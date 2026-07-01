Wykres dnia: Złoto nurkuje poniżej 4000 USD pod presją jastrzębiego Fed 🟡 📉 (01.07.2026)

Złoto wraca poniżej psychologicznej bariery 4000 dolarów za uncję, pozostając uwięzione na 8-miesięcznych minimach pod presją oczekiwanych coraz mocniej podwyżek stóp procentowych w USA. Wolumeny pozostają przytłumione ze względu na zaplanowaną na ten tydzień plejadę kluczowych z perspektywy Fed danych, a techniczny trend spadkowy pozbawiony jest aktualnie perspektyw na jakikolwiek przełom. Presja na GOLD sprowadziła notowania kontraktu poniżej 300-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA300, czarny) po raz pierwszy od października 2023 roku. Kluczowe średnie kroczące potwierdzają niedźwiedzie momentum (krótsze pod dłuższymi), a cena konsekwetnie handluje poniżej EMA10 (żółty). Kontrakt podąża za trajektorią USDIDX (jasnoniebieski, odwrócony) i obecnie testuje wsparcie z października 2025 roku, wymazując tym samym 100% dynamicznych zysków z przełomu lat 2025/2026. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj notowania GOLD? Dolar wraca do wzrostów: indeks dolara amerykańskiego wrócił dzisiaj do wyraźnych wzrostów (USDIDX: +0,2%) po tym jak wczorajsza sesja ledwo zatrzymała trwającą od trzech dni korekty. Waluta USA znajduje się aktualnie na blisko 14-miesięcznych maksimach, które są dodatkowo wspierane wciąż rosnącymi oczekiwaniami wobec jastrzębiego ruchu Fed w 2026 roku. Rynek swapów aktualnie wycenia blisko 70% na wrześniową podwyżkę stóp procentowych, co ciąży na aktywach, które nie generują odsetek, m.in. na metalach szlachetnych.

Rosnące rentowności obligacji przyciągają kapitał: rentowności 10-latek w USA wzrosły w ciągu ostatniej doby o 10 pb (z 4,36% na początku wczorajszej sesji do 4,46% aktualnie), a w porównaniu ze styczniem znajdujemy się ok. 30 pb wyżej. Oznacza to, że rynek długu de facto sam wycenił podwyżkę stóp procentowych w USA, które od grudnia 2025 pozostają na niezmienionym poziomie (3,5-3,75%).

Gęsty kalendarz makro ogranicza zapęd kupujących: chwilowa ulga na złocie z początku tygodnia, wygenerowana optymistyczną prognozą Goldman Sachs, nie utrzymała się pod presją nadchodzących kluczowych dla Fedu (i rynków) danych. Kevin Warsh zabierze dzisiaj głos na organizowanym przez EBC forum banków centralnych w Sintrze i kluczowym dla rynków będzie to, czy nowy szef Fed odniesie się do wyraźnie jastrzębich komentarzy pozostałych członków FOMC oraz do powrotu inflacji powyżej 4%. Czekają nas poza tym dane z rynku pracy w USA, także popyt spekulacyjny powinien pozostać przytłumiony przed pojawieniem się nowych sygnałów.

Aleksander Jabłoński Quant Analyst Przejdź do eksperta

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