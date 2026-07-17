Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (17.07.2026)

W minionym tygodniu rynki finansowe pozostawały pod wpływem dalszej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kilka spółek opublikowało swoje dane finansowe za miniony kwartał, co nie oficjalnie rozpoczęło sezon wyników. Teraz uwaga inwestorów przeniesie się na ostatnie decyzje banków centralnych przed dłuższą przerwą oraz publikacje gigantów technologicznych. Będą one istotnym sprawdzianem dla wciąż wysokich wycen, mimo ostatnich sporych spadków na giełdach. Wobec tego instrumenty warte szczególnej uwagi w tym tygodniu to US100 (Nasdaq 100 futures), EURUSD oraz GBPUSD.

US100 (Nasdaq fut.)

Amerykański indeks technologiczny wchodzi w fazę kluczowego testu fundamentalnego. Po ostatnich dotkliwych przecenach inwestorzy będą analizować, czy nadchodzące raporty finansowe z Wall Street oraz decyzje administracyjne w Waszyngtonie będą w stanie poprawić ogólny sentyment.

W środę poznamy wyniki finansowe gigantów technologicznych z grupy Mag7, czyli Alphabet oraz Tesla, natomiast w czwartek swój raport za drugi kwartał przedstawi Intel. Wyniki te zweryfikują, czy wysokie wyceny spółek powiązanych z technologią sztucznej inteligencji i sektorem EV odzwierciedlają się w twardych przychodach i zyskach.

Choć wojna handlowa nie jest obecnie kluczowym tematem, to warto podkreślić, że w piątek wygasa tymczasowe 10% globalne cło importowe w USA, o ile Kongres nie zdecyduje się na jego przedłużenie. Ewentualne wygaśnięcie lub modyfikacja tej polityki wpłynie bezpośrednio na marże oraz koszty łańcucha dostaw amerykańskich spółek.

Warto wspomnieć, że sezony wyników technologicznych gigantów wielokrotnie redefiniowały trendy na Wall Street. Przykładowo, podczas zawirowań z lat 2021–2022 nawet niewielkie rozczarowanie prognozami dotyczącymi przyszłych przychodów (forward guidance) jednego z liderów sektora potrafiło w ciągu jednej sesji wymazać setki miliardów dolarów kapitalizacji całego indeksu, wywołując kaskadową wyprzedaż.

EURUSD

Główna para walutowa będzie reagować na potencjalną jastrzębią pauzę w wykonaniu Europejskiego Banku Centralnego oraz serię ważnych odczytów makroekonomicznych. W czwartek EBC podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych – powszechnie oczekuje się ich utrzymania na dotychczasowym poziomie. Czerwcowe spowolnienie inflacji wyeliminowało potrzebę pilnego działania, jednak uwaga rynku skupi się na konferencji Christine Lagarde i sygnałach dotyczących ewentualnej podwyżki we wrześniu.

Zanim poznamy decyzję EBC, we wtorek opublikowany zostanie indeks niemieckiego instytutu ZEW. Z kolei w piątek rynek zaleje fala wstępnych danych PMI z Francji, Niemiec, całej strefy euro, a po południu również ze Stanów Zjednoczonych.

Wyzwaniem dla euro pozostają wysokie ceny gazu ziemnego oraz utrzymujące się ceny surowców energetycznych, co przy mieszanych nastrojach gospodarczych w Europie ogranicza przestrzeń do trwałego umocnienia wspólnej waluty.

GBPUSD

Brytyjski funt staje w obliczu kumulacji kluczowych wydarzeń politycznych i makroekonomicznych, co czyni go jednym z najbardziej podatnych na zmienność instrumentów walutowych w tym tygodniu.

W poniedziałek Andy Burnham zostaje oficjalnie zaprzysiężony na premiera Wielkiej Brytanii, stając się siódmym szefem rządu od czasu referendum w sprawie Brexitu w 2016 roku. Zmiana lidera kraju zawsze niesie ze sobą rynkową ocenę stabilności politycznej.

W środę poznamy czerwcowy raport o inflacji CPI z Wielkiej Brytanii. Oczekuje się, że główny wskaźnik spadnie do 2,7% r/r (z wcześniejszych 2,8%). Taki odczyt, w połączeniu z wtorkowymi danymi z rynku pracy (liczba wniosków o zasiłek i stopa bezrobocia), może utwierdzić rynki w przekonaniu, że Bank Anglii nie będzie spieszył się z podnoszeniem kosztu pieniądza ze względu na stopniowe schładzanie zatrudnienia.

Warto podkreślić, że brytyjska waluta bywa niezwykle wrażliwa na zawirowania wokół Downing Street. Choć obecna zmiana premiera odbywa się w odmiennych realiach, historia rynków finansowych, w tym pamiętne załamanie funta i kryzys na rynku brytyjskich obligacji skarbowych po ogłoszeniu planów fiskalnych jesienią 2022 roku pokazuje, że rynki potrafią błyskawicznie i bezwzględnie wycenić brak przewidywalności politycznej.