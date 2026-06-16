US OPEN: SpaceX spycha Amazona z podium TOP 5. Wall Street czeka na debiut Warsha

Dzisiejsza sesja na rynku amerykańskim rozpoczyna się raczej spokojnie. Kontrakty na S&P 500 minimalnie zyskują, natomiast kontrakty na Nasdaq 100 nieco cofają się wraz z rozpoczęciem sesji na rynku kasowym. Przerwa w trzydniowym okresie wzrostów na Wall Street skłania inwestorów do przejścia w tryb wyczekiwania. Rynki finansowe wstrzymują oddech przed jutrzejszym, kluczowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej, pierwszym, któremu przewodniczyć będzie Kevin Warsh. Uwaga giełdowych graczy bez reszty skupia się jednak wokół kosmicznej manii na akcjach SpaceX. Główny debiutant ostatnich dni dynamicznie rośnie i de facto rzuca bezpośrednie wyzwanie Amazonowi w walce o status piątej największej spółki giełdowej świata. Dodatkowo rynek cały czas pozostaje w pozytywnych nastrojach w związku z oczekiwanym podpisaniem porozumienia między Iranem oraz USA. Choć pozostaje wiele niedopowiedzeń, większość informacji trafiających na rynek wskazuje na to, że faktycznie może dojść do deeskalacji, choć jednocześnie okres przejściowy może potrwać bardzo długo.

Sytuacja na rynku i kluczowe indeksy

Otwarcie wtorkowej sesji kasowej na nowojorskim parkiecie przyniosło zróżnicowane nastroje, odzwierciedlające poranne zachowanie kontraktów terminowych. Po ubiegłotygodniowych silnych wzrostach (S&P 500 zyskał ok. 2% od czwartku), rynek szuka nowego impulsu:

US500: Indeks szerokiego rynku rozpoczął handel kasowy w rejonie wczorajszego zamknięcia, konsolidując ostatnie zwyżki.

US100: Sektor technologiczny łapie lekką zadyszkę: kontrakt na indeks traci na otwarciu 0,15% , co wiąże się z realizacją zysków po niedawnym czerwcowym szczycie.

US30: Stara ekonomia radzi sobie dziś najlepiej. Indeks blue-chipów zyskuje na otwarciu 0,5% .

US2000: Koszyk małych spółek również notuje pozytywny start, rosnąc o 0,3% .

Choć rynek jest pozytywnie nastawiony do potencjalnego porozumienia między Iranem oraz USA, to wciąż pozostaje wiele niedopowiedzeń, jak np. ogłoszone inwestycje w Iranie czy kwestia dotycząca poboru opłat w Cieśninie Ormuz. Choć Iran informuje o powolnym odblokowywaniu cieśniny przez Stany Zjednoczone, to oficjalne dane nie pokazują, aby doszło do zwiększenia ruchu, tak jak wskazywał na to wiceprezydent J.D. Vance. Niemniej nadzieje na porozumienie doprowadziły dzisiaj do spadku cen ropy WTI poniżej 77 USD za baryłkę.

Z perspektywy globalnej warto odnotować jastrzębi ruch Banku Japonii (BOJ), który podniósł stopy procentowe do poziomu 1% (najwyżej od 1995 roku), podczas gdy australijski RBA utrzymał koszt pieniądza bez zmian.

Spojrzenie techniczne na US100

Wczoraj doszło do potężnego wzrostu na kontraktach na technologiczny Nasdaq 100, po którym następuje dzisiaj wstrzymanie oddechu. Doszło nie tylko do przejścia poziomu 30000 puntków, ale obecnie znajdujemy się powyżej 30500 punktów i zaledwie 0,6% do historycznych szczytów. Jeśli euforia miałaby trwać dalej, rynek może celować w okolice 31800 przy zniesieniu 138.2 ostatniej fali spadkowej oraz 32400 przy zniesieniu 161.8. Z drugiej strony, jeśli okaże się, że nie udało się osiągnąć porozumienia, wtedy US100 może spaść poniżej 29800 punktów.

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