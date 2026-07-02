Wykres dnia: USDJPY w stabilnym trendzie czy w momencie zwrotnym💡

USDJPY notuje dziś rano lekki spadek do 162,70 (-0,15%) po tym, jak wybił nowe wieloletnie maksima w okolicach 163, a rynek czeka na kluczowy odczyt payrolls z USA.
Kontekst dzisiejszych danych NFP
Dzisiejsze payrolls za czerwiec to główny katalizator dnia – konsensus zakłada wyraźne spowolnienie do ok. 110 tys. etatów po zaskakująco mocnym majowym odczycie 172 tys., przy stopie bezrobocia stabilnej na 4,3% i przyspieszeniu płac do 3,5% r/r. Rynek próbuje ocenić, czy majowy skok był realnym ożywieniem rynku pracy, czy tylko jednorazowym efektem (m.in. mundialu w USA). Wrost zatrudnienia w tym roku utrzymuje się średnio powyżej 80 tys., co wspiera scenariusz odpornego rynku pracy. CBA ostrzega, że kolejne pozytywne zaskoczenie mogłoby przesunąć USD/JPY w stronę 165 i wystawić na próbę determinację japońskich władz do obrony jena, podczas gdy słaby odczyt (poniżej 70-90 tys.) osłabiłby presję na Fed, by pozostawał jastrzębi, i mógłby wywołać korektę pary w dół.
Analiza techniczna
Kurs pokonał z impetem kluczowe opory na 159,52 i 160,52 JPY, poruszając się wyraźnie powyżej EMA50 (160,29), EMA100 (159,21) i EMA200 (157,31), co potwierdza silny trend wzrostowy. RSI na poziomie 71,8-76,2 sygnalizuje jednak wykupienie w ujęciu dziennym, co historycznie poprzedzało krótkoterminowe konsolidacje lub korekty, szczególnie w pobliżu wieloletnich szczytów. Trend pozostaje jednoznacznie wzrostowy dla dolara (spadkowy dla jena), a strefa 162-163 to jednocześnie teren podwyższonego ryzyka interwencji walutowej ze strony japońskich władz. Źródło: xStation
Krótko o danych z Japonii
Bank Japonii podniósł w czerwcu stopę do 1,0% – najwyższego poziomu od 31 lat – ale kolejnej podwyżki rynek nie oczekuje wcześniej niż w oknie październik-grudzień 2026, mimo że około 90% ekonomistów zakłada jeszcze jeden ruch do grudnia. Ta powolność normalizacji polityki BoJ, zestawiona z jastrzębim pozycjonowaniem wokół Fed, jest głównym strukturalnym powodem, dla którego różnica stóp procentowych między USA a Japonią pozostaje szeroka i podtrzymuje długoterminowy trend spadkowy jena – werbalne interwencje japońskich urzędników dotąd nie zmieniały tego kierunku trwale.
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