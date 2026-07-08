Wykres dnia: EURUSD w kleszczach Fed, EBC i Bliskiego Wschodu

Środowa sesja na rynku EURUSD przebiega pod znakiem starcia trzech kluczowych czynników: oczekiwań wobec przyszłej polityki Rezerwy Federalnej, coraz bardziej zdecydowanego stanowiska Europejskiego Banku Centralnego oraz wracającej premii za ryzyko związanej z sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie.

Rynek znajduje się obecnie w nietypowym punkcie, ponieważ inwestorzy nie zastanawiają się już wyłącznie nad tym, który bank centralny będzie bardziej restrykcyjny. Głównym pytaniem staje się to, jak długo Fed utrzyma obecny poziom stóp oraz czy EBC rzeczywiście będzie zmuszony do kolejnych podwyżek.

Dzisiejsza publikacja protokołu z posiedzenia FOMC może dostarczyć ważnych wskazówek dotyczących przyszłej ścieżki amerykańskiej polityki pieniężnej. Jednocześnie rynek musi uwzględniać wpływ wydarzeń geopolitycznych oraz wzrostu cen ropy, które mogą ponownie skomplikować sytuację inflacyjną po obu stronach Atlantyku.

Źródło: xStation5

Trzy czynniki, które obecnie kształtują EURUSD

1. FOMC Minutes: rynek szuka odpowiedzi dotyczącej przyszłych obniżek Fed

Najważniejszym wydarzeniem dnia pozostaje publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Tym razem rynki nie koncentrują się wyłącznie na pytaniu, czy Fed pozostanie restrykcyjny. Znacznie ważniejsza jest odpowiedź na pytanie, kiedy i pod jakimi warunkami Rezerwa Federalna będzie gotowa rozpocząć zmianę kierunku polityki.

Rynek od pewnego czasu analizuje możliwość przyszłych obniżek stóp procentowych w USA, jednak Fed musi zachować dużą ostrożność w komunikacji. Zbyt szybkie zasugerowanie gotowości do luzowania mogłoby zostać odebrane jako przedwczesne zwycięstwo nad inflacją i osłabić wiarygodność banku centralnego.

Szczególne znaczenie ma fakt, że rynek analizuje pierwsze sygnały dotyczące komunikacji Fed pod przewodnictwem Kevina Warsha. Nowy szef Rezerwy Federalnej znajduje się w trudnym położeniu, musi uwzględniać oczekiwania rynku na niższe stopy procentowe, jednocześnie nie wysyłając sygnału, że walka z inflacją została zakończona.

Dzisiejsze minutki mogą pokazać, jak członkowie FOMC oceniają:

trwałość presji inflacyjnej,

odporność amerykańskiej gospodarki,

moment rozpoczęcia potencjalnego cyklu obniżek.

Jeżeli dokument pokaże większą ostrożność wobec cięć stóp, dolar może otrzymać wsparcie. Jeżeli natomiast rynek odczyta minutki jako sygnał większej gotowości Fed do luzowania polityki, presja na amerykańską walutę może wzrosnąć.

2. EBC pozostaje jastrzębi i daje wsparcie euro

Po drugiej stronie Atlantyku sytuacja wygląda obecnie inaczej.

Europejski Bank Centralny po czerwcowej podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych pozostaje skoncentrowany na ryzyku związanym z utrzymującą się presją inflacyjną. Rynek coraz mocniej uwzględnia scenariusz, w którym EBC może zdecydować się jeszcze na jeden ruch w górę w tym roku.

To istotna zmiana w porównaniu z wcześniejszym okresem, kiedy głównym tematem dla euro były obawy o spowolnienie gospodarcze oraz możliwość łagodzenia polityki pieniężnej. Obecnie rynki muszą brać pod uwagę, że uporczywa inflacja, szczególnie w sektorze usług, oraz potencjalny wzrost cen energii mogą zmusić EBC do dalszego utrzymywania restrykcyjnego nastawienia.

Dla EURUSD oznacza to istotne wsparcie. Nawet jeśli dolar pozostanie silny dzięki przewadze gospodarczej USA i statusowi bezpiecznej przystani, euro otrzymuje argument w postaci perspektywy wyższych stóp procentowych w strefie euro.

3. Eskalacja napięć USA-Iran i powrót znaczenia rynku ropy

Jednym z najważniejszych nowych impulsów dla globalnych rynków pozostaje sytuacja na Bliskim Wschodzie. Wzrost napięć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz obawy dotyczące ograniczeń w eksporcie irańskiej ropy zwiększyły ryzyko zakłóceń po stronie podaży surowca.

Reakcją rynku był wzrost cen ropy Brent oraz WTI, a inwestorzy zaczęli ponownie uwzględniać możliwość utrzymywania się wyższej inflacji przez dłuższy czas. Wpływ tego czynnika na EURUSD jest jednak niejednoznaczny.

Z jednej strony geopolityczna niepewność tradycyjnie wspiera dolara jako bezpieczną przystań. W okresach zwiększonej awersji do ryzyka inwestorzy często kierują kapitał w stronę amerykańskiej waluty. Z drugiej strony wyższe ceny energii zwiększają presję inflacyjną i komplikują decyzje banków centralnych. Szczególnie wrażliwa na wzrost kosztów importu surowców pozostaje gospodarka strefy euro.

Jeżeli ceny ropy znowu wzrosną do wyższych poziomów, rynek może ponownie zacząć wyceniać ryzyko utrzymywania bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej zarówno przez Fed, jak i EBC.

EURUSD: rynek czeka na rozstrzygnięcie pomiędzy Fed i EBC

Obecna sytuacja na głównej parze walutowej jest wynikiem ścierania się trzech różnych narracji:

Fed – rynek próbuje określić moment rozpoczęcia potencjalnych obniżek stóp procentowych,

EBC – inwestorzy wyceniają możliwość dalszego zacieśniania polityki pieniężnej,

Bliski Wschód i ropa – czynnik zwiększający niepewność inflacyjną oraz zmienność.

W takim środowisku EURUSD pozostaje szczególnie podatny na gwałtowne ruchy, ponieważ każda nowa informacja może zmienić oczekiwania dotyczące różnicy pomiędzy polityką obu banków centralnych.

Kluczowym kanałem reakcji pozostaną również rentowności obligacji. Ich wzrost w USA może wspierać dolara poprzez ponowną wycenę wyższych kosztów finansowania, natomiast spadek rentowności może zwiększać presję na amerykańską walutę.

Kluczowe wnioski

Dzisiejsze minutki FOMC mogą być najważniejszym wydarzeniem dla rynku dolara.

Fed znajduje się w punkcie, w którym inwestorzy analizują nie tyle możliwość kolejnych podwyżek, co moment rozpoczęcia potencjalnych obniżek.

Kevin Warsh musi balansować pomiędzy oczekiwaniami rynku na łagodniejszą politykę a koniecznością utrzymania wiarygodności w walce z inflacją.

EBC pozostaje istotnym wsparciem dla euro dzięki oczekiwaniom kolejnej podwyżki stóp w tym roku.

Eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie i wzrost cen ropy mogą ponownie zwiększyć presję inflacyjną.

EURUSD pozostaje więc w punkcie, w którym kierunek rynku może zostać wyznaczony przez jedno kluczowe pytanie: czy szybciej zmieni się polityka Fed, czy też EBC będzie zmuszony kontynuować walkę z inflacją.