US Open: Rynek pod presją danych z USA i braku wskazówek od Warsha

Najważniejsze amerykańskie indeksy po otwarciu sesji notowane są poniżej poziomów zamknięcia z poprzedniego dnia, a najnowsze dane makroekonomiczne lekko pogorszyły nastroje inwestorów i osłabiły krótkoterminowy sentyment rynkowy. Inwestorzy reagują przede wszystkim na serię słabszych odczytów z sektora przemysłowego oraz sygnały stopniowego ochłodzenia rynku pracy, co zwiększa niepewność co do tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych miesiącach.

Indeks ISM dla przemysłu oraz finalne odczyty PMI dla sektora wytwórczego w USA okazały się niższe od oczekiwań, co wskazuje na wyraźne wyhamowanie aktywności w przemyśle oraz słabszą dynamikę nowych zamówień. Jednocześnie raport ADP pokazał wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 98 tysięcy w czerwcu, co było wynikiem poniżej prognoz i sugeruje, że rynek pracy pozostaje odporny, ale jego tempo wzrostu stopniowo słabnie.

W tym samym czasie Kevin Warsh podczas swojego pierwszego globalnego wystąpienia utrzymał bardzo powściągliwy ton i ponownie odmówił jakichkolwiek wskazówek dotyczących decyzji Fed w sprawie stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu. Podkreślił, że bank centralny nie będzie sygnalizował przyszłych ruchów, co oznacza dalsze odejście od tak zwanej forward guidance i większy nacisk na podejście oparte wyłącznie na napływających danych rynkowych oraz inflacyjnych. Jednocześnie Warsh zaakcentował, że priorytetem pozostaje walka z inflacją oraz utrzymanie wiarygodności polityki pieniężnej, a warunki rynkowe takie jak spadek zmienności i rentowności obligacji wskazują na pewną stabilizację otoczenia makroekonomicznego.

W wystąpieniu pojawił się także wątek transformacji technologicznej, ponieważ szef Fed zasugerował, że Stany Zjednoczone mogą być jednym z głównych beneficjentów rozwoju sztucznej inteligencji, co w jego ocenie może istotnie wpłynąć na produktywność i długoterminowy wzrost gospodarczy. Równolegle zapowiedział prace specjalnych zespołów, które mają zredefiniować sposób działania i komunikacji Rezerwy Federalnej, co wpisuje się w szerszą dyskusję o zmianie podejścia do polityki monetarnej w warunkach zwiększonej niepewności gospodarczej.

Żródło: XTB Research

Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 pozostają dziś w fazie konsolidacji i poruszają się w wąskim przedziale wahań w pobliżu poziomu odniesienia. Brakuje wyraźnego impulsu kierunkowego, a notowaniom nie sprzyjają najnowsze dane z amerykańskiej gospodarki, które wskazują na lekkie osłabienie dynamiki wzrostu. Seria słabszych odczytów z sektora przemysłowego oraz oznaki stopniowego schłodzenia rynku pracy zwiększają ostrożność inwestorów i ograniczają apetyt na ryzyko. Jednocześnie rynek pozostaje w stanie wyczekiwania, balansując pomiędzy chęcią realizacji części zysków po wcześniejszych wzrostach a brakiem wystarczająco silnych czynników, które mogłyby wywołać większą wyprzedaż lub zdecydowany ruch w górę.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Żródło: XTB Research

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