Samsung na fali AI. Czy rekordowy zysk wystarczył inwestorom?

Samsung Electronics przedstawił wstępne szacunki wyników za drugi kwartał 2026 roku, które pokazują spektakularną poprawę kondycji finansowej spółki. Koreański gigant technologiczny ocenia, że jego zysk operacyjny wyniósł około 89,4 bln wonów, czyli blisko 58 mld dolarów. Przychody według szybkiego szacunku spółki miały sięgnąć około 171 bln wonów, ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Pełny raport finansowy zostanie opublikowany później, jednak już wstępne dane pokazują skalę zysków Samsunga, którego wyniki zostały napędzone przede wszystkim przez globalny boom na sztuczną inteligencję. Rosnący popyt na centra danych, zaawansowane układy obliczeniowe oraz pamięci wykorzystywane w systemach AI znacząco poprawił sytuację największego na świecie producenta pamięci półprzewodnikowych.

Samsung korzysta obecnie z jednej z największych zmian na rynku technologii od lat. Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji spowodował gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pamięci DRAM oraz NAND, a producenci układów scalonych odzyskali część utraconej wcześniej rentowności. Jeszcze niedawno segment pamięci zmagał się ze spadkiem cen i nadpodażą, jednak fala inwestycji w infrastrukturę AI całkowicie odwróciła ten trend.

Mimo bardzo mocnych szacunków inwestorzy zareagowali chłodno. Akcje Samsunga w Seulu spadły o ponad 10 proc., pociągając w dół cały koreański rynek akcji. Powodem nie był słaby wynik, lecz bardzo wysokie oczekiwania, które rynek zdążył już uwzględnić w wycenie spółki. Kurs Samsunga wzrósł w tym roku o niemal 150 proc., ponieważ inwestorzy zakładali, że koncern będzie jednym z największych beneficjentów boomu na sztuczną inteligencję.

Rynek coraz częściej zastanawia się, czy ogromne inwestycje w rozwój infrastruktury AI przełożą się na równie wysokie zyski w kolejnych latach. Obawy dotyczą między innymi rosnącej konkurencji, ryzyka nadmiernych mocy produkcyjnych oraz tego, czy obecne tempo wydatków technologicznych będzie możliwe do utrzymania.

Sama skala poprawy wyników pozostaje jednak imponująca. Samsung, który jeszcze niedawno mierzył się z trudnym okresem na rynku pamięci, ponownie znalazł się w centrum globalnej rywalizacji o dostarczanie komponentów dla rozwoju sztucznej inteligencji. Wstępne dane za drugi kwartał pokazują, że AI stała się dla koreańskiego giganta jednym z najważniejszych źródeł wzrostu, choć inwestorzy oczekują już nie tylko rekordów, ale także potwierdzenia, że obecna fala wzrostowa będzie trwała przez kolejne lata.

Źródło: xStation5