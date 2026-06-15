⚪Srebro zyskuje 4,5% dzięki taniej ropie

- Mocne ożywienie na rynku srebra
- Srebro odbija wraz z całym rynkiem metali szlachetnych dzięki spadkom ropy, która determinuje niższe oczekiwania inflacyjne
- Srebro notuje poziomy z końca 2025 roku
- Mocne ożywienie na rynku srebra
- Srebro odbija wraz z całym rynkiem metali szlachetnych dzięki spadkom ropy, która determinuje niższe oczekiwania inflacyjne
- Srebro notuje poziomy z końca 2025 roku
Cena srebra zalicza dzisiaj odbicie o 4,5%. Cena złota zyskuje nieco ponad 3%, a platyna i pallad zyskują ponad 5%. Wzrost cen jest powiązany ze spadkiem cen ropy, które wywołują niższe oczekiwania inflacyjne i tym samym mniejsze szanse na podwyżki stóp procentowych. W przypadku srebra mamy jednak ważny ruch techniczny, po pierwsze, ze względu na możliwą formację podwójnego dołka, a po drugie, ze względu na wyjście ceny powyżej 200 sesyjnej średniej.
Patrząc na wykres, teoretycznie mogliśmy mówić o realizacji formacji RGR przy zejściu do okolic 61–62 USD za uncję. Poziomu te jednocześnie determinują potencjalną formację podwójnego dołka, wraz z wyraźnym pinbarem z 23 marca. Wtedy to cena od lokalnego dołka zaliczyła 33% odbicie do poziomu 82-83 USD za uncję i właśnie w tych okolicach powinniśmy rozważyć potencjalną linię szyi dla formacji. Oprócz tego, w nieco krótszym terminie możemy rozważać V-kształtne odbicie, które powinno doprowadzić do ruchu w krótkim terminie do okolic 73-74 USD za uncję. W tych okolicach znajduje się silny opór, a nieco powyżej średniej 50- i 100-okresowej.
Srebro może kierować się do krótkoterminowego oporu przy 73-74 USD za uncję. Źródło: xStation5
Patrząc na odchylenia od średnich, srebro może wydawać się być minimalnie niedowartościowane patrząc na 100 SMA oraz dobrze wycenione względnie 1 rocznej średniej. Z drugiej strony cena odbijała już z okolic 1 rocznej średniej w ostatnich miesiącach. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Okres letni jest zazwyczaj bardzo dobry dla sebra. Przede wszystkim widać to po 10 letniej i długoterminowej średniej. Z drugiej strony, średnia 5-letnia wskazuje na to, że ceny powinny zacząć odbijać dopiero w okolicach 160–170 sesji w roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
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