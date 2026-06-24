US OPEN: Indeksy próbują odbijać w oczekiwaniu na wyniki Microna

Amerykańskie rynki akcji próbują dziś powrócić do wzrostów po brutalnym początku tygodnia, podczas którego z kapitalizacji indeksu Nasdaq 100 wyparowało astronomiczne 1,3 biliona dolarów. Dzisiejsze otwarcie upływa pod znakiem wyczekiwania na raport kwartalny Micron Technology, czyli spółki, która w ostatnich tygodniach odebrała koronę najchętniej handlowanego waloru Wall Street, czyli samej Nvidii. Wyniki giganta pamięci RAM będą kluczowym testem dla kondycji całego wielkiego zakładu o sztuczną inteligencję. Dodatkowym paliwem dla zmienności są historyczne roszady w indeksie Dow Jones oraz nerwowość przed jutrzejszym odczytem inflacji PCE.

Sytuacja rynkowa i kluczowe wydarzenia makro

Globalny sentyment próbuje się stabilizować, choć inwestorzy mają za sobą okres absolutnej “jazdy bez trzymanki”. Strach na rynkach nieco opadł, co jest zobrazowane poprzez indeks zmienności VIX, który cofa się do poziomu 19,21 pkt po tym, jak wczoraj otarł się o psychologiczną barierę 20 pkt, a w połowie miesiąca notowany był powyżej tego poziomu.

Traderzy z Goldman Sachs ostrzegają jednak, że płynność na rynku jest obecnie płytka, co może drastycznie potęgować ruchy cenowe w obu kierunkach w najbliższych sesjach.

Na rynku surowców trwa passa spadkowa ropy naftowej, gdyż benchmark WTI ociera się o poziom 70 USD za baryłkę i pozostaje jedynie domknąć początkową lukę związaną z otwarciem rynków po rozpoczęciu nalotów USA na Iran z końca lutego, aby w pełni zniwelować wpływ wojny na ten surowiec. Z drugiej strony jastrzębie nastroje na rynkach przeważają, co widać po mocnym cofnięciu EURUSD poniżej 1,14.

W makroekonomicznym tle inwestorzy trawią pierwsze posiedzenie Fed pod przewodnictwem Kevina Warsha oraz czekają na czwartkowy odczyt PCE, który według prognoz Bloomberg Economics może okazać się jastrzębi.

Jak zachowują się kontrakty terminowe i poszczególne sektory?

US100 (Nasdaq 100): Po początkowej próbie odbicia, w pierwszych minutach handlu obserwujemy spadek o 0,2%. Niemniej sektor technologiczny stara się udowodnić, że czerwcowa korekta to jedynie zdrowy odpoczynek w trendzie wzrostowym (indeks wciąż jest ok. 28% wyżej niż pod koniec marca).

US500 (S&P 500): Kontrakt na kluczowy indeks pozostaje na poziomie wczorajszego zamknięcia, choć wcześniej zyskiwał nawet 0,2%. Szeroki rynek porusza się ostrożnie, balansując optymizm technologiczny z sygnałami ostrzegawczymi płynącymi z gospodarki tradycyjnej.

US30 (Dow Jones): Obecnie kontrakt traci 0,15%, jednak uwaga skupiona jest na nim z powodu rzadkiej, fundamentalnej zmiany w strukturze indeksu.

US2000 (Russell 2000): Notuje spadek na poziomie 0,2%, konsolidując się po ostatnich próbach rotacji kapitału w kierunku mniejszych spółek.

Analiza techniczna: US100 (Nasdaq 100)

Po zrzuceniu balastu o wartości 1,3 biliona dolarów w zaledwie dwa dni, technologiczny indeks US100 znalazł się w bardzo ciekawym potencjalnym punkcie zwrotnym. Wczorajsza kapitulacja sprowadziła indeks w rejon lokalnych wsparć, gdzie popyt podjął próbę obrony.

W ujęciu intraday kluczowym oporem dla byków pozostaje rejon wczorajszego tąpnięcia. Odbicie o 0,5% wcześniej wskazywało na potencjał ożywienia, ale już w pierwszych minutach handlu mamy zejście poniżej ważnego wsparcia 29800 punktów. Niemniej wsparcie w postaci zniesienia 50.0 ostatniej fali wzrostowej jest utrzymywane, a nieco niżej znajduje się kluczowe zniesienie dla impulsu wzrostowego, czyli 61.8.

Co jest niepokojące, Goldman Sachs ostrzega przed podobną bańką, jaka miała miejsce w trakcie szału dot-com. Z drugiej strony obecne ruchy nie są jeszcze tak duże, aby wskazywać na kompletną kapitulację kupujących. Wydaje się jednak, że dzisiaj wszystko w rękach Microna. Tak jak kiedyś Nvidia ratowała rynek przed zapaścią, teraz może leżeć to w rękach wyniki producenta pamięci.

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