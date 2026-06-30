Ropa traci 30% w kwartał 🚩Morgan Stanley tnie prognozę - co dalej?

Bank obniżył również prognozy dla wszystkich czterech kwartałów 2027 roku i oczekuje, że pod koniec 2027 roku ropa Dated Brent będzie kosztowała około 70 USD za baryłkę.

Oznacza to redukcję wcześniejszych prognoz odpowiednio o 15 USD i 5 USD za baryłkę.

Morgan Stanley obniżył prognozę dla ropy Brent do średnio 75 USD za baryłkę zarówno w III, jak i IV kwartale 2026 roku wobec słabszego popytu w Chinach i swobodnego przepływu przez Cieśninę Ormuz.

Rynek ropy gwałtownie zmienia kierunek - neidawno inwestorzy obawiali się zakłóceń dostaw przez Cieśninę Ormuz i możliwego szoku podażowego, dziś ta narracja powoli się odwraca. Morgan Stanley po raz drugi w ciągu około dwóch tygodni obniżył prognozy cen ropy, wskazując, że przepływy przez Ormuz wracają do normy szybciej od oczekiwań, a jednocześnie rynek musi zmierzyć się z wysoką produkcją w USA i słabym popytem ze strony Chin. Co widzi bank?

Morgan Stanley obniżył prognozę dla ropy Brent do średnio 75 USD za baryłkę zarówno w III, jak i IV kwartale 2026 roku. Oznacza to redukcję wcześniejszych prognoz odpowiednio o 15 USD i 5 USD za baryłkę.

Bank obniżył również prognozy dla wszystkich czterech kwartałów 2027 roku i oczekuje, że pod koniec 2027 roku ropa Dated Brent będzie kosztowała około 70 USD za baryłkę .

Zdaniem analityków Morgan Stanley głównym powodem rewizji prognoz jest znacznie szybszy od oczekiwań powrót transportu ropy przez Cieśninę Ormuz po postępach w rozmowach pomiędzy USA i Iranem.

Jednocześnie na rynek napływa coraz więcej ropy z USA, podczas gdy popyt w Chinach pozostaje rozczarowująco słaby. To właśnie połączenie rosnącej podaży i słabszej konsumpcji zwiększa ryzyko pojawienia się globalnej nadwyżki surowca.

Kontrakty na ropę Brent straciły w tym kwartale około 30% , pokazując, jak szybko rynek przeszedł od wyceny ryzyka geopolitycznego do obaw o nadmiar podaży.

Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z najważniejszych szlaków transportowych dla światowego rynku ropy. Każda poprawa sytuacji w regionie ogranicza tzw. premię geopolityczną, która wcześniej podbijała ceny surowca.

Morgan Stanley nie jest jedynym bankiem inwestycyjnym zmieniającym nastawienie. Również Goldman Sachs obniżył swoje prognozy dla rynku ropy, sygnalizując, że największe instytucje finansowe coraz ostrożniej oceniają perspektywy cenowe.

Dla inwestorów oznacza to zmianę narracji. Rynek przestaje skupiać się wyłącznie na ryzyku konfliktów na Bliskim Wschodzie, a coraz większą uwagę poświęca fundamentom – relacji pomiędzy globalnym popytem i podażą.

Jeśli produkcja pozostanie wysoka, a popyt – zwłaszcza ze strony Chin – nie przyspieszy, presja na ceny ropy może utrzymać się również w kolejnych kwartałach.

Morgan Stanley uważa, że największym zagrożeniem dla rynku nie jest już niedobór ropy, lecz możliwość pojawienia się jej nadwyżki. Taki scenariusz mógłby utrzymać ceny Brent pod presją nawet pomimo utrzymujących się napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie.

Wykres kontraktów na ropę Brent (OIL), interwał D1

Ropa ma za sobą ogromny spadek i stabilizuje się w przedziale 72 - 74 USD — poziomów niewidzianych od końca lutego 2026 roku. Wskaźnik RSI wskazuje na poziom bliski górnej granicy wyprzedania, przy ok. 30. Kolejne ważne wsparcie to okrągły poziom 70 USD za baryłkę, wsparty dodatkowo reakcjami cenowymi z lutego.

Źródło: xStation5