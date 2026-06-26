Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu: EURUSD, Złoto, S&P500 (26.06.2026)

Ostatni tydzień przyniósł chwilowe złagodzenie napięć geopolitycznych, m.in. dzięki sygnałom dotyczącym rozmów pokojowych i zawieszenia broni między USA a Iranem, co przełożyło się na spadek cen ropy naftowej do poziomów z początku wojny. Ten tydzień zapowiada się jako jeden z najbardziej kluczowych okresów dla globalnego rynku w nadchodzącym czasie. Przed nami kulminacja kilku ważnych rynkowych czynników: coroczne forum bankierów centralnych w portugalskiej Sintrze, kluczowe odczyty inflacyjne z Europy oraz przesunięty ze względu na święto w USA, mocno wyczekiwany raport z amerykańskiego rynku pracy (NFP). W obliczu tak intensywnego kalendarza makroekonomicznego, w tym tygodniu warto zwrócić szczególną uwagę na takie rynki jak EURUSD, GOLD (Złoto) oraz US500 (S&P 500 fut.).

EURUSD

Główna para walutowa znajdzie się w tym tygodniu pod wpływem bezpośredniego starcia narracji Europejskiego Banku Centralnego i Rezerwy Federalnej. EURUSD wraca w okolice poziomu 1,14, ze względu na malejące oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w USA. Na co inwestorzy będą zwracać uwagę?

Od poniedziałku do środy oczy inwestorów zwrócone będą w kierunku forum ekonomicznego EBC w Sintrze, gdzie głos zabiorą szefowa banku Christine Lagarde oraz nowy szef Rezerwy Federalnej Kevin Warsh. Inwestorzy będą szukać wskazówek dotyczących dalszego kierunku polityki monetarnej w obliczu wciąż podwyższonej inflacji, zarówno w jednym, jak i drugim banku centralnym. Lagarde będzie wypowiadać się już w poniedziałek, natomiast panel z Warshem i innymi kluczowymi bankierami odbędzie się w środę 1 lipca.

Publikowane we wtorek i środę dane o CPI z kluczowych gospodarek oraz dla całej strefy euro mogą istotnie podbić zmienność. Prognozy zakładają spadek inflacji HICP do 3% r/r (z 3,2% w maju) oraz możliwy spadek inflacji bazowej. Choć presja cenowa słabnie pod wpływem niższych cen paliw, poziomy te wciąż pozostają powyżej celu, co zmusza EBC do utrzymania czujności.

Prawdziwym testem dla EURUSD będzie czwartkowy raport NFP. Rynek oczekuje kolejnego mocnego raportu, choć nie aż tak dobrego jak za maj. Wskazuje się na stabilizację stopy bezrobocia na 4,3%. Jeśli raport wypadnie kolejny raz bardzo dobrze, znacznie pobudzi oczekiwania co do podwyżek stóp w USA.

GOLD (ZŁOTO)

Złoto w poprzednim tygodniu zaliczyło spadek poniżej 4000 dolarów za uncję, głównie ze względu na wciąż wysokie oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w USA. Choć sytuacja ustabilizowała się po tym teście, to jednak ogrom informacji napływających ze Stanów Zjednoczonych może doprowadzić do kontynuacji wysokiej zmienności na rynku.

Ceny złota pozostają wciąż silnie uzależnione od nastrojów wokół sytuacji na Bliskim Wschodzie i trwałości zawieszenia broni między USA a Iranem. Na rynku tym panuje obecnie pewien paradoks. Ewentualna ponowna eskalacja konfliktu mogłaby wywrzeć presję spadkową na kruszec ze względu na ryzyko wyższej inflacji i idących za nią restrykcyjnych działań banków centralnych. Z kolei utrwalenie sygnałów pokojowych ogranicza ryzyko podwyżek stóp, co paradoksalnie wspiera ceny metalu. Z drugiej strony mówi się również o usunięciu premii geopolitycznej na kruszcu.

Niezwykle ważnym impulsem dla rynku złota będzie wystąpienie Kevina Warsha w Sintrze oraz publikacja takich danych jak indeksy ISM czy również raport z amerykańskiego rynku pracy. Warto podkreślić, że NFP opublikowane będzie w czwartek, ze względu na dzień wolny w piątek przed obchodami Dnia Niepodległości 4 lipca, które wypada w sobotę.

US500 (S&P 500 fut.)

Dla amerykańskiego szerokiego indeksu giełdowego będzie to niezwykle intensywny, choć skrócony tydzień handlowy. Ze względu na piątkowe obchody Dnia Niepodległości, rynek obligacji zamknie się wcześniej w czwartek, a w piątek na Wall Street w skróconej formie będą działać jedynie kontrakty terminowe na indeksy, a rynek kasowy pozostanie zamknięty.

Inwestorzy otrzymają w tym tygodniu pełen pakiet danych o zatrudnieniu w skondensowanej formie. We wtorek poznamy raport JOLTS, który według prognoz ma przynieść spadek liczby wolnych etatów, sygnalizując lekkie chłodzenie popytu na pracę ze strony większych przedsiębiorstw. W środę pojawi się prywatny raport ADP , a w czwartek oficjalne NFP. Co ciekawe, rynek pracy w USA dostaje obecnie silne wsparcie ze względu na odbywające się mistrzostwa świata w piłce nożnej, co może zaburzyć nieco obraz raportu. Oczekiwany jest spory wzrost zatrudnienia w sektorze hotelarskim i rozrywkowym.

Co równie ważne, powoli zaczynamy kolejny sezon wyników. We wtorek po sesji wyniki finansowe opublikuje Nike oraz Constellation Brands, dając rynkowi wgląd w kondycję amerykańskiego konsumenta. Dodatkowo już w poniedziałek inwestorzy będą śledzić decyzje Sądu Najwyższego USA w głośnych sprawach dotyczących Donalda Trumpa oraz potencjalnego odwołania gubernator Fed Lisy Cook, co może przejściowo zaważyć na nastrojach wokół Wall Street.