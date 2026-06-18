US100 szybuje 2,7% pod samo ATH 🚀

Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 (US100) zyskują blisko 2,7%, handlując zaledwie o krok od niedawno ustanowionego historycznego szczytu (ATH) w okolicach 30 770 pkt. Tymczasowe porozumienie między USA a Iranem skutecznie redukuje premię za ryzyko geopolityczne i przekierowuje kapitał z powrotem w stronę bardziej ryzykownych aktywów.

Źródło: xStation5

"Risk On, Tech Up"

Sektor technologiczny w pojedynkę napędził dzisiejszą prowzrostową sesję na indeksie Nasdaq 100, rosnąc o 2,34% i zgarniając lwią część wkładu w ruch całego indeksu. Za falą wzrostową stoją przede wszystkim giganci na rynku półprzewodników, m.in. Broadcom (+4,14%) oraz Nvidia (+1,94%), co z nawiązką zneutralizowało niewielki spadki chociażby Microsoftu (-0,89%).

Sektory usług komunikacyjnych (+0,69%) oraz dóbr dyskrecjonalnych (+0,55%) zapewniły stabilne wsparcie m.in. dzięki zwyżce Amazonu (+1,97%), z łatwością równoważąc lokalną słabość sektora energetycznego (-2,30%) i ochrony zdrowia (-0,78%).

Zmienność na spółkach indeksu Nasdaq 100 podczas dzisiejszej sesji. Źródło: XTB Research

🚀 Top 5 Zyskujących (półprzewodniki i pamięć)

Liderzy dzisiejszej sesji zostali całkowicie zdominowani przez producentów chipów i komponentów pamięci, co było efektem potężnego impetu zakupowego w całym segmencie hardware'u technologicznego:

Marvell Technology: +11,44% — przewodził całemu indeksowi z dwucyfrowym zyskiem, kontynuując swoją potężną tegoroczną serię (YTD).

Sandisk: +10,41% — uplasował się tuż za liderem, windując swoją astronomiczną stopę zwrotu od początku roku powyżej 812%.

Intel: +8,30% — zaliczył silny jednodniowy rajd, przebijając kluczowy opór techniczny.

Western Digital: +8,22% — powtórzył skok popytu widoczny u konkurentów z branży pamięci masowych (Sandisk).

KLA Corporation: +7,77% — zanotował mocne odbicie, pomimo silnie negatywnych trendów w ujęciu 1-miesięcznym i YTD.

Innymi godnymi uwagi zyskującymi podmiotami z sektora hardware były Micron Technology (+7,62%), Monolithic Power Systems (+6,31%) oraz ARM Holdings (+5,86%).

📉 Top 5 Tracących (oprogramowanie i usługi)

Podczas gdy branża hardware'owa przeżywała oblężenie kupujących, firmy z sektora doradztwa IT, oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz wybrane podmioty medyczne znalazły się pod wyraźną presją sprzedających:

Cognizant Technology Solutions: -9,17% — zdecydowanie najgorszy podmiot dzisiejszej sesji, pogłębiający swoje tegoroczne straty (YTD) do -46,8%.

Strategy: -4,55% — kontynuował spadki, spychając swoją roczną stopę zwrotu (1Y) poniżej poziomu -70%.

Palantir Technologies: -3,38% — zaliczył korektę w obliczu rotacji kapitału, handlując z wysokim wskaźnikiem Cena/Zysk (P/E) na poziomie 141,1.

AppLovin: -3,21% — osunął się na ujemne terytorium w ujęciu miesięcznym, tracąc od początku roku (YTD) około 31%.

Datadog: -3,12% — zanotował lekkie osłabienie, mimo utrzymania bardzo mocnej struktury wzrostowej w skali roku (+75.6%).

Podsumowanie najlepszych i najgorszych spółek dzisiejszej sesji. Źródło: XTB Research

Deeskalacja konfliktu na linii USA-Iran i ulga po decyzji Fed

Napięcia geopolityczne uległy radykalnemu osłabieniu po tym, jak prezydent Trump i jego irański odpowiednik nieoczekiwanie przyspieszyli harmonogram działań, podpisując w środę memorandum w sprawie tymczasowego porozumienia pokojowego. Umowa, która weszła w życie w czwartek, otwiera drogę do otwarcia kluczowej Cieśniny Ormuz dla żeglugi komercyjnej oraz stopniowego znoszenia sankcji na irańską ropę naftową. Bardziej skomplikowane kwestie, w tym program nuklearny Teheranu, zostały odłożone na bok na czas 60-dniowego okna negocjacyjnego.

Ten nagły zwrot w stronę dyplomacji błyskawicznie zredukował wojenną premię na rynku surowców – spychając ceny ropy Brent o blisko 3% w kierunku 78 USD za baryłkę – oraz wywołał potężny rajd ulgi na Wall Street, gdy kapitał zaczął uciekać z pozycji zabezpieczających w sektorze energetycznym z powrotem na rynek akcji. Dodatkowo niedawna decyzja FOMC usunęła niepewność dotyczącą jastrzębiego nastawienia decydentów, chociaż pierwsza konferencja Warsha (nowego szefa Fed) okazała się dość lakoniczna.

Indeks dolara (USDIDX) wzrósł w tym tygodniu o 1%, osiągając najwyższy poziom od maja 2025 roku, wspierany jastrzębim wydźwiękiem pierwszego posiedzenia FOMC pod przewodnictwem Warsha. Z drugiej strony, 10-letnie obligacje skarbowe USA zareagowały bez nadmiernej zmienności (kontrakt TNOTE, kolor żółty, oś odwrócona). Źródło: xStation5