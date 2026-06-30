US OPEN: Nasdaq pieczętuje najlepszy kwartał od lat 💯

Ostatnia sesja drugiego kwartału 2026 roku przynosi uspokojenie i konsolidację na nowojorskim parkiecie. Kontrakty terminowe na główne amerykańskie indeksy poruszają się blisko zamknięcia z pierwszej sesji w tym tygodniu. Pomimo tego, iż w ostatnim czasie mówiliśmy raczej o wyprzedażach, to jednocześnie kończymy jeden z lepszych kwartałów w ostatnich latach.

Kwartalnie mamy zwrot na poziomie ok. 25%, natomiast od początku tego roku jest to wzrost o 18%. Zdecydowanie najlepiej radził sobie sektor półprzewodników, energetyczny oraz hardware. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Dzisiaj opublikowano kluczowe dane z amerykańskiej gospodarki: wskaźnik zaufania konsumentów oraz raport JOLTS. Pierwszy z nich, obrazujący poziom optymizmu Amerykanów w odniesieniu do gospodarki i ich osobistych finansów, wzrósł w czerwcu do 91,2 pkt, co jednak okazało się wynikiem gorszym od rynkowych prognoz zakładających 94,4 pkt. Z kolei raport JOLTS, który mierzy płynność rynku pracy na podstawie liczby wolnych etatów i zwolnień, mocno zaskoczył na plus: w maju liczba wakatów wzrosła do 7,594 mln przy oczekiwaniach na poziomie 7,296 mln, co potwierdza bardzo silną kondycję tamtejszego sektora zatrudnienia.

Poza danymi warto zwrócić uwagę na umacniającego się amerykańskiego dolara, w szczególności w stosunku do japońskiego jena, który osiągnął największą słabość od 1986 roku. Para USDJPY osiągnęła poziom 162,4.

Finisz spektakularnego kwartału i rotacja w indeksach Russell

Amerykańskie rynki akcji przygotowują się do zamknięcia wyjątkowo udanego pierwszego półrocza, głównie poprzez spektakularne odbicie w drugim kwartale. Główny indeks szerokiego rynku, czyli S&P 500, wzrósł o około 14% od początku kwietnia, co oznacza najlepszy wynik kwartalny od sześciu lat. Nasdaq 100 wzrósł o ponad 25% i również był to najlepszy wynik od Q2 2020 roku. Nie licząc pandemicznego odbicia, był to najlepszy kwartalny wynik od 2001 roku.

Nasdaq 100 zalicza fenomenalne odbicie w Q2 2026 roku. Źródło: Bloomberg Finance LP

Głównym paliwem napędowym wzrostu pozostaje niezmiennie inwestycyjny boom wokół sztucznej inteligencji (AI). Jednocześnie cały czas obserwujemy słabość ze strony spółek software. Według szacunków Bloomberg Intelligence, zaledwie 44 spółki bezpośrednio powiązane z technologią AI mają odpowiadać za blisko 60% całego wzrostu zysków indeksu S&P 500 w kalendarzowym roku 2026, rosnąc w tempie ponad 40%, niemal trzykrotnie szybciej niż reszta rynku.

Od początku tego roku świetnie radziły sobie spółki hardware, czyli Sandisk, Micron, Western Digital, Intel, Seagate, Marvell, Arm, Applied Materials, AMD czy Lam Research. Wszystkie te spółki zajmują się w pewnym stopniu półprzewodnikami i chipami. Z drugiej strony mamy z kolei takie spółki jak Workday, Adobe czy Thomson Reuters, które tracą na rewolucji AI. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

Dzisiejsza sesja rozpoczyna się raczej spokojnie, blisko poniedziałkowych poziomów zamknięcia:

US500, czyli kontrakty na S&P 500 zyskują 0,15% w pierwszych 20 minutach handlu

US100, czyli kontrakty na Nasdaq 100 rosną aż o 0,75%

US30 traci ok. 0,07%, natomiast US2000 traci 0,15%.

Analiza Techniczna: US100

Kasowy indeks technologiczny Nasdaq 100 rozpoczyna dzisiejszą sesję ze wzrostem na poziomie ponad 25%, deklasując kwartalną śednią od początku lat 80 na poziomie 4,25%. Z perspektywy analizy technicznej tak potężna, pionowa zielona świeca w interwale kwartalnym (najwyższy odczyt od czasu odbicia po pandemii i ery dot-comów) jednoznacznie wskazuje na silne wykupienie rynku w średnim i długim terminie. Wskaźnik Relative Strength Index (RSI) dla wielu powiązanych komponentów zbliża się do ekstremalnych poziomów. Niemniej jednak, dopóki fundamentalna dynamika zysków liderów rewolucji AI dotrzymuje kroku wycenom giełdowym, trend nadrzędny pozostaje silnie wzrostowy, a lokalne schłodzenia rynku (takie jak cofnięcie Bitcoina czy konsolidacja Microsoftu) są na obecnym etapie traktowane przez kapitał jako okazje do akumulacji akcji.

US100 kontynuuje wczorajsze odbicie i przebija się powyżej 30000 punktów. Przebicie 30300 punktów, związanego ze zniesieniem 23.6 ostatniego impulsu wzrostowego może stanowić wstęp do wzrostu do historycznych szczytów, które znajdują się minimalnie poniżej 31000 punktów.

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