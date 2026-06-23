Spadki na GPW - co dalej z W20? 📉 Analiza techniczna

Kasowy WIG20 traci dziś ponad 1,8%, a kontrakt W20 spadł poniżej 3600 punktów, wskazując na słabsze momentum wobec realizacji zysków na globalnych parkietach giełd i siły dolara. Nie zapomnijmy, że WIG20 wzrósł w tym roku o ponad 10%, bijąc zwroty z S&P 500 i całkowicie "wyprzedając" niemiecki DAX, któremu udało się zyskać niespełna 1%, jak i Euro Stoxx 50, który zyskał niespełna 7%.

W20 (interwał D1) - analiza techniczna

Patrząc z perspektywy analizy technicznej na W20, widzimy, że kontrakt odbił się od górnego zakresu długoterminowego, wzrostowego kanału cenowego i obecnie testuje jego środkowy zakres, cofając się nieco poniżej 50-sesyjnej średniej kroczącej EMA50 (pomarańczowa linia). Zamknięcie sesji poniżej niej tj. poniżej 3600 punktów mogłoby uprawdopodobnić dalszą słabość i nadchodzący test dolnego ograniczenia kanału przy 3400 punktów - test tych poziomów miał miejsce już kilkukrotnie od lata 2025 roku i za każdym razem kończył się odreagowaniem.

Z drugiej strony wybicie powyżej 3600 punktów i ponowny test 3750 - 3800 punktów mogłoby wskazywać na byczy scenariusz wybicia górą z kanału i wzrost w pobliże 4000 punktów. Dopóki na rynkach światowych zyskuje dolar, a kapitał rotuje z akcji przed historycznie słabszym na Wall Street sezonem letnim - presja spadkowa nad Wisła może się utrzymać, a test dolnego ograniczenia kanału - jeśli obroniony, mógłby położyć fundament pod zwyżkę w okolice 4000 punktów jesienią. Bardzo istotna kwestią w tym czasie pozostaną ceny ropy i negocjacje USA z Iranem - perspektywa zacieśniania polityki w USA i być może w Polsce mogłaby "zaszkodzić" momentum na giełdzie w Polsce, podczas gdy stabilizacja cen ropy przy 70 USD mogłaby stanowić "odpowiednie" tło dla dalszych napływów na rynku akcji z tzw. rynków wschodzących.

Źródło: xStation5