🟡Wykres dnia: Złoto znów pod presją Fed i obaw inflacyjnych (23.06.2026)

Podczas gdy uwaga rynków często skupia się na dużych spadkach kontraktów terminowych na indeksy, przede wszystkim po potężnym cofnięciu SpaceX podczas wczorajszej sesji, równie dynamiczna wyprzedaż ma miejsce również na rynku metali szlachetnych. Złoto traci 1,7% i znajduje się już blisko 4100 USD za uncję, natomiast srebro traci niemal 4% i znajduje się blisko poziomu 62 USD za uncję.

Od momentu osiągnięcia rekordowego poziomu w okolicach 5600 USD pod koniec stycznia złoto straciło już około 5% od początku roku , a w samym bieżącym kwartale zanotowało spadek o blisko 12%, wymazując wszelkie wzrosty z tego roku. Obawy o utrzymującą się inflację skutecznie przyćmiły chwilowy optymizm związany z negocjacjami pokojowymi na linii USA-Iran, które obniżyły na ten moment baryłkę ropy Brent poniżej 78 USD.

Presja inflacyjna i jastrzębi Fed

Konflikt na Bliskim Wschodzie: Trwający już prawie cztery miesiące konflikt spowodował wzrost cen konsumpcyjnych i energii, podsycając obawy o zakorzenienie się inflacji.

Perspektywa wyższych stóp: Drożejące dobra zwiększają prawdopodobieństwo, że banki centralne zdecydują się na dalsze zacieśnianie polityki monetarnej. Stanowi to bezpośredni czynnik hamujący dla złota, które w przeciwności do obligacji, nie wypłaca odsetek.

Jastrzębi ton decydentów: Szef Fed z Chicago, Austan Goolsbee, wyraził głębokie zaniepokojenie inflacją, która pozostaje wyraźnie powyżej celu i zmierza w złym kierunku. Atmosferę podgrzewa również nowy szef Fed, Kevin Warsh, który przyjął jastrzębią retorykę i zadeklarował bezwzględną walkę o przywrócenie stabilności cen.

Silny dolar amerykański: Jastrzębie oczekiwania rynku wobec stóp procentowych w połączeniu z odpornymi danymi makro z USA umocniły wyraźnie dolara. EURUSD spadł do okolic 1,14

Rynek wycenia duże szanse na podwyżkę już we wrześniu, choć będzie to trudne w związku ze zbliżającymi się wyborami połówkowymi oraz przeglądem całego działania Fed, które ma być podsumowane przez grupy robocze powołane przez Warsha pod koniec tego roku. Źródło: Bloomberg Finance LP

Sytuacja techniczna i odpływ kapitału

Poniżej kluczowych średnich: Techniczny obraz rynku uległ wyraźnemu pogorszeniu. Notowania złota trwale osunęły się poniżej czterech kluczowych średnich kroczących: 25, 50, 100 oraz 200 sesyjnej. Krótkoterminowy opór może stanowić obecnie średnia 25 okresowa, która pokrywa się ze spadkową linią trendu

Brak wsparcia funduszy i importu: Tradycyjne źródła popytu inwestycyjnego pozostają nieaktywne. Widoczne są ciągłe odpływy kapitału i sprzedaż jednostek przez fundusze ETF oparte na złocie. Jednocześnie w Chinach lokalne ceny notowane są z dyskontem w stosunku do giełdy Comex, co sugeruje, że tamtejszy import nie wesprze rynku w najbliższym czasie.

Jedyny silny filar: Jedynym stabilnym elementem układanki pozostaje wysoki popyt ze strony banków centralnych, który według prognoz utrzyma się przez dłuższy czas.

Drastyczne cięcia prognoz przez instytucje finansowe

W obliczu zmiany oczekiwań wobec stóp procentowych w USA, kluczowe banki inwestycyjne zdecydowały się na gwałtowne zrewidowanie swoich modeli: