Wykres dnia: USDNOK (09.06.2026)

Poniedziałkowy wzrost cen surowców energetycznych okazał się krótkotrwały, co zaważyło na dalszym osłabieniu norweskiej waluty. Para USDNOK zbliża się do poziomu 9,50, ostatni raz obserwowanego dwa miesiące temu. Poza nagłówkami z Bliskiego Wschodu, pierwszoplanowe powinny być dla pary zaplanowane na jutro publikacje majrowych danych inflacyjnych z Norwegii oraz USA.

Geopolityka

Weekendowa wymiana ognia między Izraelem a Iranem postawiła pod znakiem zapytania kruche zawieszenie broni obowiązujące w regionie. Pod naciskiem Waszyngtonu, obie strony wstrzymały kolejne uderzenia. Sytuacja pozostaje jednak wysoce niepewna, co może podtrzymać wysoką zmienność cen kluczowych surowców energetycznych.

Dane makroekonomiczne

Zaplanowane na jutro odczyty powinny wykazać niezmienny poziom inflacji bazowej (3,2%) oraz nieznaczny spadek w zakresie głównej miary (3,1%) w Norwegii. Zaskoczenie w górę mogłoby podnieść oczekiwania wobec dalszego zacieśniania polityki monetarnej Norges Banku. Przypomnijmy, że w maju bank dokonał pierwszej od 2023 r. podwyżki stóp procentowych, w reakcji na dynamicznie rosnące oczekiwania inflacyjne, wciąż podwyższony wzrost płac oraz niepokojącą oporność inflacji bazowej.

Główna miara powinna pokierować się zaś w górę w Stanach Zjednoczonych (4,2%). Konsensus zakłada także skromny wzrost miary bazowej (2,9%). Inwestorzy w pełni wyceniają już podwyżkę stóp procentowych Fedu w 2026 r. Wzmożenie presji cenowej mogłoby zwiększyć szanse na to, że nastąpi ona jeszcze na jesieni.

Analiza techniczna

Wykres 1: USDNOK (01.07.2025 - 09.06.2026)

Źródło: xStation, 09.06.2026

Po ustanowieniu nowego lokalnego minimum na poziomie 9,13, nastąpiło silne i agresywne odbicie popytowe. Przełamane zostały dwa pierwsze kluczowe punkty oporu technicznego. Kurs zbliżył się do zniesienia 50% Fibonacciego, który może stanowić istotną weryfikację dla trendu wzrostowego.

Silne tempo ruchu znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach technicznych. Wskaźnik RSI oscyluje w okolicach 67 punktów, co zwiastuje powolne wchodzenie w strefę wykupienia rynku i może wymusić chwilowe wyhamowanie impetu.

Jeśli popyt pozwoli utrzymać cenę powyżej testowanego poziomu Fibo 50, kolejnym naturalnym celem może być dla rynku poziom 9,56, gdzie znajduje się zarówno zniesienie 61,8% Fibonacciego, jak i EMA 100. W przeciwnym razie, czyli w przypadku trwałego odrzucenia obecnego oporu, należy liczyć się z powrotem do trendu głównego i ponownym testem niższych poziomów wsparcia.

—

Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB