ostrożność związana zarówno z oczekiwaniem na dalszy rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie, jak i zbliżającą się publikacją wskaźnika inflacji PCE w Stanach Zjednoczonych, uznawanego za jedną z kluczowych miar inflacyjnych monitorowanych przez Rezerwę Federalną.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty terminowe na WIG20 znajdują się pod wyraźną presją sprzedających, a skala przeceny sięga blisko 1,5%. Pogorszenie nastrojów na warszawskim rynku wpisuje się w szerszy obraz europejskich parkietów, gdzie również dominuje podaż i obserwowane jest cofnięcie po wzrostach z ostatnich dni. Na sentyment inwestorów negatywnie wpływają przede wszystkim mieszane dane PMI napływające z Europy. Szczególnie rozczarowały odczyty z Niemiec, gdzie słabszy od oczekiwań okazał się zarówno wskaźnik dla przemysłu, jak i sektora usług, co ponownie zwróciło uwagę rynku na kondycję największej gospodarki Europy.

Źródło: xStation5

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