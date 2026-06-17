US Open: W oczekiwaniu na Warsha

S&P 500 otwiera się nieznacznie nad kreską (+0,1%). Mocniej zyskuje NASDAQ (+0,6%) – to jednak w dużej mierze odreagowanie wczorajszych spadków spółek półprzewodnikowych. Ceny ropy naftowej Brent stabilizują się w okolicach 79,5%, kurs EURUSD zaś na poziomie 1,16. Rynek niecierpliwie wyczekuje pierwszego za kadencji prezesa Warsha posiedzenia FOMC, uwagę kotwicząc na dwóch jego aspektach – projekcji stóp procentowych oraz konferencji prasowej.
Wykres 1: Dashboard dla Nasdaq 100 (17.06.2026)
Źródło: XTB Research, 17.06.2026
Geopolityka
W międzyczasie swoją chaotyczną komunikację odnośnie porozumienia z Iranem kontynuuje prezydent Trump. Na szczycie G7 we francuskim Evian z jednej strony podkreśla, że Cieśnina Ormuz zostanie otwarta w przeciągu dnia bądź dwóch, z drugiej zaznacza, że memorandum z Iranem nie stanowi finalnego porozumienia i, że jeśli “nie spodoba mu się to, co zobaczy, zaatakuje (Iran) ponownie”. Rynki nie wydają się jednak przykładać obecnie zbyt dużej wagi do jego słów.
Na piątek zaplanowane jest podpisanie dokumentu. Rzeczywisty powrót ruchu morskiego w Cieśninie będzie dla rynków istotnym bodźcem – pomimo wszelkich zapewnień ze strony Białego Domu, inwestorzy pozostają nieufni względem zakończenia amerykańsko-irańskiej sagi.
Polityka monetarna
Nic nie wskazuje na zmianę poziomu stóp procentowych. Brak pauzy zostałby przez rynki odebrane jako wydarzenie sensacyjne. Obrady poprowadzi nowy, wybrany przez prezydenta Trumpa prezes – Kevin Warsh. Od miesięcy zapowiadano dynamiczny cykl cięć stóp procentowych, który zmiana głowy komitetu miałaby zapoczątkować. Obecnie ciężko dawać temu wiarę. Można oczekiwać jednak zmiękczenia przekazu i retoryki, która ograniczy oczekiwania wobec podwyżek stóp za Oceanem.
Decyzji towarzyszyć będzie jednak także Dot Plot. Jeśli rozbieżność między słowami Warsha a projekcją stóp procentowych Komitetu (czyli rzeczonym Dot Plotem) będzie znaczna, rynek może zignorować narrację przedstawianą przez nowego prezesa Fedu, uznając, że nie będzie on w stanie przekonać do niej reszty decydentów. W takiej sytuacji dolar mógłby odrobić część strat poniesionych w ostatnich dniach. Zwłaszcza, że rynki coraz mniej przekonane są co do dalszego zacieśniania polityki monetarnej w strefie euro.
Sektory
Branża półprzewodników odrabia straty. Liderem Applied Materials (+8,9%), które wspierane jest m.in. przez ogłoszenie porozumienia z EssilorLucottica. Jego rezultatem ma być stworzenie zaawansowanych technologicznie okularów napędzanych przez systemy AR oraz AI. Spółce sprzyja także podnoszenie cen docelowych przez analityków. Zyskują jednak także bezpośredni konkurenci – Lam Research oraz ASML, co pokazuje, że optymizm jest w dużej mierze kwestią sektorową.
Tracą z kolei dojrzałe firmy technologiczne, takie jak Adobe, Cognizant oraz Workday. Inwestorzy instytucjonalni wydają się coraz bardziej sceptyczni odnośnie produktów typu SaaS (software as a service). Można to postrzegać także po części jako swego rodzaju window dressing przed zakończeniem drugiego kwartału (wyprzedaż akcji spółek, które radziły sobie w ostatnim czasie najgorzej w celu wykazania bardziej atrakcyjnego portfolio w kwartalnym bilansie.
Wykres 2: Zwycięzcy oraz przegrani na Nasdaq 100 (17.06.2026)
Źródło: Bloomberg, 17.06.2026
Wykres 3: Heatmapa sektorowa dla Nasdaq 100 (17.06.2026)
Źródło: XTB Research, 17.06.2026
Wykres 4: US100 [D1] (14.10.2025 - 17.06.2026)
Źródło: xStation, 17.06.2026
Ostatni okres przyniósł głębsze cofnięcie do okolic poziomu zniesienia Fibonacciego 23,6%, indeks wrócił jednak do średniookresowego trendu wzrostowego, ponownie przebijając barierę 30 tys. Wsparciem pozostaje średnia EMA 50, przebiegająca w okolicach 28,6 tys. – dopóki notowania utrzymają się ponad zarysowanym przez nią obszarem, potencjalne spadki można traktować raczej jako korektę w dominującym trendzie wzrostowym.
Wskaźnik RSI znajduje się w pobliżu poziomu 50, co potwierdza brak wyraźnej przewagi którejkolwiek ze stron rynku, natomiast MACD pozostaje w sygnale sprzedaży i wskazuje na wygasanie wcześniejszego momentum wzrostowego.
Wiadomości ze spółek
- La-Z-Boy (LZB.US): Wzrost liczby sklepów przyniósł znacznie lepsze od oczekiwań wyniki spółki w Q4. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,26$, przeszło 50% więcej niż zakładał konsensus (0,82%).
- Lionsgate Studios (LION.US): Akcje spółki spadają o 6,5% po informacji o tym jakoby Netflix nie był zainteresowany jej przejęciem.
- SpaceX (SPCX.US): Wiele wskazuje na to, że środa będzie dla spółki pierwszym dniem zakończonym stratą. Handel na SpaceX pozostaje wysoce zmienny, co sprawia, że nawet niewielkie zmiany sentymentu prowadzą do znacznych ruchów. Dziś, choć zabrakło informacji, które można uznać za kluczowe, akcje spadły o 4,3%. Inwestorzy oczekują obecnie na dodanie spółki do indeksu Nasdaq 100, które ma nastąpić w przeciągu kilku najbliższych tygodni.
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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
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