Wyniki Adidas: dobry kwartał dla spółki, ale akcje lecą w dół

Akcje producenta i dystrybutora odzieży sportowej, Adidas - załamują się po konferencji wynikowej. Cena akcji spada o ponad 16% mimo dobrej sprzedaży i wzrostu marży. Przecena wymazała orientacyjnie około 5,5 mld euro kapitalizacji.
Mundial wspiera sprzedaż
Inwestorzy oraz analitycy oczekiwali wyjątkowo dobrego kwartału pod względem wyników z uwagi na domniemany, pozytywny wpływ mundialu w USA. Oczekiwana poprawa wyników pojawiła się, a w niektórych aspektach nawet pobiła wyśrubowane oczekiwania akcjonariuszy.
- Przychody: 6,74 mld Euro (Wobec oczekiwanych 6,63 mld Euro)
- Organiczny wzrost sprzedaży: 14% (Oczekiwano ~13%)
- Marża Brutto: Wzrost do 52,5% (Oczekiwano: 51,2%)
Rekordowe przychody i rekordowe koszty Adidas
Problemem okazało się dla rynku to, jak spółka zdecydowała się zagospodarować świetne przychody oraz sprzedaż.
- Zysk operacyjny: 574 mln (wobec oczekiwanych 610 mln Euro)
- Marża operacyjna: 8,5% (Oczekiwano ~9,5%)
- Wydatki marketingowe i koszty sprzedaży wzrosły o 212 mln euro, czyli o aż 30%.
- Ich udział w sprzedaży zwiększył się z 12,0% do 13,7%.
- Dodatkowo koszty operacyjne związane m.in. z logistyką i personelem wzrosły o 12%.
Druzgocące spadki spółki
Spółka osiągnęła wyjątkowo dobry przychód - lecz wyjątkowo dużym kosztem.
Wzrost na fali mundialu nie tylko, prawdopodobnie, nie będzie trwały - oczekiwane zyski z mundialu nie trafią do akcjonariuszy - bo zwyczajnie były mniejsze.
Rozczarowanie wobec rentowności, połączenie z wyjątkowo wysokimi oczekiwaniami względem wyników spowodowały kumulacje negatywnych czynników i gwałtowną wyprzedaż akcji spółki.
Analiza techniczna wykresu ADS.DE (D1)
Po wielu kwartałach spadków spółka zaczęła wykazywać oznaki zmiany trendu, wybijając się górą z trendu spadkowego. Jednak ostatnie wyniki wybiły kurs z trendu wzrostowego – tuż przed przekroczeniem średniej EMA100 oraz EMA200. Warto zauważyć, że nie wszystkie wzrosty na fali oczekiwań dot. mundialu zostały wymazane na wykresie, a zbliżona sytuacja w lutym 2026 doprowadziła do pogłębienia przeceny o aż 40%. Źródło: xStation5
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