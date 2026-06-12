PULS GPW: Zmiana sentymentu, WIG20 ponownie testuje lokalny szczyt

Ostatnią sesję tygodnia rynki europejskie zaczynają od korekty wczorajszych wzrostów, które z czasem przechodzą w niewielkie wzrosty.
Z tego trendu wybija się jednak WIG20, którego kontrakty rosną na początku sesji o ok. 2%.
Na rynku dominuje ostrożny optymizm po domniemanej deeskalacji na linii Iran-USA. Sentyment wspierany jest też przez poprawne dane gospodarcze z USA i Europy.
Polska sesja toczy się głównie w oparciu o spółki odzieżowe. Rosną również KGHM oraz spółki technologiczne. Liderem wzrostu na dzisiejszej sesji jest KGHM.
Dane makroekonomiczne
- Ze strefy euro napłynęły dane o inflacji za maj. Dane okazały się zgodne z oczekiwaniami i wykazały stabilizację na nieco podwyższonych poziomach.
- Indeks inflacji BIEC wzrósł do 87,3, osiągając najwyższy poziom od 2023 roku.
W20 (D1)
Kurs ponownie testuje silny opór na poziomie 3680 punktów; po dwóch nieudanych próbach cena przekroczyła próg. Dla kupujących kluczowe jest utrzymanie się powyżej progu. Jeśli podaż chce odzyskać inicjatywę, konieczny byłby powrót poniżej poziomu ok. 3670 z celem na poziomie 3560. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- LPP (LPP.PL): Grupa opublikowała wyniki za Q2 2026, w którym osiągnęła wzrost zysku netto do 475 milionów złotych, co było wynikiem powyżej oczekiwań większości analityków. Spółka zakomunikowała, że prognozuje przychód w całym roku finansowym na poziomie 26-27 miliardów złotych przy marży 56%. Spółka traci ponad 3%.
- Modivo (CCC.PL): Spółka zaskoczyła pozytywnie, osiągając stratę netto w wysokości 8,1 mln złotych. Akcje rosną o ponad 5%.
- Creotech (CRI.PL) i Creoquantum (CRQ.PL): Powrót sentymentu do ryzyka wspiera wyceny spółek technologicznych. Na polskim rynku największymi beneficjentami są spółki z grupy „Creo”, gdzie wzrosty wynoszą ok. 4-5%.
- Games Operators (GOP.PL): Spółka przeznaczy na dywidendę łączną kwotę 6,05 mln zł, co daje 1,1 zł dywidendy na jedną akcję. Akcje rosną o ponad 3%.
- Scanway (SCW.PL): Walne zgromadzenie, zwołane na 29 czerwca, decydować będzie o udzieleniu zarządowi nowego upoważnienia do emisji nowych akcji.
Nvidia wraca do Chin tylnymi drzwiami. Vera może otworzyć nowy rozdział wzrostu
Cena ropy Brent pogłębia spadki do -3% przez szczegóły potencjalnego porozumienia
⚫Wykres Dnia: Czy tym razem to „prawdziwy” przełom na rynku ropy? (12.06.2026)
Kalendarz ekonomiczny: Domknięcie intensywnego tygodnia (12.06.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.