Wyniki Adidas: dobry kwartał dla spółki, ale akcje lecą w dół

Akcje producenta i dystrybutora odzieży sportowej, Adidas - załamują się po konferencji wynikowej. Cena akcji spada o ponad 16% mimo dobrej sprzedaży i wzrostu marży. Przecena wymazała orientacyjnie około 5,5 mld euro kapitalizacji.

Mundial wspiera sprzedaż

Inwestorzy oraz analitycy oczekiwali wyjątkowo dobrego kwartału pod względem wyników z uwagi na domniemany, pozytywny wpływ mundialu w USA. Oczekiwana poprawa wyników pojawiła się, a w niektórych aspektach nawet pobiła wyśrubowane oczekiwania akcjonariuszy.

Przychody: 6,74 mld Euro (Wobec oczekiwanych 6,63 mld Euro)

Organiczny wzrost sprzedaży: 14% (Oczekiwano ~13%)

Marża Brutto: Wzrost do 52,5% (Oczekiwano: 51,2%)

Rekordowe przychody i rekordowe koszty Adidas

Problemem okazało się dla rynku to, jak spółka zdecydowała się zagospodarować świetne przychody oraz sprzedaż.

Zysk operacyjny: 574 mln (wobec oczekiwanych 610 mln Euro)

Marża operacyjna: 8,5% (Oczekiwano ~9,5%)

Wydatki marketingowe i koszty sprzedaży wzrosły o 212 mln euro, czyli o aż 30%.

Ich udział w sprzedaży zwiększył się z 12,0% do 13,7%.

Dodatkowo koszty operacyjne związane m.in. z logistyką i personelem wzrosły o 12%.

Druzgocące spadki spółki

Spółka osiągnęła wyjątkowo dobry przychód - lecz wyjątkowo dużym kosztem.

Wzrost na fali mundialu nie tylko, prawdopodobnie, nie będzie trwały - oczekiwane zyski z mundialu nie trafią do akcjonariuszy - bo zwyczajnie były mniejsze.

Rozczarowanie wobec rentowności, połączenie z wyjątkowo wysokimi oczekiwaniami względem wyników spowodowały kumulacje negatywnych czynników i gwałtowną wyprzedaż akcji spółki.

Analiza techniczna wykresu ADS.DE (D1)

Po wielu kwartałach spadków spółka zaczęła wykazywać oznaki zmiany trendu, wybijając się górą z trendu spadkowego. Jednak ostatnie wyniki wybiły kurs z trendu wzrostowego – tuż przed przekroczeniem średniej EMA100 oraz EMA200. Warto zauważyć, że nie wszystkie wzrosty na fali oczekiwań dot. mundialu zostały wymazane na wykresie, a zbliżona sytuacja w lutym 2026 doprowadziła do pogłębienia przeceny o aż 40%. Źródło: xStation5



