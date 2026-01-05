Wykres dnia: OIL.WTI; jak interwencja USA w Wenezueli wpłynie na rynek ropy?

Weekendowe wydarzenia w Wenezueli wstrząsneły światem mediów, jednak jak do tej pory mają ograniczony wpływ na rynki finansowe. W momencie publikacji ropa, metale szlachetne oraz dolar lekko zyskują.
- Maduro został zatrzymany w operacji wojskowej przeprowadzonej przez USA.
- Trump stwierdził, że USA mają teraz „pełny dostęp” do wenezuelskich zasobów i chce powrotu amerykańskich firm naftowych do kraju.
- Zostały odnotowane jedynie lekkie uszkodzenia infrastruktury w porcie La Guaira, jednak produkcja PDVSA pozostała nienaruszona.
Notowania ropy początkowo spadły o ok. 0,73% w okolice 56,30 USD za baryłkę, jednak potem odbiły i obecnie znajdują się w okolicy 57,45 USD. Rynek stara się wycenić prawdopobieństwo napływu kapitału zagranicznego do Wenezueli oraz odbudowy zdegradowanego sektora naftowego Wenezueli przez USA. Obecnie kraj odpowiada jedynie za ok. 1% światowej produkcji po latach sankcji i niedoinwestowania, jednak posiada około 17% globalnych rezerw ropy, a doniesienia o kapitałowych inicjatywach — w tym funduszu o wartości 2 mld USD kierowanym przez byłego menedżera Chevronu Ali Moshiriego — wzmocniły oczekiwania, że produkcja może stopniowo rosnąć w długim horyzoncie. Imponujące wzrosty notują również spółki z amerykańskiego sektora naftowego, w tym Chevron (+7,70%) oraz Exxon Mobil (+4,45%), w oczekiwaniu na potencjalne zaangażowanie w odbudowę wenezuelskiej infrastruktury. Jednak chłodno oceniając odbudowa wydobycia wymagałaby wieloletnich, kosztownych inwestycji w odwierty, rafinerie i infrastrukturę, a część szacunków sugeruje, iż istotny wzrost podaży może nie nastąpić przed 2030 r. lub później.
Ze względu na tak długą perspektywę rynki oceniły wpływ na podaż w krótkim terminie jako ograniczony. Komentarze przedstawicieli branżowych wskazują, że odbudowa sektora wenezuelskiego to „projekt bardzo długoterminowy”, który może napotykać problemy, zanim przyniesie efekty, co złagodziło obawy przed natychmiastową nadpodażą. Jednocześnie OPEC+ podczas weekendu zdecydował się utrzymać produkcję na niezmienionym poziomie, co dodatkowo ustabilizowało perspektywę podaży w pierwszym kwartale 2026 roku. Reasumując, sytuacja w Wenezueli ma obecnie wpływ bardziej polityczny niż realny na rynki finansowe. Obecnie jedyną reakcją jaką zaobserwowalismy to wysoka zmienność na ropie (finalnie bez zmian), lekki wzrost dolara oraz umocnienie metali szlachetnych, które są ponownie wspierane zawirowaniami i niepewnością polityczno-gospodarczą.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.