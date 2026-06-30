Wykres dnia: Złoto rośnie powyżej 4 tys. USD po krachu - co prognozuje Goldman Sachs? (30.06.2026)

Choć złoto od końca stycznia straciło prawie 30%, a od wybuchu konfliktu z Iranem przecena sięgnęła około 24%, Goldman Sachs uważa, że długoterminowy trend wzrostowy pozostaje nienaruszony. Według analityków banku obecna korekta wynika przede wszystkim z oczekiwań na bardziej restrykcyjną politykę Fed, jednak fundamentalne argumenty przemawiające za wzrostem cen złota pozostają silne.

Kluczowe informacje

Goldman Sachs podtrzymał prognozę zakładającą wzrost ceny złota do 4900 USD za uncję do końca 2026 roku , wskazując na utrzymujące się strukturalne i cykliczne czynniki wspierające rynek.

, wskazując na utrzymujące się strukturalne i cykliczne czynniki wspierające rynek. Zdaniem analityków najważniejszym długoterminowym motorem pozostają zakupy banków centralnych, szczególnie z rynków wschodzących. Proces dywersyfikacji rezerw przyspieszył po zamrożeniu rosyjskich aktywów w 2022 roku i nadal stanowi silne źródło popytu.

Goldman Sachs zwraca uwagę na najnowsze badanie World Gold Council, według którego 45% banków centralnych planuje zwiększyć rezerwy złota w ciągu najbliższych 12 miesięcy. To najwyższy odsetek w historii tego badania.

planuje zwiększyć rezerwy złota w ciągu najbliższych 12 miesięcy. To najwyższy odsetek w historii tego badania. W krótkim terminie złotu ciąży jednak bardziej jastrzębia retoryka Rezerwy Federalnej. Rynek ponownie zaczął wyceniać możliwość podwyżek stóp procentowych w USA, co ogranicza napływy do funduszy ETF opartych na złocie.

Wyższe rentowności obligacji oraz utrzymujące się wysokie oczekiwania inflacyjne zwiększają atrakcyjność aktywów generujących dochód, przez co część kapitału odpływa z rynku metali szlachetnych.

Goldman Sachs nie podziela jednak przekonania rynku dotyczącego dalszego zacieśniania polityki monetarnej. Ekonomiści banku oczekują, że Fed utrzyma stopy procentowe bez zmian w tym roku, a cykl obniżek rozpocznie dopiero w drugiej połowie przyszłego roku.

Taki scenariusz powinien stopniowo poprawiać pozycjonowanie funduszy ETF na złocie, które historycznie silnie reagują na perspektywę spadających realnych stóp procentowych.

W średnim i długim terminie Goldman Sachs nadal widzi przewagę ryzyk sprzyjających wzrostowi cen złota. Oprócz zakupów banków centralnych bank wskazuje również na rosnące obawy o stabilność fiskalną państw rozwiniętych, które mogą zwiększać zainteresowanie inwestorów prywatnych metalami szlachetnymi.

Goldman Sachs uważa, że obecna słabość złota wynika przede wszystkim z przejściowych czynników makroekonomicznych. Jeśli Fed okaże się mniej jastrzębi, niż obecnie zakłada rynek, a banki centralne utrzymają wysokie tempo zakupów, notowania kruszcu mogą powrócić do długoterminowego trendu wzrostowego. Co za tym idzie kluczowe dla dalszej dynamiki mogą okazać się ceny ropy i dane o inflacji. Kluczowy opór przebiega w pobliżu 4400 USD za uncję, gdzie widzimy 200-sesyjną wykładniczą średnią kroczącą EMA200 (czerwona linia). Średnie EMA50 i EMA200 dążą do niedźwiedziego przecięcia w formacji "krzyża śmierci" - jeśli przetną się - będzie to pierwszy raz od 2023 roku. Sam w sobie układ ten nie ma jednak siły przepowiadającej trend i nierzadko okazuje się raczej dowodem silnego wyprzedania. Ważne wsparcie dla złota znajduje się przy 3800 USD za uncję (reakcja cenowa z 2025 roku).

Źródło: xStation5