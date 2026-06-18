Wnioski o zasiłek w USA zgodne z oczekiwaniami

14:30 - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych z USA Tygodniowe wnioski o zasiłek: 225k (Oczekiwane: 226k; Poprzednio: 230k)

Ponownie wnioski o zasiłek: 1,810k (Oczekiwano: 1,800; Poprzednio: 1,786k)

Średnia 4-tygodniowa: 223k (Poprzednio: 219k) Dane o bezrobociu w USA, liczone jako liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, pozostają stabilne, ze średnią liczbą około 220 000 wniosków tygodniowo. Liczba użytecznych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych ponownie wzrosła do 1,8 miliona, nieznacznie powyżej oczekiwań rynkowych. Odczyt z poprzedniego tygodnia został zrewidowany w dół do 1786000. Ostatecznie odczyt pozostaje zgodny z oczekiwaniami rynkowymi, a reakcja rynku na publikację danych była znikoma. EURUSD (M1) Źródło: xStation5

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