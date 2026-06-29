Najwięksi producenci pamięci DRAM znaleźli się pod presją prawną w Stanach Zjednoczonych. Samsung Electronics, SK Hynix oraz Micron Technology zostały pozwane w sądzie federalnym w Kalifornii przez grupę konsumentów i małych firm, które zarzucają spółkom zmowę cenową oraz sztuczne ograniczanie podaży pamięci. Sprawa może stać się jednym z ważniejszych testów dla rynku w momencie ekstremalnych wycen i niedoborów.

Według pozwu producenci mieli koordynować ograniczanie podaży tradycyjnych modułów DRAM, w tym DDR3 i DDR4, jednocześnie przekierowując większą część mocy produkcyjnych w stronę HBM. Strona wnosząca pozew twierdzi, że działania te doprowadziły do niedoborów na rynku oraz do gwałtownego wzrostu cen komponentów pamięci.

Samsung, SK Hynix i Micron kontrolują zdecydowaną większość globalnej podaży pamięci DRAM. Oznacza to, że ewentualne skoordynowane ograniczanie produkcji miałoby znacznie większy wpływ na rynek niż podobne działania w mniej wyspecjalizowanych branżach.

W ostatnich tygodniach producenci elektroniki, konsol i sprzętu komputerowego coraz częściej wskazywali na wyższe koszty komponentów jako przyczynę podwyżek. Dla konsumentów problem nie ogranicza się więc do rynku części komputerowych, ale obejmuje także komputery, konsole, smartfony oraz inne urządzenia wykorzystujące pamięć DRAM.

Na tym etapie są to jednak wciąż tylko zarzuty. Sprawa będzie wymagała wykazania, że obserwowane ograniczenia podaży nie były wyłącznie efektem racjonalnej reakcji producentów na boom AI, lecz wynikały ze skoordynowanego działania ograniczającego konkurencję.

Potencjalnie najbardziej istotne w tej sprawie jest to, że producenci RAM, w tym m.in. wskazany obecnie Samsung i SK Hynix zostali już raz uznani winnymi dokładnie takiego zachowania w okresie 1998-2002. Z drugiej strony, niemalże identyczny pozew trafił do sądu w 2018 roku, gdzie Samsung, Hynix oraz Micron ponownie zostały oskarżone o zmowę cenową, jednak wtedy sąd uznał dowody za niewystarczające.

Równolegle Samsung i SK Hynix ogłaszają ogromne plany inwestycyjne w Korei Południowej, wywiera to sporą presję na wyceny spółek z sektora, które wspierane są obecnie przez perspektywy długotrwałych niedoborów.

W ramach państwowego programu rozbudowy ekosystemu półprzewodników obie spółki mają budować nowe fabryki, a łączna skala projektu liczona jest w setkach miliardów dolarów.

Presja na marże z tytułu dodatkowej podaży, jeśli nastąpi, będzie jednak znacznie opóźniona, ponieważ budowa i uruchomienie zaawansowanych mocy produkcyjnych trwa latami.

MU.US (D1)

Trend wzrostowy spółki jest bardzo gwałtowny i stromy, jednak poziom FIBO pomaga wyznaczyć potencjalne strefy oporu i wsparcia. Jeśli, z jakiegoś powodu, podaż przejęła by inicjatywę, silnym oporem będzie najprawdopodobniej (również psychologiczny) poziom 1000$. Natomiast dla kupujących, kolejnym celem jest natomiast szeroka strefa oporu w okolicy 1300$. Źródło: xStation5