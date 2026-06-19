Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu: EURUSD, Ropa, Nasdaq (19.06.2026)

Końca dobiega niezwykle intensywny tydzień, w którym rynki wyraźnie zareagowały na jastrzębie prognozy Rezerwy Federalnej, podwyżkę Banku Japonii oraz brak zmian po stronie BoE, RBA czy Norges Banku wobec zmniejszonej presji inflacyjnej po podpisaniu porozumienia między Iranem i USA. Wraz ze zmniejszonym ryzykiem geopolitycznym, inwestorzy będą zwracać uwagę w większym stopniu na dane i inne ważne wydarzenia geopolityczne i rynkowe.

Nadchodzący tydzień przyniesie kluczowe dane makroekonomiczne oraz raporty dotyczące wyników, które zweryfikują, czy rynkowy optymizm ma solidne podstawy. Uwaga inwestorów przeniesie się na amerykański odczyt inflacji PCE oraz kluczowe publikacje ze spółek technologicznych. Wobec tego zainteresowanie wzbudzić mogą w szczególności na te trzy rynki: EURUSD, OIL oraz US100.

EURUSD

Głównym motorem napędowym dla dolara amerykańskiego będą w przyszłym tygodniu publikacje dotyczące konsumpcji oraz inflacji w USA, które potencjalnie mogą ugruntować jastrzębią retorykę płynącą po ostatniej decyzji Rezerwy Federalnej. W czwartek poznamy majowy raport o dochodach i wydatkach Amerykanów zawierający indeks Core PCE, wciąż jeszcze preferowaną przez Fed miarę inflacji. Wcześniej, w poniedziałek, opublikowane zostaną dane o zaufaniu konsumentów w strefie euro, a we wtorek wstępne indeksy PMI dla głównych gospodarek.

Szacunki wskazują, że inflacja bazowa PCE w maju wzrosła o 0,35% w ujęciu miesięcznym, co podbije wskaźnik roczny do 3,4% (z 3,3%). Z kolei inflacja główna PCE, bez żadnych wyłączeń ma przyspieszyć do 4,1%. Wyższy odczyt inflacji może ponownie umocnić dolara i zepchnąć parę EURUSD w kierunku lokalnych minimów.

OIL (Ropa Brent)

Rynek czarnego złota wchodzi w fazę uspokojenia po kilku napiętych miesiącach trwającej wojny między USA a Iranem. Choć sześćdziesięciodniowe memorandum zostało podpisane, wiele kwestii pozostało nierozwiązanych, a negocjacje trwałego porozumienia zostały przesunięte na później. Cieśnina Ormuz została otwarta, ale jest jeszcze daleka od pełnej operacyjności, co może wywoływać dalszą zmienność na ropie.

Wobec zdjęcia geopolitycznego ryzyka z cen ropy, rynek przejdzie teraz do oceny fundamentów popytowych. Chiny pozostawały buforem na rynku ropy, ale poza spowolnieniem importu obserwujemy również inne negatywne sygnały z tego kraju. Jeśli dane się nie poprawią, silne ożywienie podażowe na rynku ropy może pokierować ceny nawet do zakresu 50 do 60 USD za baryłkę w przyszłym roku. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) wskazuje, że w przyszłym roku możemy doświadczyć nadpodaży rzędu nawet 5 milionów baryłek na dzień, głównie dzięki wzrostowi produkcji o 8 milionów baryłek na dzień.

US100 (Nasdaq 100 fut.)

Dla sektora technologicznego nadchodzi kluczowy moment weryfikacji fundamentalnej, w którym rynkowe wyceny oparte na rewolucji AI zderzą się z twardymi danymi finansowymi. W środę poznamy publikację wyników amerykańskiego giganta z segmentu pamięci: Micron Technology. Spółka jest bezpośrednim beneficjentem boomu na sztuczną inteligencję, dostarczając kluczowe komponenty do centrów danych. Pozytywne zaskoczenie wynikami i prognozami może dać impuls do dynamicznego powrotu indeksu US100 w rejon historycznych maksimów, amortyzując możliwą jastrzębią presję ze strony czwartkowych danych o PCE.

Rynki akcji ze strukturą zdominowaną przez Big Tech wykazują obecnie dużą odporność na restrykcyjną politykę monetarną Fed, o ile silne zyski przedsiębiorstw uzasadniają wysokie wyceny. Boom AI działa jako swoisty bufor bezpieczeństwa przed spowolnieniem gospodarczym. Niemniej, historycznie w okresach podwyższonej wyceny wskaźników takich jak cena/zysk, jakikolwiek sygnał o wyhamowaniu dynamiki zamówień w raportach takich spółek jak Micron, w połączeniu z jastrzębim odczytem inflacji (PCE), może wywołać gwałtowną realizację zysków, tak jak było to w przypadku ostatniej publikacji danych NFP czy w trakcie ostatniej konferencji Rezerwy Federalnej.