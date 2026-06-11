Synektik zaskoczył mocnymi wynikami 📈 Zysk netto wzrósł o 50%

Synektik opublikował bardzo dobre wyniki za I półrocze roku obrotowego 2025/26. Spółka zwiększyła przychody, poprawiła rentowność i wyraźnie podniosła zysk netto z działalności kontynuowanej. Dynamika EBITDA i EBIT była wyższa niż wzrost sprzedaży, co potwierdza pozytywny efekt dźwigni operacyjnej.

Najważniejsze dane za I półrocze 2025/26

przychody wzrosły o 35 proc. r/r do 441,2 mln zł,

EBITDA z działalności kontynuowanej wzrosła o 46 proc. r/r do 118,0 mln zł,

EBIT zwiększył się o 52 proc. r/r do 107,7 mln zł,

zysk netto z działalności kontynuowanej wzrósł o 50 proc. r/r do 82,9 mln zł.

Na poziomie całkowitego wyniku netto grupa wykazała 331,3 mln zł zysku, ale wynik ten obejmuje księgowy efekt wydzielenia działalności Syn2bio. Z perspektywy oceny powtarzalnej działalności operacyjnej kluczowy pozostaje więc zysk netto z działalności kontynuowanej.

Drugi kwartał potwierdza wysoką dynamikę wzrostu

W samym II kwartale roku obrotowego 2025/26, obejmującym okres od stycznia do marca, Synektik wypracował 213,2 mln zł przychodów, czyli o 71 proc. więcej niż rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 91 proc. r/r do 58,4 mln zł, a zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 39,8 mln zł, ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Rentowność EBITDA wzrosła do 27,4 proc., czyli o blisko 3 pkt proc. r/r. To ważny sygnał, bo pokazuje, że wzrost skali działalności przekłada się nie tylko na wyższą sprzedaż, ale także na poprawę marż.

Segment medyczny pozostaje głównym motorem wyników

Największy wkład w poprawę wyników miał segment medyczny, obejmujący sprzedaż sprzętu, rozwiązania IT i usługi serwisowe. Przychody tego obszaru wzrosły o 36 proc. r/r do 413,6 mln zł, a EBITDA zwiększyła się o 46 proc. r/r do 121 mln zł.

Segment radiofarmaceutyków również rozwijał się w dwucyfrowym tempie. Przychody wzrosły o 17 proc. r/r do 27,5 mln zł, a EBITDA zwiększyła się o 13 proc. r/r do 8,7 mln zł. Z punktu widzenia jakości wyników istotny jest także wzrost przychodów powtarzalnych, które w całym półroczu zwiększyły się o 28 proc. r/r do 208,2 mln zł.

Backlog wspiera perspektywy na drugie półrocze

Synektik wszedł w drugą połowę roku obrotowego z solidnym portfelem zamówień i aktywnych projektów sprzedażowych. W I półroczu grupa pozyskała kontrakty na dostawy sprzętu medycznego o wartości 311 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Najważniejsze elementy perspektyw:

backlog i aktywne projekty sprzedażowe mają wartość blisko 280 mln zł,

modernizacja ochrony zdrowia w Polsce, w tym projekty finansowane ze środków KPO, powinna wspierać popyt,

spółka rozwija działalność na rynkach bałtyckich,

Synektik przygotowuje pełne uruchomienie działalności na Ukrainie jako dystrybutor systemów da Vinci.

Wyniki Synektika za I półrocze 2025/26 należy ocenić pozytywnie. Spółka pokazała silny wzrost sprzedaży, wyraźną poprawę rentowności i bardzo dobrą dynamikę zysku netto z działalności kontynuowanej. Szczególnie istotny jest rosnący udział przychodów powtarzalnych, który zwiększa przewidywalność modelu biznesowego. Z perspektywy inwestorów kluczowe w kolejnych kwartałach będzie tempo konwersji backlogu na przychody, utrzymanie wysokich marż w segmencie medycznym oraz skuteczność ekspansji zagranicznej. Obecny zestaw danych potwierdza jednak, że Synektik pozostaje jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek medtech notowanych na GPW.

Źródło: xStation5