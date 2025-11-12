Ropa spada po publikacji raportu OPEC⛽📉

Organizacja OPEC zrzeszająca największych producentów ropy w celu kontroli cen opublikowała swój miesięczny raport, ceny ropy spadły po publikacji o ponad 1%.

Organizacja wskazuje na kontynuację szeregu trendów odnośnie produkcji i zużycia ropy na świecie.

Zapotrzebowanie na ropę wciąż rośnie, jednak dynamika wzrostu coraz bardziej zwalnia.

Na koniec roku 2025 ma wynieść ono 105,1 milionów baryłek ropy dziennie, a w 2026 ma to być już średnio aż 106,5 milionów baryłek ropy dziennie.

Wzrost widoczny jest przede wszystkim wśród państw spoza OECD, popyt na ropę państw rozwiniętych pozostaje stabilny, na poziomie 46 milionów baryłek.

Z podziałem na produkty, liderem wzrostów jest gaz LPG. Za nimi benzyna i tz. Lekkie destylaty ropy. Mizerny wzrost notuję diesel, a zapotrzebowanie na ciężkie destylaty spada w ujęciu nominalnym.

Na rynku kontraktów futures, ilość pozycji long netto na ropie WTI wciąż spada i utrzymuje się na lokalnych minimach. Dużo większe pozycjonowanie long netto można zaobserwować na ropie Brent.

Parząc na ceny odmian ropy, największe straty notuje ropa Zafario z Gwinei oraz Ropa Ural z Rosji.

OPEC jest optymistyczny wobec prognoz rozwoju gospodarczego na świcie w roku 2026.

Organizacja zakłada średni wzrost na poziomie 3,1%, z czego liderami wzrostu mają być Indie i Chiny.

OPEC prognozuję też poprawę sytuacji gospodarczej w USA, stabilną sytuację w Europie i dalsze spowolnienie w Rosji.

Co jest najważniejszą częścią raportu w kontekście obecnej sytuacji rynkowej to strona podażowa ropy. OPEC wskazuje na znaczny i stabilny wzrost produkcji ropy w krajach spoza OPEC.

Liderem zestawienia jest USA ze średnim wzrostem wydobycia na poziomie 22,07 milionów baryłek ropy w roku 2025, co stanowi wzrost o ok. 300,000 baryłek.

Produkcja jednak ma minimalnie spaść w Q4-2025. Znaczne wzrosty rejestruje też Ameryka Łacińska — głównie Brazylia i Argentyna.



OIL.WTI (H1)

Źródło: xStation5