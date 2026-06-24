Wykres dnia 🚩 EURUSD potężnie traci. Co czeka parę walutową? (24.06.2026)

Amerykański dolar jest w ostatnich dniach bardzo mocny, a jastrzębie rewizje prognoz członków Rezerwy Federalnej okazały się bezpośrednią przyczyną spadków na głównej, globalnej parze walutowej. Spadki te ruszyły, choć to Europejski Bank Centralny na ostatnim posiedzeniu podjął decyzję o podwyżce stóp o 25 punktów bazowych. Wydaje się, że nie tylko oczekiwania co do przyszłych decyzji monetarnych kształtują dziś ruch na EURUSD. Ważna jest różnica między dynamiką gospodarki USA, gdzie wszystkie kluczowe dane ISM, PMI czy NFP wskazują na dość solidny wzrost gospodarczy, a strefą euro, gdzie ma miejsce "stabilna stagnacja". Na kontynencie europejskim ryzyka wydają się skierowane w dół, co wynika z zakłóceń na rynku energii oraz słabości przemysłu, wciąż ważnego w Europie komponentu wzrostu.
Wykres EURUSD (interwał D1, H1)
Eurodolar spada w okolice 1.135, odwracając trend na spadkowy. Względem 200-sesyjnej, wykładniczej średniej EMA200 (czerwona linia) para traci bardzo mocno - opór ten przebiega w pobliżu 1.16 i jest wsparty ważnymi reakcjami cenowymi. Para ma za sobą praktycznie 5 spadkowych sesji z rzędu, a największym katalizatorem wyprzedaży były zmiany prognoz Fed w kierunku bardziej jastrzębich.
Źródło: xStation5
Patrząc na interwał godzinowy, widzimy, że para obecnie 1:1 powtarza poprzednią korektę, ale pytaniem otwartym pozostaje czy silny impuls spadkowy osłabnie. Jeśli miałoby się tak stać, to w pobliżu obecnych poziomów wyprzedaż mogłaby spowolnić, a para mogłaby odbić w stronę 1.14, gdzie przebiega wykładnicza 50-okresowa średnia EMA50 (pomarańczowa linia).
Źródło: xStation5
Kalendarz ekonomiczny: Indeks nastrojów Ifo z Niemiec i wyniki Micron w centrum uwagi (24.06.2026)
Komentarz walutowy – dolar w natarciu
Poranna odprawa 🚩 Indeksy stabilizują się po spadkach - Wall Street czeka na wyniki Micron (24.06.2026)
Zmiana trendu czy tylko korekta? Co dalej z US100? | Bliżej Rynków, 24.06.2026
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.