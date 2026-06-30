Sprzedaż w Niemczech bije prognozy, mieszane dane PKB z Wielkiej Brytanii,

Brytyjska gospodarka wzrosła w najnowszym odczycie o 0,9% rok do roku, nieznacznie rozczarowując wobec poprzedniego wyniku i oczekiwań rynku na poziomie 1,1%, natomiast wzrost PKB w ujęciu kwartalnym utrzymał się na poziomie 0,6%, zgodnie z prognozami. Z kolei w Niemczech pozytywnie zaskoczyła sprzedaż detaliczna, która w maju wg. Destatis wzrosła o 1,1% miesiąc do miesiąca oraz o 1,8% rok do roku (, wyraźnie przewyższając oczekiwania, które dla dynamiki m/m zakładały tylko 0,1% wzrost po spadku o 0,3% spadku w kwietniu, a dla rocznej brak zmian po spadku o 0,3% w kwietniu. Ceny importu w Niemczech zwiększyły się o 0,7% m/m, nadwyżka na rachunku obrotów bieżących zmniejszyła się do 22,1 mld euro, a inwestycje przedsiębiorstw wzrosły o 0,9% kwartał do kwartału, zgodnie z prognozami.
Kluczowe informacje o PKB Wielkiej Brytanii
- Realny PKB Wielkiej Brytanii wzrósł w I kwartale 2026 roku o 0,6% kwartał do kwartału, potwierdzając wcześniejszy odczyt i wyraźnie przyspieszając względem zrewidowanego wzrostu o 0,1% w IV kwartale 2025 roku.
- Wzrost miał szeroki charakter – dodatni wkład wniosły wszystkie trzy główne sektory gospodarki, przy czym najsilniejszym motorem pozostawały usługi, których aktywność wzrosła o 0,8%.
- Dynamika PKB za cały 2025 rok została nieznacznie zrewidowana w dół z 1,4% do 1,3%. Korekty były niewielkie i wynikały głównie z aktualizacji danych źródłowych oraz zmian w korektach sezonowych.
- PKB w przeliczeniu na mieszkańca zwiększył się o 0,6% kwartał do kwartału i był o 0,7% wyższy niż rok wcześniej, co wskazuje na umiarkowaną poprawę produktywności gospodarki.
- Słabiej wygląda sytuacja gospodarstw domowych. Realny dochód rozporządzalny na mieszkańca spadł o 0,8% po wzroście o 1,2% w poprzednim kwartale, a stopa oszczędności obniżyła się o 0,7 pkt proc. do 8,9%, głównie za sprawą niższych oszczędności poza systemem emerytalnym.
- Dane sugerują, że brytyjska gospodarka weszła w 2026 rok z solidnym tempem wzrostu, napędzanym przede wszystkim przez sektor usług. Jednocześnie pogarszająca się sytuacja dochodowa gospodarstw domowych oraz spadek oszczędności wskazują, że konsumpcja może pozostawać pod presją w kolejnych kwartałach.
Wykres EURGBP (interwał D1)
Źródło: xStation5
Źródło: ons.gov.uk
Źródło: ons.gov.uk
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