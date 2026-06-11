Polska giełda notuje wzrosty wobec poprawy nastrojów inwestorów w Europie, a inwestorzy wyczekują decyzji Europejskiego Banku Centralnego oraz danych o inflacji cen producentów (PPI) z USA. W centrum uwagi spekulantów i inwestorów znalazł się polski gigant kosmiczny Creotech, który po ok. 30% spadku od historycznych szczytów notuje odbicie i wraca do momentum wzrostowego dzień przed debiutem kosmicznej spółki SpaceX na giełdzie w USA. Energetyka notowana jest dziś na plusie (PGE, Tauron, Enea) m.in. po doniesieniach o możliwej reformie unijnego systemu ETS. Słabiej radzą sobie spółki przemysłowe i konstrukcyjne. Banki rosną, choć maruderem jest BNP Paribas. Wykres kontraktów na WIG20 (W20) Źródło: xStation5 mWIG40 / Średnie spółki Creotech Instruments zyskuje blisko 10,5% – lider wzrostów w indeksie, spółka notuje odbicie przed jutrzejszym IPO SpaceXw

zyskuje blisko 10,5% – lider wzrostów w indeksie, spółka notuje odbicie przed jutrzejszym IPO SpaceXw Synektik traci, choć EBITDA za II kw. 2025/26 (58,5 mln zł) wypadała powyżej konsensusu (56,2 mln zł).

traci, choć EBITDA za II kw. 2025/26 (58,5 mln zł) wypadała powyżej konsensusu (56,2 mln zł). Asbis traci 2,5% i notuje najmocniejszy spadek w mWIG40, Asseco traci ponad 1% i wyraźnie odstaje od benchmarku sWIG80 / Małe spółki Creotech Quantum w ślad za Creotech Instruments rośnie 8% i jest liderem wzrostów w sWIG80.

w ślad za Creotech Instruments rośnie 8% i jest liderem wzrostów w sWIG80. Scanway zyskuje ponad 5% i próbuje wrócić do silnego trendu wzrostowego, na fali powrotu momentum w spółkach kosmicznych

zyskuje ponad 5% i próbuje wrócić do silnego trendu wzrostowego, na fali powrotu momentum w spółkach kosmicznych Echo Investment nieznacznie spada po emisji obligacji o wartości 47 mln euro. Pozostałe spółki z szerokiego rynku Feerum zyskuje 2% dzięki nowemu kontraktowi na budowę silosów zbożowych w Egipcie o wartości 15,4 mln USD (57 mln zł). Newag wypadł z łask? Newag wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym memorandum o współpracy z Siemens Mobility GmbH i Siemens Mobility Polska. Porozumienie dotyczyło potencjalnej współpracy przy dostawach pociągów dużych prędkości dla PKP Intercity. Powodem zerwania współpracy był brak porozumienia co do szczegółowych warunków umowy regulującej współpracę stron .

. Projekt dotyczył wspólnego ubiegania się o kontrakt na dostawę 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych o prędkości min. 320 km/h w ciągu 7 lat.

w ciągu 7 lat. Przetarg został ogłoszony przez PKP Intercity w grudniu 2025 r. w formule dialogu konkurencyjnego.

w formule dialogu konkurencyjnego. Mimo zakończenia rozmów z Siemensem, Newag nadal chce uczestniczyć w projekcie kolei dużych prędkości , bezpośrednio lub pośrednio.

, bezpośrednio lub pośrednio. Spółka analizuje obecnie dostępne opcje udziału w postępowaniu i dalsze działania. Newag zajmuje się produkcją, modernizacją i naprawami taboru kolejowego. W 2025 r. grupa osiągnęła 2,39 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Kontrolę nad spółką sprawuje Zbigniew Jakubas, posiadający ponad 50% udziałów.Do 2030 roku w Polsce planowane jest zmodernizowanie i ułożenie około 7 tys. km torów w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych o wartości ok. 180 mld zł. Obejmuje to zarówno kompleksową przebudowę już istniejących szlaków, jak i dobudowę nowych układów torowych. Wykresy Newag, Orlen (interwał D1) Pierwszy raz od 2024 roku akcje Newagu cofnęły się poniżej EMA200 (czerwona linia), na interwale dziennym, wskazując na poważną próbę odwrócenia wzrostowego trendu. Słabiej radzą sobie też akcje innych spółek z sektora m.in. Trakcji i Torpolu. Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

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