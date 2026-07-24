Wyniki SAP: Chmura pokazuje siłę popytu, marże pozostają pod presją

SAP jest jednym jednym z liderów sektora spółek SAAS, ale mimo wzrostów działalności i zysków - jest też liderem spadków w ciągu ostatnich kilku kwartałów.

SAP (D1)

Źródło: xStation5

Nie jest w tym osamotniony, bo jest to zjawisko występujące na całej szerokości branży SAAS, której rynek wciąż nie chce uwierzyć że nie zniknie ona z dnia na dzień pod presją AI. Nie pomagają nawet dobre wyniki. Jak było tym razem?

Podobnie jak było to w przypadku np. ServiceNow, Przychody i EPS są ważne ale są one wskaźnikiem drugorzędnym.

Przychody: 9,88 mld euro (Oczekiwano ~9,85 mld euro)

EPS: 1,59 euro (Oczekiwano ~1,75 euro)

Zysk operacyjny: 2,74 mld Euro (Oczekiwano 2,9 mld Euro)

W przypadku spółki o tak negatywnym sentymencie rynkowym, minięcie się z oczekiwaniami rynku zwykle skutkowało by głęboką przeceną. Co przekonało rynek do wzrostów?

Kluczowym segment w aktualnym kontekście rynkowym jest segment “chmury” spółki który ma stać się docelowym silnikiem zysków firmy. Tutaj inwestorzy dostali to czego oczekiwali najbardziej - Spółka nie tylko utrzymała tempo wzrostu zamówień, ale wyraźnie przyspieszyła: 26% wobec oczekiwań 24%. Jest to prosty sygnał że najbardziej perspektywiczny segment firmy radzi sobie świetnie.

Perspektywy

Wyniki oraz wskaźniki wyceny coraz wyraźniej pokazują że rynek wyraźnie przeszacował presję jaką AI będzie wywierać na spółkę, ale mógł nie doszacować kosztów transformacji i adaptacji do nowych warunków. W jakiej pozycji stawia to spółkę?