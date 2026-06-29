Puls GPW: WIG bez kierunku, rynek w trybie wyczekiwania

Na krajowym rynku akcji widoczny jest wyraźny brak jednoznacznego kierunku, a inwestorzy pozostają w trybie wyczekiwania. Sesja ma charakter mieszany, a poszczególne segmenty rynku zachowują się w odmienny sposób, co podkreśla trwającą niezdecydowanie po stronie kapitału.

WIG20 notuje lekkie osłabienie i pozostaje nieznacznie na minusie, podobnie jak mWIG40, który zachowuje się relatywnie słabiej i spada w większym stopniu. Jednocześnie sWIG80 wyróżnia się relatywną siłą i utrzymuje się po dodatniej stronie, co pokazuje większą odporność segmentu małych spółek na aktualne nastroje rynkowe. W szerszym ujęciu WIG pozostaje poniżej piątkowego punktu odniesienia, co potwierdza przewagę strony podażowej w skali całego rynku.

Obecne zachowanie rynku jest w dużej mierze pochodną podwyższonej niepewności związanej z weekendową eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie oraz wymianą ognia w regionie. Czynniki geopolityczne wpływają na globalny wzrost awersji do ryzyka, co przekłada się również na ostrożniejsze podejście inwestorów na warszawskiej giełdzie.

Dodatkowym elementem determinującym nastroje są oczekiwania wobec nadchodzących danych makroekonomicznych w kraju. Kalendarz publikacji na najbliższe dni nie jest szczególnie bogaty, jednak rynek koncentruje uwagę na wtorkowym wstępnym odczycie inflacji CPI za czerwiec oraz środowym odczycie PMI dla przemysłu również za czerwiec. Dane te mogą okazać się istotne dla oceny bieżącej presji inflacyjnej oraz kondycji sektora przemysłowego, a tym samym wpłynąć na krótkoterminowe oczekiwania inwestorów.

W szerszym tle makroekonomicznym pojawiają się również informacje dotyczące rynku surowców oraz sytuacji fiskalnej. W ostatnim czasie obserwowany był wzrost cen ropy naftowej w reakcji na napięcia na Bliskim Wschodzie, co dodatkowo wzmacnia globalną zmienność. Jednocześnie w Polsce kontynuowany jest proces stopniowego uzupełniania zapasów gazu, a także postępuje realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych, gdzie poziom zawartych umów systematycznie rośnie, co może stanowić istotne wsparcie dla średnioterminowej aktywności gospodarczej.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG20 na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji notowania kontraktów terminowych na WIG20 (W20) pozostają nieznacznie na minusie, co dobrze oddaje aktualny obraz rynku, który wciąż nie wypracował jednoznacznego kierunku. Inwestorzy pozostają w trybie wyczekiwania, a cały parkiet sprawia wrażenie rynku szukającego impulsu, który pozwoliłby określić dalszą ścieżkę ruchu.

Z jednej strony na nastroje nadal wpływa podwyższona niepewność związana z napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie, co utrzymuje ostrożne podejście do ryzyka na rynkach globalnych. Z drugiej strony presja ta jest częściowo równoważona przez relatywnie stabilny obraz krajowej gospodarki oraz oczekiwania związane z nadchodzącymi danymi makroekonomicznymi. Do południa brakuje jednak wyraźnego katalizatora, który mógłby wyrwać rynek z obecnej konsolidacji. W efekcie aktywność inwestorów pozostaje ograniczona, a dominującą strategią jest obserwacja i oczekiwanie na silniejsze sygnały, które pozwolą określić bardziej trwały kierunek.

Źródło: xStation5

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