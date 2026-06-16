🛢️Ropa Brent poniżej 80 USD!

Na rynku czarnego złota obserwujemy dziś prawdziwe tąpnięcie. Notowania surowca gwałtownie tracą na wartości, a cena ropy OIL (Brent) przebiła psychologiczną barierę 80 USD za baryłkę, spadając do poziomów niewidzianych od początku marca. Równocześnie amerykańska ropa WTI (OIL.WTI) traci niemal 6%, testując okolice 75 USD. Głównym motorem napędowym tej nagłej wyprzedaży są doniesienia o kolejnym przełomie w negocjacjach na linii USA-Iran.

Z rynku błyskawicznie wyparowuje premia za ryzyko geopolityczne. Co dokładnie zaważyło na nastrojach i wywołało kapitulację byków?

Brak okresu przejściowego dla Teheranu: Według najnowszych przecieków, administracja Donalda Trumpa zgodziła się na natychmiastowe wznowienie sprzedaży irańskiej ropy. Zniesienie amerykańskiej blokady morskiej ma nastąpić z dnia na dzień, co zaleje rynek nową podażą. Wcześniej Iran informował, że Stany Zjednoczone już teraz wycofują się z okolic Cieśniny Ormuz.

Odblokowanie Cieśniny Ormuz: Ruch tankowców przez ten newralgiczny węzeł przesyłowy ma zostać w pełni przywrócony. Ryzyko zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw spada praktycznie do zera. Z drugiej strony należy pamiętać, że samo rozminowanie Cieśniny może potrwać miesiące, więc z pewnością nie będzie to normalna żegluga i powrót podazy na poziomie 20 mln baryłek dziennie

Reakcja gigantów z Wall Street: Tak drastyczna zmiana fundamentów sprawiła, że instytucje takie jak Goldman Sachs, Citi czy Morgan Stanley już w tym momencie tną swoje prognozy cenowe dla ropy na drugą połowę 2026 oraz na rok 2027. Niektórzy wskazują nawet na 70 USD na koniec tego roku.

Obecnie uwaga inwestorów przenosi się na Szwajcarię, gdzie już w ten piątek (19 czerwca) ma dojść do oficjalnego podpisania memorandum (MoU). Do tego czasu rynek surowców może charakteryzować się skrajnie wysoką zmiennością. Złamanie bariery 80 USD na ropie Brent otwiera techniczną drogę do testowania kolejnych, niższych poziomów wsparcia.

Krok Stanów Zjednoczonych w postaci zezwolenia powrotu Iranu na rynek ropy oraz potencjalne odmrożenie środków może prowadzić do utrwalenia zawieszenia broni i normalności pod względem handlu ropą. Jeśli obecne władze z Iranu dostaną zastrzyk gotówki, pieniądze może przemówić mocniej niż przekonania. Z drugiej strony cały czas pojawiają się informacje, iż wiele kwestii między USA oraz Iranem nie zostały rozwiązane, w szczególności te dotyczące atomu. Dodatkowo do porozumienia sceptycznie podchodzi Izrael, który swoimi działaniami może dosłownie storpedować całe porozumienie.

Ropa Brent spada poniżej 80 USD za baryłkę i testuje najniższe poziomy od 3 marca, czyli zaledwie 2 dnia po otwarciu rynku po rozpoczęciu wojny w Iranie. Warto wspomnieć, że wtedy nie mieliśmy jeszcze w pełni zamkniętej Cieśniny Ormuz. Kluczowe wsparcie to 200 sesyjna średnia, a następnie okolic 73-75 USD za baryłkę. Choć rynek wydaje się być w tym momencie ekstremalnie optymistycznie nastawiony do porozumienia, to należy pamiętać, że powrót do normalności będzie trwał miesiące i będzie wymagał wyższych cen nic obecnie. Źródło: xStation5