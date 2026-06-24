Wykres dnia 🚩 EURUSD potężnie traci. Co czeka parę walutową? (24.06.2026)

Amerykański dolar jest w ostatnich dniach bardzo mocny, a jastrzębie rewizje prognoz członków Rezerwy Federalnej okazały się bezpośrednią przyczyną spadków na głównej, globalnej parze walutowej. Spadki te ruszyły, choć to Europejski Bank Centralny na ostatnim posiedzeniu podjął decyzję o podwyżce stóp o 25 punktów bazowych. Wydaje się, że nie tylko oczekiwania co do przyszłych decyzji monetarnych kształtują dziś ruch na EURUSD. Ważna jest różnica między dynamiką gospodarki USA, gdzie wszystkie kluczowe dane ISM, PMI czy NFP wskazują na dość solidny wzrost gospodarczy, a strefą euro, gdzie ma miejsce "stabilna stagnacja". Na kontynencie europejskim ryzyka wydają się skierowane w dół, co wynika z zakłóceń na rynku energii oraz słabości przemysłu, wciąż ważnego w Europie komponentu wzrostu.

Wykres EURUSD (interwał D1, H1)

Eurodolar spada w okolice 1.135, odwracając trend na spadkowy. Względem 200-sesyjnej, wykładniczej średniej EMA200 (czerwona linia) para traci bardzo mocno - opór ten przebiega w pobliżu 1.16 i jest wsparty ważnymi reakcjami cenowymi. Para ma za sobą praktycznie 5 spadkowych sesji z rzędu, a największym katalizatorem wyprzedaży były zmiany prognoz Fed w kierunku bardziej jastrzębich.

Źródło: xStation5

Patrząc na interwał godzinowy, widzimy, że para obecnie 1:1 powtarza poprzednią korektę, ale pytaniem otwartym pozostaje czy silny impuls spadkowy osłabnie. Jeśli miałoby się tak stać, to w pobliżu obecnych poziomów wyprzedaż mogłaby spowolnić, a para mogłaby odbić w stronę 1.14, gdzie przebiega wykładnicza 50-okresowa średnia EMA50 (pomarańczowa linia).

Źródło: xStation5