US Open: Nasdaq próbuje odbijać 📈Akcje Intel i Corning szarżują

Indeksy giełdowe w USA notują wzrosty po bardzo mocnych spadkach w ubiegłym tygodniu, gdy w piątek Nasdaq tracił ponad 4%. Kontrakt na Nasdaq 100 rośnie o prawie 1,5% do 29,300 punktów, a S&P 500, Russell 2000 i DJIA również odbijają lecz mniej, ponieważ odbicie koncentruje się na spółkach technologicznych i sektorze półprzewodników. Kalendarz makro na dziś jest praktycznie pusty - dane z Europy wskazały na mocniejszy spadek zamówień w przemyśle Niemiec i nieco wyższy od oczekiwań, ale nadal głęboko ujemny sentyment inwestorów w strefie euro. Ceny kontraktów na ropę brent (OIL) spadły z 93 do 94 USD, codziś wspiera poprawę nastrojów na giełdzie.

Trump twierdzi, że umowa z Iranem jest blisko, a premier Izraela, Netanyahu wycofał polecenie ataku odwetowego na Iran po ostrzale Teheranu - rynek widzi to jako sygnał łągodzący napięcie

Google i NVIDIA rozważają Intel jako zapasowego producenta chipów (ustalenia The Information) co sprzyja odbiciu na akcjach Intela po ostatnich spadkach - walor rośnie o 8%. Amazon zawarł porozumienie z Corning dotyczące produkcji światłowodów w USA - spółka otworzyła się prawie 7% wzrostem, ale nieco wymazała część wzrostów po tym czasie. US100 (interwał H1)

Źródło: xStation

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Strategy (MSTR)

Akcje Strategy odbijają po jednym z najgorszych tygodni w historii spółki. W ubiegłym tygodniu kurs stracił ponad 24%, co było najsłabszym wynikiem od załamania rynku kryptowalut po upadku giełdy FTX w listopadzie 2022 roku. Presję na notowania wywołała nie tylko korekta bitcoina, ale również informacja, że spółka po raz pierwszy od 2022 roku sprzedała część swoich zasobów BTC.

Jednocześnie Strategy pozostaje konsekwentna w realizacji swojej strategii akumulacji kryptowaluty. Firma poinformowała o zakupie kolejnych 1 550 bitcoinów o wartości około 101 mln USD. Dla inwestorów jest to sygnał, że zarząd pod kierownictwem Michaela Saylora nadal traktuje spadki cen jako okazję do zwiększania ekspozycji na cyfrowe aktywa. Wraz z niemal 4-procentowym odbiciem bitcoina akcje Strategy rosły w handlu przedsesyjnym o około 5%.

Corning (GLW)

Corning jest dziś w centrum uwagi po ogłoszeniu wieloletniej umowy z Amazonem dotyczącej dostaw światłowodów dla rozwijanej infrastruktury centrów danych w Stanach Zjednoczonych. Kontrakt, którego wartość liczona jest w miliardach dolarów, dodatkowo wzmacnia pozycję Corning jako jednego z kluczowych beneficjentów globalnego boomu na sztuczną inteligencję.

Rozwiązania światłowodowe spółki odgrywają coraz większą rolę w budowie nowoczesnych centrów danych, umożliwiając szybkie przesyłanie danych pomiędzy serwerami, układami AI i poszczególnymi obiektami. Dodatkowym elementem inwestycji będzie utworzenie około 1 000 nowych miejsc pracy w zakładach Corning w Karolinie Północnej. Rynek zareagował bardzo pozytywnie – akcje spółki rosły o ponad 9%, osiągając nowe historyczne maksima.

Amazon (AMZN)

Dla Amazona umowa z Corning stanowi kolejny element przyspieszonej rozbudowy infrastruktury niezbędnej do obsługi usług opartych na sztucznej inteligencji. Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową wymusza inwestycje nie tylko w procesory i centra danych, ale również w zaawansowane rozwiązania sieciowe pozwalające na szybkie przesyłanie ogromnych ilości danych.

Choć reakcja inwestorów była bardziej umiarkowana niż w przypadku Corning, akcje Amazona zyskiwały około 1%. Rynek postrzega porozumienie przede wszystkim jako strategiczne zabezpieczenie łańcucha dostaw dla infrastruktury AI, która staje się jednym z kluczowych obszarów wzrostu grupy.

Nvidia (NVDA)

Nvidia poinformowała o współpracy z południowokoreańskim SK Hynix w zakresie zaawansowanych pamięci wykorzystywanych w rozwijanych przez Nvidię „fabrykach AI”. Partnerstwo ma strategiczne znaczenie, ponieważ nowoczesne układy pamięci wysokiej przepustowości (HBM) są jednym z najważniejszych elementów nowej generacji akceleratorów AI. Inwestorzy odebrali informację pozytywnie, a akcje Nvidii rosną, pozostając jednym z głównych motorów wzrostu całego sektora półprzewodników.

Marvell Technology (MRVL)

Marvell Technology jest jednym z najmocniejszych walorów po ogłoszeniu włączenia spółki do indeksu S&P 500. Dołączenie do najważniejszego amerykańskiego indeksu giełdowego oznacza automatyczny napływ kapitału ze strony funduszy pasywnych i ETF-ów śledzących benchmark.

Informacja ta dodatkowo podkreśla rosnącą rolę Marvella w ekosystemie sztucznej inteligencji. Spółka specjalizuje się w zaawansowanych układach sieciowych i rozwiązaniach dla centrów danych, które są kluczowe dla rozwoju infrastruktury AI. Akcje zyskiują blisko 8%, a od początku roku ich wartość wzrosła już o ponad 200%, co czyni Marvella jednym z największych zwycięzców obecnej hossy w sektorze AI.

Flex (FLEX)

Flex również został zakwalifikowany do indeksu S&P 500, co przełożyło się na około 5% wzrost kursu. Spółka jest jednym z największych na świecie dostawców usług produkcyjnych dla branży technologicznej i przemysłowej.

Awans do indeksu jest potwierdzeniem rosnącej skali działalności oraz poprawiającej się pozycji finansowej przedsiębiorstwa. Dla inwestorów oznacza to nie tylko zwiększoną widoczność spółki na rynku, ale także potencjalny wzrost zainteresowania ze strony dużych instytucji finansowych.

Nurix Therapeutics (NRIX)

Mocny wzrost zanotowały akcje biotechnologicznej firmy Nurix Therapeutics. Akcje wzrosły o około 24% po ogłoszeniu współpracy z Roche dotyczącej rozwoju i komercjalizacji leku bexobrutideg. Projekt koncentruje się na wykorzystaniu technologii degradacji białek do leczenia nowotworów oraz chorób autoimmunologicznych. Partnerstwo z jednym z największych światowych koncernów farmaceutycznych znacząco zwiększa wiarygodność programu badawczego Nurix i może przyspieszyć proces rozwoju terapii. Tak silna reakcja rynku pokazuje, że inwestorzy dostrzegają potencjalnie przełomowy charakter współpracy oraz możliwość generowania przyszłych przychodów z komercjalizacji leku.

Wykresy Intel i Corning (interwał D1)

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5