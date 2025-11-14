Wykres dnia: OIL.WTI (14.11.2025)

Ceny ropy zyskują dzisiaj po tym, jak ukraiński dron uderzył w kluczowy rosyjski port eksportowy nad Morzem Czarnym – Noworosyjsk, uszkadzając zacumowany statek i wywołując pożary w terminalu naftowym Sheskharis.

Jest to jedno z najważniejszych miejsc eksportu rosyjskiej ropy i produktów rafinowanych obsługujące około 760 tys. baryłek dziennie. Dlatego jakiekolwiek zakłócenie pracy tego portu natychmiast wywołało obawy o stabilność dostaw. Atak wpisuje się w szerszą kampanię Ukrainy wymierzoną w rosyjską infrastrukturę energetyczną, zaledwie kilka tygodni po wcześniejszym uderzeniu w instalacje w Tuapse. Powtarzające się ataki zwiększają ryzyko dalszych przerw w dostawach w czasie, gdy Kreml już zmaga się z problemami logistycznymi wynikającymi z zaostrzających się zachodnich sankcji wobec Rosniefti i Łukoilu.

Choć ceny Brent i WTI początkowo wzrosły nawet o 2,50% we wczesnych godzinach handlu do poziomu 60,50 USD za baryłkę, ogólne nastroje rynkowe pozostają stonowane. Obecnie ropa pozostaje 1,40% wyżej w ujęciu dziennym – na poziomie 59,40 USD.