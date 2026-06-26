Rotacja na amerykańskiej giełdzie staje się faktem; technologia bez pozycji lidera 🚨

Obecnie na amerykańskim rynku akcji obserwujemy rotację – wśród spółek z indeksu S&P 500 osiągających najsłabsze wyniki znajdują się te najściślej powiązane ze sztuczną inteligencją, w tym Palantir i Oracle, których kursy spadły w tym tygodniu odpowiednio o 18% i 16%. Znaczne straty odnotowały również niektóre spółki z grupy „Wspaniałej Siódemki”, w tym Microsoft, Alphabet, Apple i Nvidia. Odejście od spółek technologicznych silnie powiązanych ze sztuczną inteligencją pozwala zabłysnąć akcjom typu value. Do sektorów osiągających w tym tygodniu najlepsze wyniki w Stanach Zjednoczonych należą przemysł, nieruchomości, dobra konsumpcyjne dyskrecjonalne, energetyka oraz opieka zdrowotna, która jest sektorem o najlepszych wynikach i odnotowała wzrost o ponad 4%.
Heatmapa zmienności widocznej na amerykańskim rynku akcji za ostatni tydzień. Źródło: xStation
Pod koniec tygodnia gwałtownie zatrzymała się tymczasowa hossa na rynku technologicznym. Po czwartkowym odbiciu spowodowanym wynikami firmy Micron, które spowodowały gwałtowny wzrost kursu akcji o 15%, brak dobrych wiadomości negatywnie wpływa na sektor i całą narrację dotyczącą sztucznej inteligencji. Cena akcji firmy Micron spadła o 4% w obrocie przed otwarciem rynku, inne akcje producentów układów pamięci również tracą na wartości, a SanDisk odnotowuje spadek o 5%. Akcje Nvidii również spadły o 1%, co może pociągnąć w dół amerykańskie indeksy giełdowe, jeśli straty Nvidii utrzymają się w piątek.
Sektor technologiczny traci impet
Zauważyliśmy, że hossa na rynku akcji spółek technologicznych traci na sile. W czerwcu obserwowaliśmy spowolnienie tempa wzrostów, co sprawiło, że w tym tygodniu głównym motorem napędowym rynków amerykańskich stały się akcje spółek o małej kapitalizacji. Ma to znaczenie dla inwestorów i sugeruje, że temat sztucznej inteligencji nie działa już jak przypływ. Inwestorzy nie spieszą się i starannie wybierają zwycięzców w sektorze AI, odrzucając jednocześnie pozostałe spółki. Weźmy na przykład skrajnie różne losy firm Alphabet i SanDisk w tym tygodniu. Żadna z tych spółek nie ogłosiła wyników finansowych, ale SanDisk zyskał na popycie na układy pamięci – cena jego akcji wzrosła w tym tygodniu o 14%, mimo że oczekuje się, iż jeszcze dzisiaj nastąpi jej gwałtowny spadek. Natomiast cena akcji Google spadła w tym tygodniu o 6%, ponieważ rynek traci zainteresowanie gigantami technologicznymi, zwłaszcza tymi, które pozyskują środki na rynkach obligacji i akcji.
Oferty publiczne wstrzymane
Sektor sztucznej inteligencji boryka się z brakiem dobrych wiadomości, co w piątek hamuje wzrosty na rynku technologicznym. Informacja o tym, że OpenAI odłoży swoją pierwszą ofertę publiczną (IPO) na przyszły rok z obawy, że nie wzbudzi ona wystarczającego zainteresowania, by osiągnąć wycenę rynkową na poziomie 1 biliona dolarów, również negatywnie wpłynęła na nastroje rynkowe w piątek, a europejskie akcje spółek technologicznych również odnotowują spadki. Według doniesień prezes Sam Altman najwyraźniej wykluczył alternatywne rozwiązania, w tym debiut giełdowy po niższej cenie. Wygląda na to, że firma wyciągnęła wnioski z debiutu giełdowego SpaceX. Cena akcji tej spółki spadła w tym tygodniu o 13%, a w piątek oczekuje się, że otworzy się z kolejnym spadkiem o 1%.
Chociaż Sam Altman może być zmuszony do odłożenia w czasie swojej ogromnej wypłaty, to jeśli OpenAI rzeczywiście przesunie swoją ofertę publiczną na rok 2027, usunie to poważną przeszkodę dla rynków finansowych. Debiut giełdowy firm OpenAI, Anthropic i SpaceX w mniej więcej tym samym czasie, przy tak ogromnych wycenach, zawsze miał być trudny. Pojawiły się obawy, że rynek nie będzie w stanie wchłonąć tak dużej emisji akcji, co mogłoby stać się głównym czynnikiem wywołującym wahania na rynku. Jeśli OpenAI i Anthropic rozłożą swoje debiuty giełdowe na najbliższe około 18 miesięcy, rynek może być lepiej przygotowany do przyjęcia tych nowych notowań.
Ryzyko interwencji rządowej
Dla firm OpenAI i Anthropic istnieje dodatkowe ryzyko: interwencja rządu USA. W ostatnich tygodniach rząd USA bezpośrednio ingerował zarówno w plany biznesowe firmy Anthropic, jak i OpenAI. Po pierwsze, Biały Dom zakazał firmie Anthropic udostępniania obcokrajowcom swojego potężnego modelu Mythos, co spowodowało całkowite wyłączenie Mythosa, ponieważ firma Anthropic nie była w stanie ograniczyć dostępu wyłącznie do obywateli amerykańskich. W tym tygodniu rząd USA zwrócił się do OpenAI z prośbą o udostępnienie najnowszego modelu ChatGPT w celu przeprowadzenia testów bezpieczeństwa.
Ingerencja ze strony rządu stanowi poważne zagrożenie dla tych firm zajmujących się sztuczną inteligencją i może negatywnie wpłynąć na ich wyceny. W związku z tym możliwe jest, że firma Anthropic pójdzie w ślady OpenAI i opóźni plany wejścia na giełdę. Bardziej rozważnym rozwiązaniem mogłoby być odłożenie debiutu giełdowego do czasu uzgodnienia globalnych ram regulacyjnych; do tego momentu ryzyko interwencji rządowej pozostaje wysokie.
Dlaczego perspektywy dla Wielkiej Brytanii są obiecujące?
W najbliższym czasie uwaga skupi się na tym, na jakim poziomie zamkną się w piątek rynki amerykańskie. Chociaż długoterminowy trend pozostaje wzrostowy, w perspektywie krótkoterminowej istnieje ryzyko dalszej konsolidacji i kolejnych korekt. Pod powierzchnią dzieje się również wiele. Wzrost podaży ropy z Bliskiego Wschodu powoduje niewielką nadwyżkę podaży, co jest dobrą wiadomością dla sektorów rynku niezwiązanych z technologią. W piątek cena ropy Brent spadła o ponad 3%, a poziom 70 dolarów za baryłkę jest już w zasięgu wzroku. To dobra wiadomość dla sektorów dóbr konsumpcyjnych dyskrecjonalnych, dóbr luksusowych i przemysłowego, co wyjaśnia, dlaczego indeks Kospi jest w tym tygodniu najsłabiej radzącym sobie spośród głównych indeksów, a FTSE 100 jest jednym z zaledwie trzech głównych indeksów, które jak dotąd w tym tygodniu odnotowały wzrosty, osiągając wyniki lepsze od S&P 500 i Nasdaq.
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