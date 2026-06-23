W ciągu ostatnich tygodni można było zaobserwować wyraźne pogorszenie kondycji spółek technologicznych, z wyjątkiem producentów półprzewodników. Zwroty z akcji tych ostatnich od marca bieżącego roku są trzycyfrowe, natomiast wszystkie spółki typu hyperscale tylko w ciągu ostatniego miesiąca straciły od kilku do kilkudziesięciu procent wyceny.

Czy ruchy tych podmiotów nie powinny być powiązane w kontekście inwestycji w AI?

Kłopoty z monetyzacj

Ogromne inwestycje w AI ze strony liderów sektora technologicznego w USA wymagają solidnego uzasadnienia w postaci monetyzacji. Musi być ona realna, by utrzymać indeksy blisko szczytów. To właśnie zachwianie wiary w tę monetyzację wywiera presję na rynki. W jaki sposób?

Do czasu opublikowania kolejnych wyników finansowych większość rynku jest zmuszona do spekulacji, jednak już dziś istnieją specjalistyczne agregatory danych, które wskazują, gdzie i jak bardzo monetyzacja zawodzi. Jednym z nich jest indeks wydatków LLM Silicon Data.

Źródło: Bloomberg Finance Lp.

Jak widać, wykres ten w ostatnich miesiącach wykazuje bardzo wysoką korelację z wycenami spółek hyperscale. Indeks ten jest jednym z pośrednich wyznaczników oraz sygnałów wyprzedzających dotyczących wydatków na AI. W ostatnim czasie znacznie spadł, co pociągnęło za sobą sektor technologiczny. W tym samym czasie widać, że spółki półprzewodnikowe radzą sobie dobrze, ponieważ zarabiają na dostawach sprzętu, a nie na samym AI.

W branży AI można obecnie zaobserwować tworzenie się segmentów „dwóch prędkości” – inteligencji „niskiej” oraz „wysokiej” lub „krańcowej” (ang. Frontier). Analizując trendy w cenach i możliwościach modeli LLM, można zauważyć, że o ile możliwości AI „wysokiego” (np. Fable, Mythos, ChatGPT 5.5 itp.) są imponujące, to równie wysokie są ich ceny. Modele „niskie” doświadczają natomiast zamierzonej hiperdeflacji cenowej. W efekcie firmy coraz częściej ograniczają wykorzystanie AI „wysokiego” na rzecz AI „niskiego”, które w większości zastosowań jest wystarczające.

Precedens i prognozy

Przechodzenie na tańsze modele oraz optymalizacja nie są zjawiskami nowymi, widać to na załączonym wcześniej wykresie. Gwałtowne wzrosty i spadki można było obserwować już w pierwszym kwartale tego roku, co korespondowało z przecenami spółek hyperscale.

Jedną z charakterystycznych cech funkcji popytu i podaży jest fakt, że przy braku zewnętrznych zmiennych (takich jak logistyka), w miarę jak cena zbliża się do zera, popyt rośnie w stronę nieskończoności. Tokeny AI są idealnym przykładem towaru, który w ujęciu praktycznym znajduje się najbliżej takich teoretycznych rozważań.

Źródło: Bloomberg Finance Lp.

Jeśli cena spadnie, na co ma pozwolić kolejna generacja procesorów „Blackwell” (analitycy SemiAnalysis mówią o redukcji kosztów o ok. 99%), można oczekiwać, że biznes z czasem dostosuje się do nowych realiów. Rozwiązania oparte o AI będą przesuwać się wyżej w łańcuchu tworzenia wartości, podnosić marżę co z czasem pozwoli na kolejne fale nakładów na tokeny. Ten proces będzie jednak wymagał czasu, którego wielu inwestorów nie ma. Opóźnienie wycen względem samego indeksu wydatków na AI również jest widoczne na wykresie.

Obawy o monetyzację AI mogą się utrzymywać, a przestrzeń do dalszych spadków wciąż istnieje. Obecny epizod wyprzedaży jest jednak raczej progiem zwalniającym dla hossy AI, a nie ścianą. Realna weryfikacja tezy wspierającej inwestycje w AI będzie miała miejsce prawdopodobnie pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Kluczowe w tym procesie będą prospekty IPO spółek Anthropic oraz OpenAI, które mogą trafić do inwestorów w przeciągu kilku tygodni.

MSF.US (D1)

Akcje Microsoftu od niezwykle istotnego oporu na poziomie ok. 300 dolarów dzieli już jedynie ok. 5%. Są to poziomy testowane podczas spadków z początku 2025 oraz 2026 roku. Analizując historię zachowania ceny, można zwrócić uwagę na zjawisko „krzyża śmierci”, który jest silnym sygnałem spadkowym. W przypadku Microsoftu pojawiał się on jednak pod koniec fali spadkowej, a nie zapowiadał jej pogłębienia. Biorąc pod uwagę relatywną siłę oporu na poziomie ok. 300 dolarów, można podejżewać, że podobnie będzie i tym razem. Źródło: xStation5

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych XTB