🔼 US100 zyskuje 0,5%

Dzisiejsze posiedzenie FOMC najprawdopodobniej nie przyniesie zmian stóp procentowych, jednak jego znaczenie dla rynku może być większe, niż wielu inwestorów zakłada - to pierwsze posiedzenie prowadzone przez Kevina Warsha w roli przewodniczącego Rezerwy Federalnej, co automatycznie zwiększa wagę komunikatu i konferencji prasowej. O ile decyzja o utrzymaniu kosztu pieniądza w przedziale 3,5 do 3,75% jest niemal w pełni zdyskontowana przez rynek, o tyle otwarte pozostaje pytanie o kierunek dalszej komunikacji banku centralnego. Od marcowego posiedzenia inflacja ponownie przyspieszyła, podczas gdy rynek pracy pozostaje relatywnie odporny na restrykcyjne warunki monetarne. W takich warunkach Fed może mieć coraz mniej argumentów przemawiających za dalszym łagodzeniem polityki pieniężnej. Z drugiej strony ostatni spadek cen ropy może posłużyć nowemu szefowi Fed jako fundament to ewentualnych, gołębich sygnałów dla rynku. Dzisiejsze projekcje oraz wystąpienie Warsha mogą więc doprowadzić do istotnej rewizji oczekiwań dotyczących ścieżki stóp procentowych w drugiej połowie roku.

Kluczowe informacje

Konsensus rynkowy zakłada utrzymanie stóp procentowych w przedziale 3,5-3,75%.

Kontrakty terminowe wyceniają praktycznie stuprocentowe prawdopodobieństwo pozostawienia stóp bez zmian.

Uwaga inwestorów skoncentruje się przede wszystkim na nowych projekcjach makroekonomicznych oraz wykresie punktowym.

Rosnąca inflacja przy stabilnym rynku pracy ogranicza przestrzeń do sygnalizowania przyszłych obniżek stóp.

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo bardziej neutralnego lub jastrzębiego tonu komunikatu FOMC.

Rynek będzie analizował, czy Fed usuwa z komunikacji elementy wskazujące na preferencję dla łagodzenia polityki pieniężnej.

Szczególne znaczenie będzie miało stanowisko Warsha wobec wykresu punktowego oraz przyszłej strategii komunikacyjnej Fedu.

Komentarze dotyczące niezależności banku centralnego mogą mieć równie duże znaczenie jak same projekcje ekonomiczne.

Rynek oczekuje usunięcia z komunikatu FOMC wszelkich odniesień sugerujących możliwość dalszego luzowania polityki pieniężnej.

Mediana wykresu punktowego prawdopodobnie wskaże brak obniżek stóp zarówno w 2026, jak i 2027 roku.

Inwestorzy będą analizować przede wszystkim sygnały płynące od całego Komitetu, a nie indywidualne preferencje nowego przewodniczącego.

Postęp w negocjacjach między USA i Iranem oraz spadek cen ropy mogą ograniczać obawy Fed dotyczące trwałości ostatniego wzrostu inflacji.

Źródło: xStation5

Warsh może wykorzystać argument o spadających cenach ropy

Jednym z najciekawszych wątków konferencji może być ocena ostatniego wzrostu inflacji. W ostatnich tygodniach doszło do przełomu dyplomatycznego w relacjach USA-Iran, co przełożyło się na szybki spadek cen ropy naftowej i zmniejszenie napięć na rynku energii. Jeżeli Warsh uzna, że wcześniejszy wzrost inflacji był przede wszystkim efektem przejściowego szoku energetycznego, może argumentować za bardziej cierpliwym podejściem Fed i ograniczyć znaczenie ostatnich odczytów cenowych. Taki przekaz mógłby częściowo zneutralizować jastrzębi wydźwięk nowych projekcji. Jednocześnie przewodniczący może podkreślić, że długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają stabilne, co pozwala Fed zachować większą elastyczność przy ocenie bieżących danych.

Komunikat może być bardziej jastrzębi niż decyzja

Sam fakt pozostawienia stóp procentowych bez zmian nie będzie dla rynku żadnym zaskoczeniem. Znacznie większe znaczenie będzie miała treść komunikatu, która może potwierdzić zmianę nastawienia Fed w kierunku bardziej neutralnym lub nawet lekko jastrzębim.

Najbardziej oczekiwaną zmianą jest usunięcie fragmentu mówiącego o „skali i terminie dalszych dostosowań” stóp procentowych. W praktyce oznaczałoby to odejście od domyślnego założenia, że kolejnym ruchem Fed będą obniżki. Taki krok nie oznaczałby jeszcze gotowości do podwyżek stóp, ale zamknąłby okres komunikacyjnego nastawienia na łagodzenie polityki pieniężnej.

Jednocześnie Fed prawdopodobnie podkreśli, że aktywność gospodarcza pozostaje solidna, rynek pracy jest mocny, a inflacja nadal utrzymuje się powyżej celu. Możliwe jest również wyraźniejsze zaakcentowanie wzrostu ryzyk inflacyjnych w ramach podwójnego mandatu banku centralnego.

To nie Warsh, lecz Komitet będzie prawdziwym sygnałem dla rynku

Choć uwaga mediów skoncentruje się na pierwszym wystąpieniu Kevina Warsha jako przewodniczącego Fed, dla inwestorów ważniejsze mogą okazać się sygnały płynące z całego Komitetu.

Warsh jeszcze przed objęciem stanowiska był postrzegany jako zwolennik niższych stóp procentowych i kandydat preferowany przez administrację Donalda Trumpa. Z tego powodu część rynku może traktować jego wypowiedzi z pewną ostrożnością, przynajmniej do czasu zbudowania wiarygodności jako niezależnego szefa banku centralnego.

Polityka pieniężna Fed nie jest jednak tworzona jednoosobowo. O kierunku decyzji decyduje większość członków FOMC, a ostatnie miesiące pokazały raczej przesunięcie całego Komitetu w stronę bardziej ostrożnego podejścia do obniżek stóp. Nawet Christopher Waller, wcześniej należący do bardziej gołębiego skrzydła Fed, w ostatnich tygodniach przyjął zdecydowanie bardziej neutralne stanowisko.

Z tego względu to właśnie rozkład głosów i projekcji w wykresie punktowym może być ważniejszy od samej konferencji prasowej.

Dot plot będzie ważniejszy niż prognozy makroekonomiczne

Choć aktualizacja projekcji inflacji, wzrostu gospodarczego i bezrobocia będzie szeroko komentowana, dla rynku największe znaczenie będzie miał wykres punktowy.

Bazowy scenariusz zakłada obecnie brak obniżek stóp zarówno w 2026, jak i 2027 roku. Taki wynik oznaczałby dalsze przesuwanie oczekiwań rynku w kierunku utrzymania restrykcyjnej polityki pieniężnej przez dłuższy okres.

Szczególnie interesujący będzie rozkład poszczególnych projekcji. Jeżeli liczba członków oczekujących utrzymania lub nawet podwyższenia stóp wzrośnie względem marca, rynek może odebrać to jako potwierdzenie, że Fed pozostaje bardziej zaniepokojony inflacją niż spowolnieniem gospodarczym.