Wyniki Mercedesa: Czy jest się z czego cieszyć?

Mercedes-Benz opublikował wyniki za Q2 2026 roku, które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać obiecująco, tak wydaje się uważać rynek, który reaguje wzrostami cen akcji o ponad 2%.

Zysk operacyjny koncernu wzrósł, wynik netto poprawił się, a kluczowa marża segmentu samochodów osobowych okazała się nieco lepsza, niż obawiała się część rynku. Pytanie jednak brzmi, czy te wyniki naprawdę uzasadniają optymizm?

Kluczowe wskaźniki

Przychody Mercedesa spadły w ujęciu rocznym o ponad 3%, do około 32,1 mld euro. Skorygowany EBIT wzrósł o niemal 16%, do 2,3 mld euro,

Zysk netto zwiększył się do blisko 1,1 mld euro.

Na poziomie całej grupy wyniki można więc uznać za poprawne, szczególnie w warunkach słabego popytu w Chinach i presji konkurencyjnej na rynku samochodów premium.

Problem polega na tym, że poprawa nie wynikała z wyraźnego odbicia podstawowej działalności motoryzacyjnej.

Wyniki Mercedes-Benz [2002-2025]

Najważniejszy segment Mercedes-Benz Cars wygenerował skorygowaną marżę na poziomie 4%. Jest to wynik lepszy od pesymistycznych oczekiwań, ale nadal pozostaje fatalny jak na producenta samochodów aspirujących do miana “premium”. Trzeba pamiętać, że jeszcze kilka lat temu Mercedes był w stanie osiągać dwucyfrową rentowność tego segmentu.

Sama sprzedaż samochodów spadła o około 8%

Szczególnie słabo wyglądała sytuacja w Chinach, wolumen zmniejszył się o około 30%.

Chiny przez lata były dla niemieckich producentów źródłem ponadprzeciętnych marż, zwłaszcza w segmencie drogich limuzyn i SUV-ów. Dziś jednak Mercedes musi mierzyć się zarówno ze słabszym popytem, jak i rosnącą konkurencją lokalnych producentów.

Wynik grupy został wyraźnie wsparty przez bardzo dobry kwartał Mercedes-Benz Financial Services,

Wyższa rentowność segmentu dostawczego, program oszczędnościowy oraz zaawansowana kontrola kosztów pozwoliła częściowo skompensować niższe wolumeny sprzedaży.

Mercedes broni obecnie (już dość słabego) wyniku głównie poprzez dyscyplinę kosztową, a nie dzięki wzrostowi podstawowego biznesu.

Dodatkowym sygnałem ostrzegawczym pozostają przepływy pieniężne. Wolne przepływy z działalności przemysłowej spadły o ponad 40%, mimo że zostały częściowo wsparte sprzedażą aktywów.

Prognoza

Mercedes utrzymał prognozę marży segmentu Cars na poziomie 3–5%, ale jednocześnie obniżył oczekiwania dotyczące przychodów i sprzedaży samochodów. Zarząd spodziewa się obecnie, że oba wskaźniki będą nieco niższe niż w poprzednim roku.

Konkluzja

Optymizm inwestorów wynika nie z jakości wyników, a raczej z faktu, że rynek wyceniał już wyniki znacznie gorsze. Mercedes uniknął głębszego cięcia prognoz rentowności i udowodnił, że potrafi chronić wynik poprzez redukcję kosztów oraz rozwój działalności finansowej. Nie jest to jednak jeszcze raport potwierdzający powrót koncernu na ścieżkę trwałego wzrostu, jednak publikacja ta pokazuje że mimo trudnej sytuacji - spółka jest w stanie wyhamować negatywne trendy.

Analiza wykresu MBG.DE (D1)

Otwarte pozostaje pytanie, czy jest to jedynie złapanie oddechu przed dalszą erozją firmy - a może miejsce konsolidacji i reformy po której spółka odzyska część dawnych wolumenów i marż. Optymiści mogli by doszukiwać się szansy na powtórkę scenariusza z 2019-2020 roku kiedy to firma odbiła wyraźnie po zbliżonych spadkach. Źródło: xStation5