Wykres dnia: GBPUSD w oczekiwaniu na decyzję BoE (18.06.2026)

- Funt brytyjski w defensywie przed kluczową decyzją Banku Anglii.
- Spadek inflacji do 2,8% stawia decydentów przed trudnym dylematem.
- Mieszane sygnały z brytyjskiego rynku pracy komplikują perspektywy polityki monetarnej
- Funt brytyjski w defensywie przed kluczową decyzją Banku Anglii.
- Spadek inflacji do 2,8% stawia decydentów przed trudnym dylematem.
- Mieszane sygnały z brytyjskiego rynku pracy komplikują perspektywy polityki monetarnej
Dzisiejsza sesja na parze GBPUSD przebiega pod znakiem dużej niepewności w oczekiwaniu na decyzję Banku Anglii (BoE). Para osunęła się wczoraj z poziomu 1,34 do poziomu 1,33, notując najniższe poziomy od początku kwietnia, za sprawą jastrzębich prognoz Rezerwy Federalnej. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze niedawno Bank Anglii był jednym z pewniaków pod względem podwyżek stóp procentowych, a obecnie ze względu na wyraźny spadek inflacji oraz brak presji ze strony cen ropy naftowej sytuacja zaczyna się zmieniać. Rynek z uwagą śledzi każde doniesienie, starając się ocenić, czy brytyjscy bankierzy centralni zdecydują się na kontynuację dotychczasowego kursu, czy może zasygnalizują bardziej ostrożne podejście.
Inflacja nieoczekiwania spada, dobre dane z rynku pracy
Ostatni odczyt inflacji na poziomie 2,8% przyniósł pewną ulgę, jednak dla funta jest to sytuacja dwuznaczna. Z jednej strony, niższa presja cenowa teoretycznie daje Bankowi Anglii przestrzeń do oddechu i braku presji na podwyżki, która utrzymywała się w ostatnich miesiącach ze względu na wysokie ceny ropy naftowej.
Sytuację dodatkowo komplikują najnowsze dane z rynku pracy. Obserwujemy spadek stopy bezrobocia do 4,9%, wraz z mocniejszym od oczekiwań przyrostem zatrudnienia, ale ze wzrostem presji płacowej. Płace z bonusami pozostały przy dynamice na poziomie 4,4% r/r, pomimo oczekiwania spadku, co utrzymuje presję na inflację od strony popytowej, na co bank centralny ma większy wpływ niż na zmienne czynniki w postaci cen energii.
W obliczu tak sprzecznych sygnałów, para GBPUSD pozostaje pod presją zmienności. Inwestorzy będą szukać wskazówek w komunikacie po decyzji BoE oraz w najnowszych projekcjach gospodarczych: to właśnie przyszłe nastawienie banku oraz ocena stanu gospodarki zadecydują o tym, czy funt zdoła obronić obecne poziomy, czy też czeka go głębsza korekta.
GBPUSD zalicza mocną korektę podczas wczorajszej sesji i spada poniżej zniesienia 61.8 ostatniego impulsu wzrostowego. Warto zauważyć, że pozycje spekulacyjne netto spadły do ekstremalnie niskiego poziomu, który w ostatnich kilku miesiącach determinował wsparcie dla funta. Jeśli rynek przetrawi jastrzębi wydźwięk Fed i skupi się na spadku oczekiwań inflacyjnych, dolar może znaleźć się pod presją. Z drugiej strony kluczowe będzie również stanowisko BoE. Jeśli w tym wypadku również pojawi się zwrot, tym razem w kierunku bardziej gołębim, istnieje wtedy przestrzeń do korekty do ostatnich marcowych dołków.
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