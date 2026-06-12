PULS GPW: Zmiana sentymentu, WIG20 ponownie testuje lokalny szczyt

Ostatnią sesję tygodnia rynki europejskie zaczynają od korekty wczorajszych wzrostów, które z czasem przechodzą w niewielkie wzrosty.

Z tego trendu wybija się jednak WIG20, którego kontrakty rosną na początku sesji o ok. 2%.

Na rynku dominuje ostrożny optymizm po domniemanej deeskalacji na linii Iran-USA. Sentyment wspierany jest też przez poprawne dane gospodarcze z USA i Europy.

Polska sesja toczy się głównie w oparciu o spółki odzieżowe. Rosną również KGHM oraz spółki technologiczne. Liderem wzrostu na dzisiejszej sesji jest KGHM.

Dane makroekonomiczne

Ze strefy euro napłynęły dane o inflacji za maj. Dane okazały się zgodne z oczekiwaniami i wykazały stabilizację na nieco podwyższonych poziomach.

Indeks inflacji BIEC wzrósł do 87,3, osiągając najwyższy poziom od 2023 roku.

W20 (D1)

Kurs ponownie testuje silny opór na poziomie 3680 punktów; po dwóch nieudanych próbach cena przekroczyła próg. Dla kupujących kluczowe jest utrzymanie się powyżej progu. Jeśli podaż chce odzyskać inicjatywę, konieczny byłby powrót poniżej poziomu ok. 3670 z celem na poziomie 3560. Źródło: xStation5

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