Wykres dnia: Kontrakty na Nikkei poniżej EMA10 w obliczu AI-pesymizmu 🇯🇵 📉 (26.06.2026)

Akcje w Tokio kończą piątkową sesję wyraźnymi spadkami, głównie za sprawą silnej realizacji zysków w sektorach technologicznym i telekomunikacyjnym. Kontrakty terminowe na indeks Nikkei 225 (JP225) tracą obecnie 1,7%, spadając poniżej 10-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) w związku z wygasającym optymizmem wokół sztucznej inteligencji. Po dotarciu do historycznych szczytów, kontrakt JP225 odnotował wyraźną korektę, która po raz kolejny ściąga notowania do EMA10 (żółty). Indeks testuje obecnie kluczowy historyczny poziom oporu, który stał się wsparciem, w okolicach 69 800 pkt. Choć długoterminowy trend wzrostowy pozostaje nienaruszony – wspierany przez rosnącą długoterminową fioletową linię EMA – krótkoterminowy impet wyraźnie przeszedł na stronę podaży. Jeśli poziom 69 800 pkt nie zostanie utrzymany, może to otworzyć drogę do pogłębienia korekty w kierunku 67 200 pkt. Źródło: xStation5. Co kształtuje dziś notowania JP225? Region przechodzi do awersji do ryzyka : Nastroje na azjatyckich rynkach wyraźnie się pogorszyły wraz z tym jak inwestorzy instytucjonalni realizują zyski we wiodących hubach eksportowych. Powodem są rosnące obawy o trudną do utrzymania lukę między ogromnymi wydatkami na infrastrukturę AI a wciąż słabymi krótkoterminowymi przychodami z tej technologii.

Skok inflacji w Tokio zwiększa oczekiwania na wcześniejszą podwyżkę stóp przez Bank Japonii : Czerwcowa inflacja CPI w Tokio wzrosła do 1,7% r/r , przewyższając oczekiwania. Jednocześnie bazowy wskaźnik core-core CPI (z wyłączeniem świeżej żywności i energii) przyspieszył do 1,9% r/r , sygnalizując narastającą presję cenową oraz silniejsze efekty drugiej rundy wynikające z wyższych cen ropy. W połączeniu z coraz bardziej jastrzębimi wypowiedziami prezesa Kazuo Uedy , rynek przesunął oczekiwania dotyczące kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii z grudnia na październik.

Rosnące rentowności obligacji zmniejszają atrakcyjność akcji : Wzrost rentowności wywiera presję na wyceny akcji, przez co globalne rynki akcji stają się mniej atrakcyjne w warunkach bardzo zmiennego otoczenia makroekonomicznego. Presję tę dodatkowo wzmacnia narastające zmęczenie inwestorów oraz sceptycyzm wobec krótkoterminowej rentowności sektora sztucznej inteligencji.

Silna wyprzedaż spółek technologicznych : Akcje SoftBank Group spadły o 12,53% w reakcji na informacje na prawdopodobne opóźnienie IPO OpenAI , natomiast przedstawiciele sektora półprzewodników – Kioxia Holdings i Taiyo Yuden – stracili odpowiednio 11,24% i 10,84% , odzwierciedlając szeroką regionalną wyprzedaż spółek związanych ze sprzętem dla AI.

Szeroki rynek pozostaje na plusie: Pomimo mocnej przeceny indeksu Nikkei, na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych liczba spółek rosnących (1 785) była nieznacznie wyższa od liczby spółek spadających (1 730). Defensywne walory, takie jak Kao Corp, zyskały 4,85%, a wzrosty odnotowały również Haseko i Olympus. Jednocześnie indeks zmienności Nikkei Volatility Index wyraźnie spadł – o 22,47% do poziomu 30,77.

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